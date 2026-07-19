Lamborghini už nechce viset na prodejích jednoho modelu. Přidá další, naštěstí bez pohonu, který „negeneruje emoce” a „nikdo ho nechce”

Italové s takovým krokem koketují už roky, až teď se ale rozhodli tnout do živého a nabídku rozšířit. Jistě je trápí, že jsou závislí na prodejích jednoho auta, všechno ostatní je do počtu.

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Lamborghini už nechce viset na prodejích jednoho modelu. Přidá další, naštěstí bez pohonu, který „negeneruje emoce” a „nikdo ho nechce”

včera | Petr Prokopec

Lamborghini už nechce viset na prodejích jednoho modelu. Přidá další, naštěstí bez pohonu, který „negeneruje emoce” a „nikdo ho nechce”

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Foto: Lamborghini

Italové s takovým krokem koketují už roky, až teď se ale rozhodli tnout do živého a nabídku rozšířit. Jistě je trápí, že jsou závislí na prodejích jednoho auta, všechno ostatní je do počtu.

Současné portfolio Lamborghini zahrnuje tři modely, čímž Italové vyrovnali nabídku z 80. let minulého století, kdy se vedle sebe prodávali Countach, Jalpa a LM002. Shodou okolností pak i nyní nabízí dvanácti- a osmiválcový sporťák, stejně jako SUV. Rozdílem oproti minulosti ale je, že Urus není úzkoprofilové zboží jako LM002 a prodává se ho o tolik víc než všeho ostatního, že se automobilka stala značkou jednoho modelu.

Jistě i proto Italové dospěli k názoru, že mezi SUV a sportovní modely je třeba vměstnat čtvrtý model, který by nebyl tak usedlý jako Urus a současně ne tak sportovní jako Temerario a Revuelto. Stefano Cossalter, který má u automobilky na starosti právě „nesportovní” modelové řady, tak nyní kolegům z Autoblogu potvrdil, že čtvrtý model přijde. A může jít o vůz charakteru Lanzadoru, který se jako koncept ukázal před třemi lety.

Italové si u něj vysnili jako pohon dvojici elektrických jednotek, nedávno ale přiznali, že něco jako elektrické Lamborghini nikdo nechce a zájem o něj by byl „skoro nulový”. Lanzador se tak v daný moment ocitnul mimo hru, jakkoli Cossalter přiznal, že technici značky se i nadále věnují vývoji baterií, elektromotorů a příslušného softwaru. Kdy ale tyto komponenty zasadí do sériového auta a o jaký model vlastně půjde, v této chvíli nikdo v Sant'Agata Bolognese neví. Lanzador to ovšem nebude, i když do výroby dorazí - ovšem tak jako jeho příbuzní bude mít primárně spalovací pohon.

„Minulý rok jsme rozhodli, že elektrický pohon nedostane,“ uvedl Cossalter. Zároveň naznačil, že po stránce vizuální bude Lanzador „evolucí kategorie GT“. Očekávat tedy nemáme ani klasické čtyřdveřové kupé, ani crossover či další SUV. „Lamborghini je známé pro své šílené a divoké nápady,“ dodal spiklenecky. Díky tomu bychom se ve finále nedivili, kdybychom se dočkali jakéhosi křížence mezi supersporty a stylovými kombíky typu shooting brake.

Jakkoli ale s novinkou jsou spojené zatím především otazníky, Cossalter zcela vyjasnil, proč Lamborghini elektromobilitu zatím vnímá jako nevyhovující. „Dostanete pouze skvělou akceleraci, tím to ovšem končí. Negeneruje žádné emoce,“ uvedl, čímž jen zopakoval, co říkáme již dlouhá léta. Tedy že elektromobily jsou schopné pouze jediného triku. A zatímco na ohromení méně náročných řidičů to stačí, nadšenci jednoduše chtějí víc.

„Myslíme si proto, že v současné době není technologie dostatečně dobrá,“ zmínil dále Cossalter a smetl ze stolu i nesmysly jako falešné řazení a falešný zvuk, které pro Lamborghini „nejsou dost dobré“. Italové tedy sice pokračují ve vývoji elektrického pohonu, ovšem v této dekádě s jeho použitím nepočítají, protože chápou, že má nepřekročitelné technické i obchodní limity. Je to jen projev zdravého rozumu, v dnešním světě je ale i něco tak obyčejného neobvyklým přístupem. Snad jednou Lamborghini přijde i na to, jakým nesmyslem jsou dobíjecí hybridy, v libovolné formě.


Lamborghini už nechce viset na prodejích jednoho modelu. Přidá další, naštěstí bez pohonu, který „negeneruje emoce” a „nikdo ho nechce” - 1 - Lamborghini Lanzador Concept 2023 ilustracni foto 01Lamborghini už nechce viset na prodejích jednoho modelu. Přidá další, naštěstí bez pohonu, který „negeneruje emoce” a „nikdo ho nechce” - 2 - Lamborghini Lanzador Concept 2023 ilustracni foto 02Lamborghini už nechce viset na prodejích jednoho modelu. Přidá další, naštěstí bez pohonu, který „negeneruje emoce” a „nikdo ho nechce” - 3 - Lamborghini Lanzador Concept 2023 ilustracni foto 03
Zatím není jisté, co čtvrtým modelem Lamba bude, indicie ale směřují čemusi jako Lanzador se spalovacím pohonem. Foto: Lamborghini

Zdroj: Autoblog

Petr Prokopec

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