Lancia se vrací, otevře desítky nových dealerství na mezinárodních trzích, možná úplně zbytečně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Italská automobilka měla být dávno po smrti, nakonec ale s jediným modelem na jediném trhu dál zářila tak, že mateřský koncern napadlo se s ní znovu vrátit na scénu. O to se teď začne pokoušet, může ji ale snadno připravit o to jediné, díky čemu dnes tak „frčí”.

V roce 2015 se tehdejší koncern FCA rozhodl, že již na evropských trzích nebude nabízet modely Chrysleru. To mělo dopad i na Lancii, neboť tato automobilka v daný moment nedisponovala žádným vlastním modelem. Místo toho celé portfolio tvořily vozy spadající pod jiné značky, jen opatřené odlišným logem. Povětšinou šlo právě o modely Chrysleru, jedinou výjimkou byl hatchback Ypsilon vystavěný na základech Fiatu 500. Ten se měl stát labutí písní Lancie, neboť s redukcí portfolia přišlo i škrtání v rámci trhů - jediným zbývajícím se totiž stala Itálie, kde měl Ypsilon postupně zemřít. A celá „Lanča” s ním.

Dávalo to smysl i proto, že Ypsilon třetí generace byl odhalen již v roce 2011, tedy před dlouhými dvanácti lety. Očekával se tak postupný odliv zákazníků, ten ale nikdy nepřišel Lancia naopak dál prodávala spoustu aut a dokonce začala prodejně překonávat i takovou Alfu Romeo, jejíž nabídka byla členitější, modernější a která se nesoustředila pouze na jedinou zemi. I díky tomu bylo nakonec po sloučení FCA s francouzským PSA rozhodnuto, že Lancia nezamíří pod drn, nýbrž znovu k výšinám.

Otázkou nicméně je, co z toho nakonec reálně bude. Mateřský koncern Stellantis totiž rozhodl, že od roku 2028 bude značka zcela elektrická. Příští rok pak sice má dorazit zcela nový Ypsilon, soudě dle rozměrů však půjde o přepracovaný Peugeot 208. Tedy sice o modernější vůz, ovšem také dražší - my si sice francouzský hatchback můžeme pořídit od 375 tisíc korun, Italové však již potřebují 17 170 Eur (cca 420 tisíc Kč). Lancia Ypsilon oproti tomu stojí jen 13 500 Eur (asi 330 tisíc Kč), tedy jen nepatrně víc, než je třeba na obou trzích zaplatit za Dacii Sandero.

Cena spalovací verze bude přitom jen odvarem ceny té elektrické. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby pokus o návrat skončil přesným opakem toho, co měl způsobit. A do českých luhů a hájů Lancia ani nevrátila. O místním trhu se ostatně nezmiňují ani kolegové z Auto News, kteří se dostali k plánům chystané expanze. V prvé řadě se totiž počítá s Francií, kde značka bude mít dvanáct dealerů, nebo s Nizozemím, kde jich bude šest. Když si uvědomíme, že v první zemi jsou v oblibě malá auta a obě jsou známé masivním přerozdělováním ve prospěch elektrických vozů, pak takový postup dává smysl.

Mimo to se v první vlně počítá ještě s Belgií, Lucemburskem, Německem a Španělskem, dále vše bude pokračovat v závislosti na prodejích. V jejich případě ale opravdu moc nevěříme, že by mohly být okouzlující. Stejně jako u Alfy Romeo, DS, Peugeotu, Citroënu, Opelu a dalších značek začleněných pod křídla Stellantisu bude totiž využívána tatáž modulární technika, lišit se bude jen její obal. Ten může být přitažlivý, ale také dražší. Je tak vážně otázkou, čím chce Lancia zaujmout - dnes je to žádaná technika uměle vytlačovaná z trhu v kombinaci s nízkou cenou. O obojí automobilka přijde.

Aktuálně tedy už jen dodáme, že v roce 2025 má dorazit Ypsilon ve sportovní verzi HF, jeho 240 koní však bude produkovat čistě elektrická jednotka. O rok později pak dorazí novodobá Gamma a v roce 2028 znovuzrozená Delta. V obou případech však už má jít jen o bateriová auta. Jak se tedy zdá, ve chvíli, kdy Lancia měla zemřít, překvapivě žila. A ve chvílích, kdy se od ní očekává, že bude žít, můžeme překvapivě zemřít. Poznamenejte si naše obavy, jejich naplnění se v tuto chvíli jeví docela pravděpodobným, bohužel.

Ypsilon se sice v roce 2021 dočkal druhého faceliftu, ve své podstatě je to ovšem stále stejný vůz jako před dvanácti lety. Za jeho úspěchem stojí hlavně spalovací pohon a nízká cena, to se ale od příštího roku, až dorazí nástupce, změní. I přes chystanou expanzi je tak budoucnost značky mnohem ošemetnější než její současnost. Foto: Lancia

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.