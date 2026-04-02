Land Rover Freelander je zpátky, jen už to není Land Rover, spíš jakýsi China Rover
2.4.2026 | Petr Prokopec
Auto působí dojmem, že Číňané vzali další slavný „západní” vůz a zkopírovali ho, přičemž v tomto případě jim ani nevadilo, že už se dávno nevyrábí. Realita je ale nakonec trochu jiná, byť výsledek je podobný.
Před třiceti lety se Land Rover rozhodl, že zkusí prozkoumat také jiná patra trhu. Na svět tehdy přišel Freelander, tedy vůbec první model značky disponující samonosnou karoserií. K mání byl ve tří- a pětidvéřové verzi, přičemž klientela mohla sáhnout také po plátěné střeše. U druhé generace představené v roce 2006 nicméně došlo už jen na návrat verze se dvěma páry bočních dveří. Na druhou stranu však klientela mohla vůbec poprvé v historii Land Roveru zvolit pohon pouze předních kol.
Freelander nicméně od roku 2011 musel soupeřit o pozornost s Range Roverem Evoque, v ruce však neměl jediný trumf, neboť jeho modernější sourozenec byl hezčí, modernější a dokonce i levnější. Land Rover tak nakonec neměl jinou možnost než v roce 2015 výrobu ukončit. Freelander se tak stal minulostí, neboť u nástupce Britové zvolili označení Discovery Sport. Prodeje tohoto modelu pak byly o poznání vyšší, načež se zdálo, že Freelander se už nevrátí.
Před dvěma lety ovšem Land Rover oznámil, že přistupuje k užší spolupráci s čínskou automobilkou Chery a zkusí vzkřísit dávno mrtvé. Oproti minulosti ovšem název Freelander neměl zdobit pouze jeden vůz, místo toho má jít o separátní značku, která se během příštích pěti let má pochlubit šesti novinkami. Pokaždé má jít o SUV, přičemž původní plány zmiňovaly pouze čistě elektrický pohon. Vývoj na trhu však rozhodl o změnách.
Pouze benzinový či dieselový ovšem Freelander nebude, spalovací motor ovšem novinka dostane. Sloužit ale bude pouze výrobě elektřiny, a tedy prodloužení dojezdu. Kromě toho bude v nabídce také bateriová a plug-in hybridní verze. V prvé fázi by pak Freelander měl být ryze čínskou záležitostí, počítá se ovšem také s globální expanzí. V závislosti na trhu, na jaký pak který model zamíří, se bude danému regionu uzpůsobovat podvozek i samotné ústrojí.
Vzhledově ovšem bude produkce sjednocena, přičemž nově odhalený Concept 97 naznačuje, co můžeme očekávat. Britsko-čínské SUV se originálem nechalo inspirovat už v případě rámci názvu, neboť v něm obsažená číslovka odkazuje na debut v roce 1997. Původní provedení pak ostatně disponovalo i komplikovaným koncovým sloupkem, zatímco čelní světla jsou odkazem na facelift z roku 2003. Skoro to tedy vypadá jako restomod někdejšího Freelanderu.
Uvnitř koncept láká na tři řady sedadel a plejádu digitálních obrazovek, nicméně zrovna kabina se u produkční verze bude měnit víc než karoserie. Další by nám Číňané měli sdělit za pár týdnů na autosalonu v Pekingu. S příchodem sériového provedení se pak počítá ještě letos, ceny pak logicky zamíří hodně pod úroveň originálu. Ve finále by se tedy novinka mohla prodávat lépe než původní benzinové a dieselové SUV, ale odhadovat něco na současném trhu je obtížné.
Freelander Concept 97 není Land Rover, je to prostě jen Freelander. Odkazuje na originál, zároveň však naznačuje, s čím můžeme počítat v příštích pár letech. Foto: Chery Jaguar Land Rover
Zdroj: Chery Jaguar Land Rover
