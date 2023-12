Legendární americký pony car skončil bez nástupce. Camaro je mrtvé, poslední vyrobený kus ale stojí za to před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Je to nakonec pořád překvapivé rozuzlení, neboť i když tento vůz prodejně zaostával za konkurencí, zájem dál budil nemalý a jeho odbyt letos dokonce prudce rostl. Chevy ale míří elektrickým směrem a takový směr si se spalovacími legendami netyká.

Chevrolet Camaro budu mít asi navždy spojený s filmovou sérií Transformers. První díl předznamenal návrat tohoto modelu do nabídky koncernu General Motors, neboť čtvrtá generace populárního muscle caru zamířila k ledu v roce 2002. Automobilka nicméně filmařům musela zapůjčit koncept, produkční verzi totiž ještě neměla hotovou. Ta se objevila až ve druhém dílu, stejně jako v tom třetím. V případě čtvrtého a pátého pak šlo o jejího nástupce, který byl o chlup kratší, užší a nižší. Zároveň také vážil o podstatných 91 kilogramů méně.

Šestá generace dorazila v roce 2015, přičemž zájem o ni byl nemalý. Jakkoli je třeba zmínit, že vždy poněkud zaostávala za Fordem Mustang a Dodgem Challenger. Koncern GM navíc v posledních letech nějakým záhadným způsobem došel k přesvědčení, že lidé touží po elektromobilitě. Značné investice tedy začal přesouvat tímto směrem, zatímco o sedmé generaci Chevroletu Camaro nikdo ani nepípnul. A pokud ano, pak buď v souvislosti s bateriovým pohonem, popř. s dovětkem, že totéž označení přistane na novém SUV.

Zda na něco takového v budoucnu dojde, nevíme. Co ovšem jisté je, to je konec Bumblebeeho. Z montážních linek v Lansingu v Michiganu totiž sjel vůbec poslední exemplář. A je to pěkný kousek, černé provedení ZL1 1LE s manuální převodovkou. Automobilka zatím neupřesnila, zda si jej ponechá či zda má svého zákazníka. Mluvčí Chevroletu pouze uvedl, že „Camaro je produkt budící vášeň. Povedlo se mu vybudovat širokou fanouškovskou základnu napříč celým světem a po celé generace přivádělo k dealerům značky nové zákazníky“.

Přesto tu máme konec, který lze ve světle aktuálních prodejů označit za hořkosladký. Za prvních devět letošních měsíců automobilka prodala 24 688 exemplářů. Jak jsme již zmínili výše, tím sice zaostala za konkurencí (Challenger má za stejné období na kontě 35 350 registrací, Mustang pak 35 315), málo to ovšem není a ve srovnání s rokem 2022 jde o 28,7procentní nárůst.

Vedle toho můžeme postavit prodeje elektrických aut, jenž GM bere jako skvělou věc. Přitom 56 414 registrací za prvních devět měsíců dalece zaostává za původními cíli značky. Navíc za nimi stojí celá plejáda modelů a značek, z nichž některé jako Chevrolet Blazer EV a Silverado EV jsou zcela nové. Podobná situace pak panuje také u Dodge, neboť se loučí i Challenger, třebaže je z amerických pony cars dokonce nejžádanější.

Obě značky tak vlastně udělaly nemalou radost Fordu, jehož Mustang v nové generaci pokračuje. Challenger se pak sice má vrátit, a to navzdory původním předpokladům i se spalovacím motorem, ovšem to bude jen šestiválcové a vůz nedorazí hned. Jediným osmiválcovým pony carem v nabídce tak zůstane zástupce modrého oválu. Co to udělá s jeho prodeji, snad ani nemusíme zmiňovat, tedy pokud Ford výrobu raději uměle neomezí, aby takových aut náhodou neprodával příliš.

Chevrolet Camaro se letos rozloučilo posledními limitovanými verzemi Collector's Edition (černé provedení) a Garage 56 Edition (modré provedení). Černému Camaru ZL1 1LE to sluší. Foto: Chevrolet

