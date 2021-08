Legenda SSSR, kterou lze po 56 letech koupit novou i v ČR, má na kahánku před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAZ

Je to auto tak výjimečné, že i po takové době nemá o zákazníky nouzi dokonce ani v západní Evropě. Ovšem i tak mu hrozí konec, ruská vláda chce zatrhnout zvýhodnění starších aut.

Prakticky každý stát s rozvinutějším automobilovým průmyslem touží po tom, aby na jeho území vznikalo co nejvíce moderních komponentů. Je to pochopitelné - čím více dílů, tím nižší nezaměstnanost a tím vyšší hrubý domácí produkt. A čím novější jsou, tím spíše jsou uplatnitelné ve světě. I proto se vlády snaží výrobce zlákat všemožnými pobídkami, mezi něž patří bezplatné poskytnutí obřích pozemků, daňové odpustky či třeba záruky na bankovní úvěry. I když tedy některé automobilky rády tvrdí, že nepřijímají žádné dotace, málokdy je to pravda.

Stejný přístup razí i Rusko, jakkoliv se při zavádění stávajícího schématu podpor v roce 2019 rozhodlo pro mnohé výjimky. Politici si totiž uvědomovali, že na trhu jsou různé modely, na jejichž představení došlo v dávné minulosti, pro které se vyrábí morálně letité komponenty v dávno vybudovaných a zaplacených továrnách, na které se žádná podpora podle nastaveného systému nevztahuje. Rusové proto do hry zařadili koeficient, který na tyto vozy formálně dostal na úroveň moderny, což je též opravňovalo ke státní podpoře.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale nyní přiznává, že celý systém je příliš komplikovaný a pro státní správu představuje velkou zátěž. Proto bude zjednodušen, a souběžně s tím dojde také na přehodnocení samotného bodového schématu. Kupříkladu za média se již nebude udělovat 60 bodů, nýbrž 130. A za takové asistenční systémy jich automobilka dostane dokonce 500. Stejný počet je přitom dnes udělován za to, že lakování a lisování minimálně 70 procent karoserie proběhne v ruské režii a na území Ruska.

Co přesně to znamená? V podstatě tolik, že vozy jako UAZ Buchanka, i u nás stále prodávaná sovětská legenda, přijdou o veškerou státní podporu, do které se počítá třeba i ekologická likvidace. Víceméně tak nebudou moci ani zamířit do prodeje, tedy za předpokladu, že jejich výrobci nesáhnou po modernizaci. Co se týče audiosystémů a multimédií, nejspíše s tím nenastane žádný problém. Ovšem asistenční systémy se již budou do takové Buchanky pěchovat jen těžko, aktuálně UAZ počítá jen s ABS a automatickým nouzovým voláním.

I kdyby se nicméně ruské značky pro tuto cestu rozhodly, na jejím konci nemusí stát úspěch. Výše zmíněné úpravy totiž navzdory získané podpoře vyženou cenu výše, kvůli čemuž se Buchanka a spol. mohou stát při svém stáří pro většinu zákazníků již příliš drahými. Jak se tedy zdá, minimálně jedna z ruských legend má na kahánku. Na druhou stranu, její životní cyklus odstartoval již v roce 1965, načež má na odchod do důchodu skutečně již oprávněný nárok.

Ani nejdrsnější verze Buchanky s názvem SGR Expedition dnes není příliš drahá, v přepočtu vychází na 268 tisíc korun. Multimédia však nenabízí, stejně jako lze zapomenout třeba na autonomní brzdy či detekci dopravního značení. Bez nich se ale po přehodnocení ruského systému státní podpory nemusí dočkat dosavadních dotací, i s nimi se ale může stát příliš drahou. Sovětské klasice tak možná po 56 letech zvolní hrana. Foto: UAZ

Zdroj: Drom

Petr Prokopec