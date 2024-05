Lamborghini Temerario se dere na světlo světa. Tradice značky nepopře jen motorem před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Nepochybujeme o tom, že to bude zajímavé auto, už teď ale některé zmínky o něm vyvolávají jistou hořkost v ústech. Má dostat jméno, které nemá nic společného s tradiční tematikou, pohon je kontroverzní sám o sobě.

Italské Lamborghini v loňském roce oslavilo šedesáté výročí své existence. Jako dárek sobě i fanouškům nadělilo model Revuelto, který je prý počátkem zcela nové éry. Úplné výjimky z nesmyslných bruselských pravidel se totiž nevztahují ani na malovýrobce, jejichž roční prodeje se pohybují okolo deseti tisíc aut. Lambo tak muselo najet na hybridizaci, pročež Revuelto páruje atmosférický dvanáctiválec se dvěma elektromotory. Výsledkem je jak 1 015 koní a sprint na stovku za 2,5 sekundy, tak možnost jízdy čistě na elektřinu.

Bezemisní pohyb byl nicméně při vývoji upozaděn, i proto má lithium-iontová baterie kapacitu pouhých 3,8 kWh. Papírový dojezd tak činí jen 10 km, v praxi na tom ovšem 1 772 kg vážící vůz (a jde o suchou hmotnost, s veškerými náplněmi a dvoučlennou posádkou jsme u dvou tun) bude o poznání hůř. Něco takového ale politikům nevadí a publikum to nedráždí. Italové se tak na konci loňského roku mohli pochlubit vyprodáním veškeré plánované produkce na dva roky dopředu.

Na tento úspěch by měl navázat další hybridní model v podobě nástupce Lamborghini Huracán. V jeho případě ale vše bude komplikovanější, neboť hlavním tahákem Revuelta je jeho dvanáctiválec. Tedy jednotka, která se v dnešní době už moc nenosí, bohatá klientela ale právě po takových opravdu touží. Menší Lambo ovšem dostane do vínku o mnoho tuctovější osmiválec, což by již mohlo některé zákazníky odehnat. Na druhou stranu může dorazit řada nových, ostatně u Revuelta je jejich podíl 60procentní.

O samotné jednotce se toho zatím oficiálně mnoho neví. Technický šéf značky Rouven Mohr zatím pro Auto Express a Autocar potvrdil pouze to, že motor „nabídne víc než šest a míň než dvanáct válců. Nebude to hybrid zaměřený na dojezd a nedojde u něj na downsizing“. Asijsko-pacifický manažer Francesco Scardaoni pak pro změnu již loni prohlásil, že automobilka nyní vydělává tak moc peněz, že si může dovolit vyvinout své vlastní ústrojí, i když se o něj nebude dělit s příštím Audi R8.

Jakkoli nicméně Italové naznačují, že jednoduše nepřevezmou čtyřlitrový osmiválec, jenž 680 koňmi pohání třeba Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, dá se předpokládat, že jejich jednotka v daném ústrojí bude mít základ. S ohledem na ony finance a nemalou svobodu, jakou Lambo dostalo, by přitom mohla padnout i 700koňová bariéra. Tím by byl dalece překonán i nejvýkonnější Huracán, u kterého bylo možné počítat „pouze“ s 640 koňmi.

Dle dosavadních informací má mít nový osmiválec podobný charakter jako předchozí atmosférický desetiválec a červené pole tak bude začínat až na 10 000 ot./min - skoro se nám nechce věřit, že má být pořád přeplňovaný. Pohonné ústrojí pak bude spolupracovat s dvouspojkovým automatem, které bude převzato ze zmiňovaného modelu Revuelto. Velmi pravděpodobně u toho pak budou i baterie s obdobnou kapacitou.

Veškeré tyto změny se promítnou do vyšší hmotnosti, o té se ale značka nejspíše rozhovoří až během srpnového debutu. Do té doby se pak potvrdí i to, zda se novinka bude jmenovat Temerario, což je název, který si nechala zaregistrovat. Pokud však ano, budeme tu mít další odklon od firemních tradic, neboť žádnou „býčí asociaci“ se nám nepovedlo dohledat. V překladu z italštiny však jde o nebojácnost, což by na Lambo sedělo.

Huracán loni dosáhl nejlepších registrací za celý svůj desetiletý životní cyklus, a to jistě i proto, že atmosférický desetiválec v nabídce automobilky končí. Nástupce totiž přepřáhne na hybridní osmiválec, který již nebude tak výjimečný. Neznamená to však, že by nebyl unikátní či dostatečně výkonný. Foto: Lamborghini

The replacement for the Lamborghini Huracan will arrive in August, bringing with it a hybrid V8 and the promise of a new dynamic character https://t.co/4jXHFAwztn pic.twitter.com/l1caMTYDHh — Autocar (@autocar) May 11, 2024

Zdroj: Auto Express, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.