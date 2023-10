Lamborghini poslalo plány na elektrický supersport k ledu, počká si na syntetická paliva před 5 hodinami | Petr Miler

Zákazníků jsme se ani neodvážili zeptat, zda by byli ochotni o elektricky poháněném superportu uvažovat, natož abychom s ním už počítali, říká Lamborghini. A hned tak se jich ani nezeptá, i teoretická možnost vývoje elektrického supersportu míří k ledu.

Plánů na elektrifikaci všeho byla v automobilovém průmyslu spousta, vzhledem k tomu, jaký odpor vzbuzovaly mezi většinou zákazníků, bylo ale celkem jasné, že začnou padat při první příležitosti, kdy okolnosti dovolí vyjádřit pochybnosti o jejich uskutečnitelnosti nahlas. A zjevně stačilo první zaškobrtnutí.

Ruku na srdce, nestalo se zase tak mnoho. Automobilky akorát přichází na to, že zaplavení trhu elektrickými auty, po kterých existuje jen zanedbatelná přirozená poptávka, je receptem na problémy, nikoli na lepší zítřky. Nejnověji to - ironicky - poznává sám velký VW, který s elektromobily doslova ztratil hlavu, teď mu ale nezbývá než v ní hledat zbytky zdravého rozumu a začít zase dělat věci, které má smysl. Jeho výhodou budiž, že ve svých strukturách má pořád dost lidí, kteří rozum neztratili, jen se v atmosféře „kdo nejde s námi, jde proti nám” báli projevovat. Jedním z nich je Stephan Winkelmann.

Dlouholetý šéf Lamborghini, pak Bugatti, pak Bugatti a Lamborghini a nakonec znovu jen Lamborghini, si nevysloužil v oboru respekt díky tomu, že by bezhlavě sázel na nesmysly. Byl vždy racionální, na elektrickou revoluci tak nikdy nevěřil, v posledních letech se ale raději moc neprojevoval. Nyní vidí, že sám mateřský VW s elektromobily brzdí, a tak se nebál v rozhovoru pro Autocar říci, jak nyní uvažuje Lambo. A je to docela pozoruhodný stav věcí.

Člověk, kterému se ve strukturách VW familiárně říká „strýček Wink”, totiž řekl, že od jím řízené značky žádné závazky k elektromobilům čekat nemáme. Winkelmann připouští, že Lamborghini nabídne elektrická SUV, v případě supersportů ale neexistuje ani obecný záměr na elektromobily přejít. Jakékoli plány pokračovat tímto směrem firma nyní poslala k ledu a ještě dlouho tam zůstanou.

„Pravdou je, že ani nevíme, jak velká část našich stávajících zákazníků by mohla zvažovat alternativu v podobně bateriového supersportu. Zatím jsme se ani neodvážili nikoho zeptat. Nejprve bychom je museli vyvinout způsobem, který je věrohodný,“ říká šéf Lamba s tím, že to vzhledem k aktuálním limitům baterek ani nejde. A dodává, že byť elektromobily umí být úžasně rychlé, dodat jejich řízení emotivní rozměr je ale složité.

Firma si tak nechá po řadu dalších let „otevřené dveře“ a počká si, co se vyklube z možnosti prodávat spalovací auta poháněná syntetickými palivy. Do té doby - Winkelmann počítá s aspoň 8 až 9 roky - zůstanou v prodeji částečně hybridní modely Revuelto a chystaná náhrada Huracánu, rozhodnutí o dalším postupu tak nepřijde dříve než okolo roku 2028. Do té doby je prostě čas. Syntetická paliva jsou pro Lamborghini obecně lákavá, generální ředitel firmy je označuje za „snazší krok vpřed“. Ovšem není si jist dlouhodobým postojem politiků k nim a škálovatelností jejich výroby.

„V roce 2035 budou na silnicích stále miliardy aut se spalovacími motory. A pokud chceme co nejvíce změnit globální emise, nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, teoreticky je to s e-palivy. Ale zatím nejsem přesvědčen, že je to životaschopné řešení,“ uvedl konkrétně. Elektřina ale životaschopným řešením není zcela jistě, ostatně Winkelmann říká, že už přechod na hybridy byl „těžkým rozhodnutí“ a z jeho slov je cítit, že by jej dnes znovu neučinil. Tohle ale přišlo v trochu jiné atmosféře před 5 až 6 lety a automobilka si ani dnes není jista, jak vlastně bude přijato. Proto také potřebuje čas na rozhodnutí okolo elektrického pohonu, nyní se do něj rozhodně nevrhá.

