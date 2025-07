Lamborghini připouští, že z Temeraria vykopne nesmyslný hybrid i v sériové verzi, přesto říká, že spalovací motory už se na silnice nehodí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

V prvé řadě je třeba se ptát, proč tohle auto nějaký hybridní pohon vůbec dostalo, neboť mu krom úlitby měření normované spotřeby ve výsledku nepřináší nic než kila navíc. Cesta zpět je podle technického šéfa Lamborghini pořád možná, není ale moc pravděpodobná.

Naděje umírá poslední, říká se. Pokud tedy doufáte, že Lamborghini ještě někdy bude vyrábět čistě spalovací auta, se kterými budete moci do běžného provozu, nezbývá, než se tohoto pořekadla držet. Italská automobilka ostatně před pár dny odhalila Temerario GT3, jehož zadní kola roztáčí pouze čtyřlitrový osmiválec, takže technicky to není nejmenší problém. Otázkou zkrátka není, zda Lambo může, ale zda Lambo chce. A ono moc nechce, protože i tahle značka chce z nějakého důvodu vycházet vstříc mašinérii EU klidně na úkor technické smysluplnosti svých vlastních aut.

Přesto si technický šéf značky Rouven Mohr, který usedl k rozhovoru s kolegy z magazínu Car, nechává dveře otevřené. Z jeho slov je zjevné, že nic takového udělat nechce, ale bojí se, že klienti Lamba začnou po čase hybridy zpochybňovat podobně jako zákazníci Ferrari, což by firmu mohlo donutit změnit směr.

Na dotaz, zda by i silniční Temerario mohl jednou disponovat pouze osmiválcovým motorem, odvětil: „Nechci nehybridní verzi zcela vyloučit, ale v současné době není na seznamu priorit. Nikdy bychom neměli říkat nikdy, ale pravděpodobnost je velmi malá. Aktuálně toho máme hodně na práci, takže bych si na něco takového nevsadil.“ A dodal: „Jen proto, že do závodů nejdeme s hybridem, to neznamená, že je to ten správný přístup u silničních aut,“ uvedl, aniž by dále rozvedl, proč by se čistě spalovací verze neměla na silnice hodit.

Na tomto místě připomeňme, co všechno je jen kvůli hybridní části pohonu na novém Lamborghini špatně a proč vůz vůbec takový pohon dostal. Nemá to žádný technický smysl, posílením spalovacího motoru a odlehčením celého vozu by automobilka dosáhla lepších výsledků, hybridem pouze schovává část spotřeby energie do normami ignorované spotřeby elektřiny. Italská automobilka přesto chce na tomto koni jet dál a připouští jen jeden ústupek.

Naznačuje tedy, že by zakrátko mohla na trh přivést Temerario pouze s pohonem zadních kol. Taková verze by sice nenabídla 920 koní, slabá by ale rovněž nebyla - jen osmiválec sám o sobě totiž produkuje 800 kobyl. Spárován by ovšem zůstal se zadním elektromotorem, který trůní mezi ním a osmistupňovým automatem.

Mohr uvádí, že „silniční vůz s pohonem zadních kol by pravděpodobně dostal trochu jinou formu hybridizace“. Pomrkává přitom směrem k novému Porsche 911 GTS, další polovičaté absurditě ušité na míru normám, u kterého je plochý šestiválec spojen rovněž s jednou elektrickou jednotkou. Baterie pak mají kapacitu 1,9 kWh, což je polovina paketu, jakým disponuje Temerario. Otázkou je, jakou lze poté čekat redukci hmotnosti, neboť se 1 670 kilogramy není ani hybridní GTS zrovna muší vahou.

Je sice pravdou, že Temerario je na tom ještě podstatně hůř, neboť jeho hmotnost dle stejné normy (EU) má činit nejméně 1 765 kg („suchá” hmotnost dle automobilky je 1 690 kg, dle EU má ale podle některých zdrojů činit až krutých 1 880 kg - není to zatím ověřená informace). Čekat se tak nejspíše dá jen zhruba stokilová dieta, která by odpovídala absenci dvou předních elektromotorů a části baterie. Italové by pak v souladu s tím upravili podvozek, stejně jako by se zadokolka dočkala trochu jiných nárazníků či litých kol a dekorů. Taková cesta ale mnoho neřeší - hybrid ven a pak se bavme...

Závodní Temerario sice čistě spalovací osmiválec používá, ovšem naladěný na 550 koní kvůli pravidlům třídy GT3. Silniční verze s 800 kobylami a mnohem nižší hmotností by tak mohla být pořádnou střelou bez kompromisů, automobilka se ale tímto směrem vysloveně nežene. Foto: Lamborghini

Zdroj: Car

