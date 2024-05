Lancia se vrací s legendárním označením HF i ikonickým válečným zbarvením. Má ho benzinové auto s 212 koňmi a manuálem před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Zní to jako rajská hudba, ale ne vše je tak krásné, jak se na první pohled jeví. I když je nové provedení HF v barvách Martini Racing skutečné, půjde jen o závodní verzi, ta silniční je jen slabým odvarem vlastní historie.

S elektromobily jsem najel už slušnou řádku kilometrů a některé byly zdařilé více, jiné méně. Ať už se nicméně jednalo o vůz jakékoli značky, Porsche nevyjímaje, ani v jednom případě nebylo možné hovořit o pravověrném sportovním autě, ať už jej výrobce tituloval jakkoli. Pokud totiž patříte mezi automobilové nadšence, pak jistě víte, že úsměv na tváři není automaticky spojen pouze s dramatickou akcelerací. Nezbytné je to správné spojení s vozem, které generuje řada jiných aspektů, zvuk a další citelné projevy motoru nevyjímaje.

V tomto ohledu nedám dopustit na Mazdu RX-8, jejíž Wankel pěje ve vysokých otáčkách takové árie, že se vám automaticky ježí chloupky na krku. Ovšem i když jedete klidně, stačí jedno přeřazení za doprovodu uspokojivého cvaknutí a rázem máte lepší náladu. Tu vám pak nezkazí ani to, že vás na semaforech či na dálnici vyklepne rodinný kombík. Je vám totiž jasné, že jakmile se silnice začne kroutit, bude to čitelná Mazda, u které je motor posunutý až za přední nápravu, kdo bude mít navrch.

Politici se nicméně rozhodli tlačit elektromobilitu jako jediný „čistý“ druh osobní dopravy, pročež stále více automobilek začíná představovat jejich sportovní deriváty, které mají oslovit i nadšence. Oslnit zkouší hlavně působivou akcelerací, která skutečně může být opojná, něco takového vás ale zakrátko omrzí. A to i kvůli tomu, jak moc si každé intenzivní zrychlení vyžádá energie z kapacitně malých baterií. Co vám zůstane pak? Těžký vůz, kterému sice nízké těžiště udržet náklony karoserie na minimu, ovšem se kterým musíte jet pomalu bez jakékoli další podstatné interakce. Koho to vezme u srdce?

Mnoho takových neznáme, přesto Lancia aktuálně představila nový Ypsilon ve verzi HF, která ve svém silničním provedení na elektrický pohon sází. Používá slavnou zkratku, kterou italská automobilka používá u svých sportovních a závodních aut již od roku 1966. Na elektromobilu se nicméně objevuje poprvé, přičemž spojena bude s 240 koňmi a zrychlením z klidu na stovku za 5,8 sekundy. To rozhodně nezní špatně, nicméně je třeba si uvědomit, že v útrobách auta se ukrývají baterie o kapacitě 51 kWh, které jsou ekvivalentem 13 litrů nafty. Automobilka hovoří o dojezdu 400 km, je ale jasné, že pokud si budete užívat oněch 240 koní, bude i ujetí 100 km bez dobíjení nesplnitelnou výzvou. A následně si můžete dát minimálně hodinovou přestávku. Opravdu někdo bude chtít vyrážet na takovou projížďku?

Pochybujeme o tom, přestože Lancia se snažil a hodila do placu také snížený podvozek a širší rozchod kol. Ypsilon HF tak může obstát pouze v rámci každodenního posunu, v takovém případě ale nepotřebujete verzi HF. Byť kvůli renomé této zkratky Lancia pár aut navíc jistě prodá.

Znovu lze dodat, že toto není kritika pohonu jako takového. Zrovna elektrický Ypsilon může dobře fungovat ve městech, jenže v takové chvíli je zkrátka až příliš drahý. A právě to je důvod, proč většina lidí ukazuje bateriovým vozům palec dolů. Že něco takového nedokážou pochopit politici žijící ve svých bublinách nafouknutých s pomocí velkorysých platů, odměň a kompenzací vytažených z kapes daňových poplatníků, je vlastně logické. Proč to ignorují také výrobci, je vskutku záhadou.

Představení této novinky má ale i o poznání lákavější tvář, jen bohužel není určena pro běžný provoz. Vedle elektrického Ypsilonu HF se totiž ukázalo také provedení Ypsilon Rally 4 HF, které je závodní a zasáhnout má do rallyové kategorie R4. Je to docela pravověrné auto, jehož přední kola roztáčí přeplňovaný 1,2litrový tříválec, jehož výkon byl navýšen na 212 koní. Jejich přenos navíc dostal na povel pětistupňový manuál, kterému bude asistovat samosvorný diferenciál. To je o dost zajímavější kombinace, atraktivita auta navíc nekončí zde.

Kromě popsaného pohonu vůz dostal také upravený bodykit, ostřeji naladěný podvozek či silnější brzdy a slavné válečné barvy Martini Racing. Už ty člověku vykouzlí úsměv na rtech. Kdy se toto provedení objeví na ralloyvých kolbištích, zatím nebylo oznámeno. Automobilka nicméně dodala, že závodních aut bude mít v portfoliu do budoucna mnohem víc. Stejně jako má každý její silniční model dorazit i ve verzi HF. Pokud u toho ale vždy bude jen elektrický pohon, tep davům to zvedat prostě nebude.

Lancia Ypsilon se ukázala ve verzi HF, která nabídne 240 elektrických koní. Pokud ale dáme stranou zrychlení na stovku za 5,8 sekundy, kterého se brzy přejíte, není tu nic, co by nadšence dokázalo zaujmout. Foto: Lancia



O dost lépe je na tom provedení Ypsilon Rally 4 HF v barvách Martini Racing, je ale určeno jen pro závodění. Foto: Lancia

Zdroj: Lancia

