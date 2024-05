Land Rover asi zapomněl, kým je a jaký se píše rok. Představil nový 350koňový diesel a osmiválec nahrazující motor V6 před hodinou | Petr Prokopec

Uvážíme-li, jak moc oddaní elektrickému pohonu Britové jsou, pak je to skoro surreální věc. Ale žert to není, v době, kdy se Land Rover tváří, že se spalovacími motory končí, sází na výkonný diesel a upsizing.

Land Rover na rozdíl od sesterského Jaguaru není elektrickým pohonem posedlý tak, že by nejlépe už zítra nechtěl nabízet nic jiného než elektromobily, pro elektrifikaci ale hoří též. V roce 2021 ohlásil plán představit za 3 roky první elektrický model a dalších pět během následujících dvou. To je pořádný kalup a zatím se nezdá, že by z něj Britové chtěli slevit - první novinka bez palivové nádrže se podle aktuálních informací představí během druhé půle letošního roku. Jak moc nicméně bude elektrický Range Rover žádaný, je otázkou. Britové totiž sice mluví o dynamice osmiválcové verze a 800voltové architektuře zrychlující dobíjení, zároveň však také naznačili, že startovat se bude okolo 4,5 milionu korun.

Na úsvitu podobné „elektrické revoluce” by člověk čekal, že Land Rover bude spalovací motory jen opouštět, asi ale zapomněl, kým je a jaký se píše rok. Firma totiž představila přepracovaný Defender, jehož zevnějšek se nezměnil, pod kapotou ovšem došlo na velmi zajímavé čachry. Dosavadní verze D300 osazená třílitrovým turbodieselem byla totiž nahrazena novou variantou D350. Ta u „producenta sazí“ setrvává, výkon i točivý moment se však zvedly o 50 koní resp. 50 Nm. Jaká dynamika je ovšem spojena s 350 koňmi a 700 Nm, již Britové neupřesnili.

Takový krok je překvapivý a rozhodně nenaznačuje, že by to s oním elektrickým převratem bylo zase tak žhavé. Spíše se zdá, že Land Rover zůstane dieselům věrný ještě hodně dlouho, jinak by neinvestovala nemalé peníze do pohonné jednotky, které ročně prodá nanejvýše pár tisíc kusů. To ale neznamená, že by Land Rover na poli elektrifikace nedělal vůbec nic.

Další měny jsou totiž spojené s koncem hybridní verze P400e, kterou nahradí plug-in hybridní varianta P300e. Místo dvoulitru se tedy nad přední nápravou bude otáčet tříválcová jedna-pětka, která v kombinaci s elektromotorem nabídne 309 koní. Toto ústrojí už automobilka používá u modelů Discovery Sport a Range Rover Evoque, tep širokých mas ovšem nezvedá. O to se ve větší míře postará další nové provedení P425, které je náhradou za verzi P400 a jenž přichází s osmiválcem naladěným na 425 koní.

Znamená to, že ze hry není jen hybridizovaný dvoulitrový čtyřválec, ale rovněž třílitrový benzinový šestiválec. Land Rover nicméně zmiňuje, že se tak stane pouze na některých trzích. Zda ten český bude patřit mezi ně, zatím nebylo upřesněno. Motorový prostor tedy můžeme opustit a zamíříme k dalším novinkám. Mezi ně patří příchod kapitánských křesel, kterými lze osadit Defender 130, tedy prodlouženou verzi se třemi řadami sedadel. Ta prostřední přitom nově nabídne vyšší komfort, stejně jako vyhřívání či chlazení.

Po jeden rok pak bude v nabídce figurovat výbava Sedona Edition, kterou bude možné spojit se standardním pětidvířkem, tedy verzí Defender 110. Pojmenována byla po pouštním městečku v Arizoně, jehož topografie se za příplatek může objevit na přední kapotě. Standardně pak disponuje 22palcovými litými koly s černým povrchem či krytem rezervy lakovaným stejnou barvou jako zbytek karoserie. Dopřát si můžete i externí boční nosiče, které umocňují off-roadový charakter vozu.

Další změny už korespondují jen s jinak poskládanou výbavou a doplňkovými pakety. V tomto ohledu lze přitom poukázat na Family Pack a Family Comfort Pack, kdy první zmíněný přináší klimatizaci i pro třetí řadu sedadel a druhý pak dokonce přihazuje vyhřívání. Ani vaše děti si tedy již nebudou stěžovat na výkyvy počasí, kdy jeden den nás spalují třicítky, zatímco ten druhý znovu hledáme už dávno uložené zimní bundy.

