Legenda Chevroletu po 60 letech končí bez nástupce, přednost před ní dostal elektromobil s pětinovými prodeji

/ Foto: Chevrolet

Obchodní zájmy zas jednou dostaly na frak. Jedné z amerických automobilových legend tak nezbývá, než si po 60 letech sbalit fidlátka, i když se prodává mnohonásobně líp než auto, které zaujme její místo.

Co je víc, 23 164 prodaných aut nebo 130 342 prodaných aut? To není žádný chyták, skutečně jde jen o porovnání dvou čísel, z nichž jedno je výrazně vyšší. I proto by nejspíš každý člověk s alespoň špetkou zdravého rozumu odpověděl, že správná je druhá možnost. Jenže poměrně překvapivě vrcholný management koncernu General Motors něco takového nevidí či vidět nechce. A proto větší důraz klade na vozy, které se prodávají podstatně hůř. Dalo by se to pochopit, pokud by s nimi byly spojené obrovské zisky, jenže ani to nepřipadá v úvahu, místo toho lze mluvit pouze o ztrátě a obrovských problémech.

Abychom vás přitom lépe uvedli do obrazu, zmíníme, že Chevrolet oznámil konec sedanu Malibu, jak informují kolegové z Carscoops. Tedy jedné z firemních legend, jejíž životní příběh se začal psát již v roce 1964. Tehdy se nicméně jednalo o specifické provedení modelu Chevelle. Podobně tomu bylo i u následujících dvou generací, teprve v roce 1978 s příchodem té čtvrté se Chevrolet Malibu odtrhl jako samostatný model. V roce 1997 pak koncern GM sice přepřáhl z pohonu zadních kol na pohon kol předních, zákazníci se ovšem i nadále rojili po houfech.

V tomto ohledu ostatně poslední tři generace bodovaly více než kterékoli předchozí provedení, přičemž v roce 2017 po nástupu Malibu s pořadovým číslem devět dokonce došlo na stanovení rekordu. Díky nemalým prodejům v Číně a Koreji totiž Chevrolet dokonce překonal metu 400 tisíc registrací za jediné kalendářní období. Asijské registrace pak sice od té doby klesaly, zájem amerického publika byl ovšem stálý. A loni (oněch v úvodu zmíněných 130 342 aut) byl dokonce vyšší než v letech 2020 až 2022.

GM se nicméně i tak rozhodlo, že Malibu odpraví, aby se mohlo více soustředit na Chevrolet Bolt druhé generace. Tedy jeden z největších průšvihů ve firemní historii, který se kvůli špatným bateriovým paketům postaral o mnohamiliardovou svolávací akci. Automobilka přitom ve své domovině nikdy neprodala více než 24 tisíc aut za rok, ve zbytku světa pak doslova paběrkovala. To pro ni vlastně bylo jen dobře, neboť na každém prodaném voze podle vlastního účetnictví prodělávala přes 200 tisíc korun.

Pokud by tedy něco mělo skončit bez nástupce, pak je to právě Bolt. Jenže lidé u GM a Chevroletu mají pocit, že jde o jejich budoucí klíčový vůz. A proto se rozhodli, že do továrny Fairfax Assembly v americkém Kansasu napěchují 9 miliard korun, aby ji upravili na výrobu druhé generace elektrického propadáku. Ta má navíc stát na platformě Ultium, což znamená cenový posun směrem vzhůru. Může to přinést zásadně vyšší prodeje? To si nemyslíme.

Chevrolet má ale zřejmě křišťálovou kouli, a proto trvá na svém. Přičemž mluvčí automobilky Kevin Kelly vyrukoval s poněkud okatou výmluvou, že konec sedanu Malibu je zapříčiněn přesunem zákazníků směrem k SUV. S tím jistě lze souhlasit, nicméně v takové chvíli by ze hry měl vypadnout opravdu nechtěný vůz, ne takový, který se loni prodával lépe než třeba v letech 2003 či 2007. Ideologie má ale i přes zjevný citelný pokles poptávky po elektromobilech pořád přednost.

Kelly nicméně dodal, že nový Bolt se bude ve Fairfax Assembly vyrábět na stejné montážní lince jako čistě spalovací Cadillac XT4. „To GM umožní, aby mohlo flexibilně reagovat na změny v poptávce zákazníků.“ Zadní vrátka si tedy koncern nechal široce otevřená. Pročež už jen dodáme, že Malibu skončí 4. listopadu, načež se montážní linka zastaví a někteří dělníci dostanou padáka. Na opětovné najímání dojde v roce 2025 v souvislosti s jejím opětovným rozjetím.

Tímto vše v roce 1964 začalo... Foto: Chevrolet



...a tímto vše letos skončí. Stále velmi dobře prodávaný Chevrolet Malibu musí uvolnit místo na montážní lince nežádanému elektromobilu. Jak typické pro dnešní dobu. Foto: Chevrolet

Zdroj: Carscoops

