Legendární Godzilla se po 17 letech výrobě skutečně ukázala v novém, poprvé s modrým interiérem. Možná je to naposledy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Nutí to k pousmání i k zatlačení slzy. Na jednu stranu je smutné se smířit s tím, že nás tahle legenda opustí, na tu druhou ale není možné nesmát se konstatování, že v tak konkurenčním segmentu dokázala 17 let zůstat relevantní jen s dílčími změnami.

Před pár dny se začalo spekulovat o konci Nissanu GT-R. Na tom by ve výsledku nebylo nic až tak překvapivého, neboť poslední generace Godzilly s interním označením R35 je tu s námi již od roku 2007. Japonský supersport měl přitom už několikrát namále, nicméně automobilka nakonec vždy otočila a výrobu prodloužila. Nicméně zájem o vůz již není takový, jako tomu kdysi bývalo. V Evropě navíc již GT-R nekoupíte, pro Brusel byl 3,8litrový přeplňovaný šestiválec i při minimálních prodejích zlem, které muselo být vymýceno.

Značka tedy aktuálně vyrukovala s GT-R modelového roku 2024 resp. 2025 - to podle toho, zda se na vůz budete dívat optikou japonského nebo amerického trhu. A skutečně může být tou úplně poslední novinkou. Oficiální potvrzení zatím chybí, ovšem výroba má být limitována. Dokonce natolik, že Nissan prý bude odmítat objednávky, které půjdou přes plán. Což plně koresponduje s předchozími zvěstmi. Ty dále uváděly, že pro letošek bude k dispozici už jen 1 500 kusů, z čehož ve třech stovkách případů půjde o verzi Nismo. Zda tomu ale tak opravdu bude, stále není jasné.

Japonci přitom Godzillu inovovali už loni. GT-R se tak dočkal nové přídě a zádě, stejně jako přišlo pár změn v rámci výbavových stupňů. S ohledem na omezení v rámci výroby jsme tak ani nepředpokládali, že by aktuálně Nissan přistoupil k větším inovacím. A skutečně jsme trefili na hlavičku, neboť asi nejzásadnější novinkou je příchod modře zbarveného koženého interiéru Blue Heaven, kterým lze vyšňořit variantu Premium Edition.

Toto provedení může japonská klientela objednávat ve verzích T-spec a Track Edition, přičemž obě profitují z mechanických komponentů převzatých z Nissanu GT-R Nismo. Počítat u nich tedy lze s odlišnými pístními kroužky, ojnicemi a hřídelemi. V důsledku toho má být šestiválec dychtivější po otáčkách. Jeho výkon se ale nezměnil, i nadále tak lze u standardního provedení počítat s 573 a u varianty Nismo s 608 koňmi. Pokaždé dorazí i specificky nastavený podvozek.

Tím jsme nicméně na konci tiskové zprávy, která již dále zmiňuje pouze instalaci dvou plaketek v motorovém prostoru. Na jedné z nich je uvedeno jméno technika, který pracoval na pohonném ústrojí, zatímco v druhém jde o štítek se základními informacemi o daném kousku, který je zlatě lakován. To je ale vážně vše, svým způsobem tak neexistuje důvod, proč se hnát do showroomů. Tedy až na fakt, že to je možná poslední šance si tohle auto koupit.

Pokud se potvrdí, že letošní rok je v éře GT-R R35 tím posledním, pak se Nissan bude muset připravit na poměrně dlouhé období bez vlajkové lodi. Nástupce má totiž vyfasovat elektrické ústrojí, ovšem protože to by mělo být napájeno bateriemi s tuhým elektrolytem, které aktuálně v produkční formě neexistují a není vůbec jasné, kdy by mohly být k dispozici v široce použitelné podobě. Možná i proto Nissan dál živí naději, že si to s koncem legendární Godzilly jšŠtě rozmyslí.

GT-R modelového roku 2024 resp. 2025 se příliš nezměnil. Největší novinky jsou spojené s příchodem modře zbarveného interiéru pro verzi Premium Edition, dále lze zmínit některé nové „vnitřnosti“ šestiválcového motoru. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.