Lancia, která měla dávno skončit, dostala čtvrtou modernizaci, i po 11 letech bude úspěšnější než nástupce před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Tohle je vážně nesmrtelná teta. Vůz měl být mrtvý i s celou značkou, nakonec ale v roce 2022 přichází s dalším modernizací, která ho má udržet na trhu do roku 2024. Co přijde pak, uhádnete bez nápovědy.

Nesmrtelná teta. Nebo možná také Nekonečný příběh. Přesně takto můžeme titulovat Lancii Ypsilon, jejíž třetí generace byla představena již v roce 2011. O šest let později nicméně koncern FCA, který je dnes součástí impéria zvaného Stellantis, zavelel k odchodu ze všech evropských trhů s výjimkou Itálie, kde měl být k mání ještě nějaký ten pátek. Se značkou i jejím malým hatchbackem tedy měl být definitivně amen, jenže nakonec přišel šok. Ypsilon, přestože je nabízen v jediné zemi, totiž začal svými prodeji válcovat i celoevropský odbyt Alfy Romeo se všemi jejími modely.

Stellantis tak nakonec loni, kdy Lancia slavila 115. výročí svého založení, oznámil, že italskou automobilku do důchodu nepošle. Místo toho sází na její znovuzrození, a to s pomocí tří elektromobilů. Jeden má přitom nahradit právě Ypsilon, ona expanze je však spojena až s rokem 2024. Do té doby bude současný hatchback nadále k dispozici, což z něj bude dělat jeden z nejdéle vyráběných moderních vozů. Aby se ovšem mezi konkurencí až tak úplně neztratil, dočkal se již čtvrté modernizace.

Oficiální fotografie vozu zatím nejsou k dispozici, to ale moc nevadí. Ve srovnání s modelovým rokem 2021 se totiž opravdu až tak mnoho nezměnilo. Zvenčí je totiž jedinou novinkou příchod nového světle šedého odstínu Verde Rugiada (tedy zelená rosa, nejspíše to bude přinejmenším šedozelený lak). Uvnitř pak pro změnu lze počítat několika málo barevnými detaily, přičemž modré dekory se objevují na palubce a dveřních panelech, zatímco se zelenými lze počítat v případě řadicí páky, volantu, výdechů klimatizace a přístrojového štítu.

Zmínit můžeme ještě nové čalounění sedadel Seaqual Yarn, jenž bylo vyrobeno z recyklovaných plastů nalezených ve Středozemním moři. Nový Ypsilon lze tedy vnímat i jako ekologicky uvědomělý vůz, čemuž má napomoci také motorový prostor. Jedinou dostupnou jednotkou se totiž stává litrový tříválec s mild-hybridní technikou. Lancia chce totiž majitelům zaručit, že nebudou omezováni při vjezdu do center řady evropských měst. S hybridizací zároveň lidé mohou počítat s daňovými úlevami.

Novinky tím nekončí, zmínit lze ještě příchod zpětné kamery, kterou Ypsilon bude disponovat vůbec poprvé. Modernizován byl nicméně celý multimediální systém, jenž je spárován se 7palcovou obrazovkou, pročež nyní mohou zákazníci využít i funkcí Apple CarPlay a Android Auto. To je ale vše, ceny přitom startují na 13 350 Eurech (cca 324 000 Kč). To na vůz, jenž konstrukčně vychází z Fiatu 500, který byl odhalen již v roce 2007, není málo, na dnešní poměry to ale pořád není taková „darda”. Však elektrický nástupce onoho Fiatu začíná na 739 900 Kč téměř bez baterek - dá se tedy počítat s tím, že nesmrtelná teta od Lancie svého pozdějšího elektrického nástupce prodejně jasně překoná.

Ve srovnání s dosud prodávanou verzí se Lancia Ypsilon modelového roku 2023 změní jen minimálně, hlavně v případě exteriéru. Největší novinkou je pak sázka jen na mild-hybridní ústrojí, to ale pořád dělá vůz relativně dostupným. Foto: Lancia

Zdroj: Lancia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.