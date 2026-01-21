Lamborghini se chlubí prodejním rekordem, zastoupení modelů ale tají. Neprodává totiž skoro nic jiného než přestrojené Audi Q8
Petr MilerAsi bychom na místě Lamborghini byli rádi a mlčeli, takto podivnou prezentací totiž dává jen důvod pátrat po tom, proč jindy standardně zveřejňované najednou neuvádí. Důvod je prostý, automobilka se nemá zase tak moc čím chlubit.
„Lamborghini znovu zlomilo prodejní rekord!” Těchto a podobných titulků dnes najdete v médiích spoustu a nechceme říci, že nejsou pravdivé. Sama automobilka se chlubí tím, že loni dodala zákazníkům 10 747 aut, což se jí nikdy v minulosti nepodařilo. Je to jistě hodné respektu tak či onak, hned na druhý pohled ale na celé věci cosi smrdí.
S kolegy v redakci jsme se hned začali ptát jeden druhého: „A co vlastně loni Lambo prodávalo?” Když se řekne výše zmíněné, člověk si hned představí záplavu supersportů s obřími motory, nejlépe V12, na které bohatí stojí fronty. Nic takového se ale neděje, však italská automobilka loni v podstatě na tomto poli ani neměla co prodávat.
Aventador skončil, že by tedy Revuelto při své ceně oslovilo 10 tisíc lidí? Huracán to být nemohl, ten skončil též a sama automobilka zdůrazňuje, že dodávky jeho nástupce jménem Temerario teprve pořádně začnou. Tak co, co za sporťák to je, co láme prodejní rekordy? V tiskové zprávě logicky hledáte zastoupení dodaných modelů, abyste tomu přišli na kloub, ale nenajdete nic, automobilka je za rok 2025 tají. Tak se po odpovědi začnete pídit jinde, až nakonec zjistíte je, že dokonale prostá: Nic, vůbec nic.
Lamborghini nejenže neprodalo hodně sporťáků, neprodalo prakticky žádný. A to, co prodávalo, vlastně ani není pořádné Lambo.
Zjistit přesná čísla za celý svět je prakticky nemožné, náš dodavatel dat za Evropu, firma Data Force, ale konkrétní údaje za jednotlivé modely má, zatím za 11 měsíců roku. A jsou ohromující - Lamborghini loni v Evropě dodalo 3 600 aut, což je hodně, takže o celkových číslech určitě nemlží. Ale modely? 275 za Huracán, 373 za Revuelto a 2 783 (!) za Urus. Zbytek tvoří ostatní typy včetně vlastních registrací a dealerských dodávek Temeraria.
Jinými slovy, skoro 80 procent všech prodejů celoročně obstarává Urus, v takovém září šlo dokonce o 86 procent všech prodejů. A to prostě není Lambo, jak si ho kdokoli normální představí. A nejde tu o to, že je to SUV a kdesi cosi, to už dnes nikoho ze židle nezvedne, jde tu o to, jak málo specifické auto to je. Níže můžete vidět videa Mata Watsona, který svého času ukazoval i zaměnitelnost takových dílů, jako je kryt motoru, a původ řady dílčích komponentů. Nespadli jsme z Marsu, sdílení kompeonentů obecně není nová praktika, ale takovým způsobem a v takové míře? Však třeba Porsche Macan má od Audi Q5 sakra daleko, nemá vesměs ani stejné motory, stejné převodovky, bylo dokonce vyvinuté jako primárně zadokolka, je to vlastně úplně jiné auto postavené na stejných základech.
Urus ne, to je Audi Q8 RS každým coulem, pokud za „každý coul” projde asi 95 dílů ze 100. Je to fakt stejné, stejně působící, auto, i některé displeje na palubě jsou stejné, motor je stejný, jen nevýznamně jinak naladěný, s tímhle autem se prostě u Lamborghini nenadřeli a nedosáhli nijak významných rozdílů v jízdním projevu. A loni ho jen vyrobili víc, otevřeli stavidla odbytu a voila, prodejní rekord.
I tak je jistě obdivuhodné prodávat „vytuňákované” Audi Q8 za 10 milionů a postavit na tom prakticky celý byznys. Ale netvařme se, že je v tom něco víc, odbyt Revuelta v Evropě dokonce meziročně klesl asi o 10 procent. To už vyznívá trochu jinak, co říkáte? A Lambo zjevně nechtělo, aby to takto vyznělo, tak to před námi skrylo. Čímž na to jen upozornilo, jinak bychom tiskové zprávě značky o ročních prodejích pozornost ani nevěnovali...
Díváte se prakticky na veškeré prodeje Lamborghini v loňském roce, skoro nic jiného než Urus automobilka neprodala, dodala ho ovšem kvanta. Proč ne, jen by to neměla zastírat. Foto: Lamborghini
Zdroje: Lamborghini, Data Force, Mat Watson
