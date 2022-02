Lamborghini znovu obnoví výrobu už 11 let starého modelu, příliš mnoho aut zákazníků shořelo před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Italská auta jsou s požáry spojována celkem často, tentokrát jsou v tom ale nejspíše nevinně. Právě kombinace morálního stáří a zničení podstatného množství už prodaných vozů nyní dostala Lambo do nezáviděníhodné situace.

Minulý týden vypuknul na nákladní zámořské lodi Felicity Ace rozsáhlý požár. Posádka byla naštěstí včas evakuována, na palubě nicméně zůstaly takřka čtyři tisícovky nových aut převážně z produkce koncernu VW. Je to pochopitelně neštěstí pro všechny zúčastněné, největší problém ale představuje pro značku Lamborghini, která z Evropy do Ameriky posílala nejen SUV Urus, ale především supersportovní Aventador. Tedy model, jehož produkce už byla kompletně rozprodána a firma už počítá s úplným koncem výroby. Po zničení zatím blíže neupřesněného množství aut se ale bude muset potýkat s nevyřízenými objednávkami, které v tuto chvíli nemá jak uspokojit.

Ještě než zamíříme dále, vrátíme se na skok do historie. Aventador si první zákazníci převzali v druhé půli roku 2011, přičemž Lamborghini oznámilo, že každá z osmi forem na karbonový monokok může být použita pouze na 500 kusů. Produkce tedy měla být omezena čtyřmi tisíci exemplářů, nicméně v roce 2016 již automobilka měla na kontě pětitisícovou produkci. A jelikož zájem neklesal, nýbrž naopak rostl, mohli Italové již v roce 2020 oslavit příchod jubilejního desetitisícího exempláře.

Každá šnůra, i ta úspěšná, ale jednou musí skončit. V případě modelu Aventador se tak stane letos, přičemž značka již uvedla, že veškeré dostupné exempláře byly rozprodány. Minulý týden však veškeré její plány lehly popelem, a to bohužel doslova. Šéf severoamerického zastoupení Andrea Baldi pak sice doufá, že „alespoň pár vozů na lodi bude v pořádku“ (na což bychom mimochodem nesázeli, ale to teď není důležité), ovšem ani tak nezastírá, že jde o problém, se kterým se značka bude muset vypořádat.

Pokud Lambo nebude chtít zákazníkům říci, že mají smůlu - a to se v těchto kruzích opravdu nenosí -, nezbude mu než obnovit výrobu. A to se dělá hůře, než se řekne, neboť Lamborghini by kvůli tomu muselo oslovit dodavatele se zájmem o dodatečné komponenty, s jejichž produkcí už nepočítali. Baldi tak odhaduje, že zákazníci, kteří měli daná auta objednaná, se budou muset obrnit značnou trpělivostí a dříve než za dalších 6 měsíců je nedostanou.

Není to poprvé, co některá z prestižních značek koncernu VW Group čelí takovému problému. V roce 2019 se totiž poblíž Francie potopila loď Grande America, na jejíž palubě se nacházela Porsche 911 GT2 RS. Automobilka se je tehdy rozhodla vyrobit znovu, ve srovnání se značkou ze Sant'Agata Bolognese však měla výhodu v tom, že šlo jen o čtyři exempláře a limitovaný model sdílel velké množství komponentů s na dané poměry relativně masovým Porsche 911.

Aventador je výjimečnější stroj, jehož výroba už jen dojíždí. O to komplikovanější celá situace je. Baldi přitom dodává, že „automobilka již informovala dealery, a ti informovali zákazníky, neboť ať vše dopadne jakkoliv, je jisté, že dojde na zdržení“. A uvádí, že „doufáme v nejlepší, ale jsme připraveni na nejhorší“. S ohledem na rozsah požáru, který se dostal pod kontrolu vlastně jen proto, že již na palubě nebylo, čím by se dále „živil”, bychom počítali spíše s tím druhým.

Lamborghini se s modelem Aventador rozlpučilo verzí LP780-4 Ultimae, která je v tuto chvíli rozprodaná jako kupé i roadster. Řada těchto aut přitom byla na lodi Felicity Ace, kterou však zachvátil požár. Značka tak možná bude muset obnovit výrobu, což je v tomto případě velmi náročné. Foto: Lamborghini

Petr Prokopec

