„Lamborghini pro chudé” z Číny se začalo prodávat v Evropě, ve srovnání s originálem stojí pakatel

Přiznejte bez mučení, že tohle auto na první pohled skutečně vypadá jako Lamborghini, zvlášť takto v terénní akci. Stojí ale desetinu jeho ceny, jen tedy nenabízí jeho techniku.

Ruský automobilový trh se od počátku loňského roku změnil k nepoznání. Naprostá většina zavedených výrobců jej kvůli sankcím západu opustila, což se stalo vodou na mlýn Číňanům. Ti si se sankcemi hlavu dělat nemusí a využívají toho i jinde než v Rusku. Už totiž zjistili, že když zvládnou s nějakým autem oslovit klientelu v této zemi, úspěch v dalších západních destinacích je mnohem pravděpodobnější - preference Rusů a třeba Poláků nejsou v automobilovém světě navzdory jejich vzájemným antipatiím příliš odlišné.

V posledním roce jsme tak svědky záplavy příchodu nových čínských značek do Ruska, do zemí CIS (či SNS, chcete-li) a vybraných států západní Evropy (typicky Itálie nebo Norsko). Poslední příchozí je i jednou z nejmladších, založena byla totiž v roce 2018. Nedostatkem zkušeností či špatným zázemím nicméně Jetour netrpí, je to značka automobilky Chery, jednoho z největších čínských výrobců. S ní se chce ještě více přiblížit masám, neboť nová značka měla nízkými cenami a odvážnějším designem zabodovat hlavně u mladých.

Zatím to vypadá na jasný úspěch, za ony čtyři roky Jetour oslovil přes 550 tisíc kupců. Stačily mu k tomu pouze dva vozy - SUV X70 a X90. Loni nicméně Číňané přišli s třetím do party, modelem Dashing (někde si říká Dasheng), kterému se přezdívá Lamborghini pro chudé kvůli jeho podobnosti s SUV Urus. Kromě toho modernizovali i původní dvojku, která se navíc dočkala nových variant, dnes ale zůstaneme u Dashingu.

Ten se měl v Rusku začít prodávat už loni na podzim, nakonec však došlo na menší zpoždění. Do prodeje tedy vstupuje až nyní, základní cena ale zůstává - aspoň na současné ruské poměry - podobně nízko. Z původně avizovaných 2,2 milionů rublů (cca 582 tisíc Kč) je aktuálně 2 339 900 RUB, tedy asi 607 tisíc Kč. Ve srovnání s čínským trhem je to asi o polovinu víc, pořád je to ale láce, zvlášť pak ve srovnání s cenou Urusu - na ten potřebujete aspoň desetinásobně vyšší sumu.

Co je za tyto peníze k mání? Především docela velké auto - větší, než se na první pohled zdá. 4,6metrové SUV-kupé svou délkou takřka vyrovnává Škodu Kodiaq, pod kapotou pak najdeme benzínové turbomotory o objemu 1,5 nebo 1,6 litru. První produkuje 147 koní a je kombinován s šestistupňovou manuální převodovkou nebo se stejně disponovaným automatem. Silnější jedna-šestka nabízí až 190 koní a je k dispozici pouze se sedmirychlostním dvouspojkovým automatem. Pohon kol je ve všech případech přední.

K dispozici jsou čtyři pevné konfigurace: Comfort, Comfort Plus, Elite a Luxury. Výchozí Comfort zahrnuje mj. čtyři airbagy, LED světlomety, klimatizaci, tempomat, zadní parkovací senzory, ABS, ESP, hlídání tlaku v pneumatikách, vyhřívání čelního skla a trysek ostřikovačů, kožené čalounění, audiosystém či kola z lehkých slitin.

Comfort Plus se vyznačuje přítomností digitální přístrojovky a multimediálního systému s 12,8palcovou obrazovkou. Nechybí vyhřívaný volant, elektrické nastavení sedadla řidiče, vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla, světelný senzor, panoramatická prosklená střecha nebo bezklíčový vstup a start.

Verze Elite přidává třeba i elektrické víko zavazadlového prostoru, dálkové startování motoru či 360° parkovací kamery. Luxury pak skýtá i multimediální systém s displejem zvětšeným na 15,6 palce, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, reproduktor v opěrce hlavy, pokročilou filtraci vzduchu v kabině nebo adaptivní tempomat.

Tohle všechno od 607 tisíc? To nezní špatně, navíc i absolutní vrchol s lepším motorem nepřijde na víc než 3 039 900 RUB, tedy asi 795 tisíc Kč. Srovnatelný Kodaq v Rusku stál a stojí násobně víc. A jako Lamborghini nevypadá...

Jetour Dashing už se dá oficiálně koupit v Evropě, poměr styl/výbava/technika/cena nabízí velmi zajímavý. Foto: Jetour

