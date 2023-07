„Láskyplný” ničitel Škod Octavia a Superb z Číny se začal prodávat v Evropě, s cenou je až o 330 tisíc Kč níž před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan

V Číně stojí doslova pakatel, ačkoli není ani neatraktivní, ani technicky zaostalý a ani výbavově prostý. Nyní je k dispozici i v Evropě, prozatím pouze v Rusku. A třebaže je citelně dražší, pořád není drahý.

Uběhlo jen pár dnů od chvíle, kdy Číňané v Evropě poprvé představili nové velké auto na pomezí Octavie a Superbu, a teď už se dá i koupit. Jmenuje se Changan Lamore, což zní skoro láskyplně, tušíme ale, že přinejmenším u škodovky tohle auto milovat nebudou. S rozměry 4 770 mm na délku, 1 840 na šířku, 1 440 mm na výšku a rozvorem 2 765 mm je to skutečně vůz na pomezí dvou největších liftbacků Škody, v Číně ale startuje s cenou na pouhých 87 900 CNY (cca 258 tisíc Kč). A škodovku prodejně doslova ničí.

Zda tento úspěch zopakuje i v Evropě, uvidíme, našlápnuto k tomu má ale dobře. Verze dostupná prozatím v Rusku má pod kapotou motor 1,5 turbo s výkonem 170 koní, který dostal do péče sedmistupňový automat se dvěma spojkami, pohon kol je nepřekvapivě přední. Design exteriéru i interiéru využívá architekturu moderních modelů Uni, takže auto určitě nevypadá jako z minulých dekád. Jestli se vám ovšem zamlouvá, posuďte sami.

Pro interiér je charakteristický poněkud hloupě oválný volant s nad ním umístěnou, horizontálně orientovanou obrazovkou palubních přístrojů, multimediální systém je v Lamore pro změnu posazen vertikálně. Standardní výbava pak zahrnuje nejen 10,25palcový digitální přístrojový štít a 13,2palcový centrální displej, ale také elektricky nastavitelná přední sedadla v šesti směrech, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, automatickou klimatizaci či bohatou bezpečnostní výbavu včetně řady asistentů.

Auto je tedy vybaveno více než v Číně, také ale více než v Číně stojí. Lamore ve výše popsaném provedení startuje v Rusku na 2 350 000 rublech, což je asi 547 tisíc Kč. Není to čínských 258 tisíc Kč, ale je to také o více jak 80 tisíc méně než v případě základní Octavie a asi o 330 tisíc Kč méně než v případě základního Superbu u nás. A srovnejte si techniku a výbavu, po dorovnání hry na tomto poli by cenové rozdíly byly ještě mnohem větší.

Tohle auto dříve nebo později dorazí i k nám, v Rusku je už 14. modelem značky Changan, který se tam prodává. Že se automobilce daří v této zemi stále lépe, nepochybujte, je ale třeba říci, že bez západní konkurence se prosazuje snadno. Uvidíme, jak si povede v EU.

Changan Lamore si v Číně škodovky maže na chleba a ani jeho první evropská nabídka není nezajímavá. Jak se mu povede, ukáže jen čas. Foto: Changan Auto

Zdroje: Changan, RG

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.