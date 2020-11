Geniální konstruktér Formule 1 na stará kolena naplno rozjíždí vlastní automobilku před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Označme to za odvážné, ale když může být novému americkému prezidentovi 78 let, proč by pořád o něco mladší člověk nemohl naplno vstoupit mezi velké hráče vývoje a výroby superaut?

Gordon Murray letos v červnu oslavil již čtyřiasedmdesáté narozeniny. Většina jiných lidí by si v jeho věku jistě užívala vydělaných peněz a v garáži trávila čas leda obdivováním sbírky exotických supersportů. Geniální konstruktér, který dekády strávil ve Formuli 1 a mimo jiné jako technický ředitel McLarenu se Stevem Nicholsem vyvíjel monopost MP4/4, který i díky Ayrtonu Sennovi vyhrál 15 ze 16 velkých cen sezóny 1988, který v podstatě sám přivedl na svět legendární McLaren F1, je ale evidentně z jiného těsta. Namísto zahálky jede na plné obrátky a jeho nejnovější krok jen dokazuje, že již stoprocentně musel slyšet přísloví o tom, že peníze si do hrobu nevezmete. Murry totiž rozjíždí novou automobilku opravdu ve velkém.

Jihoafrický designér oznámil, že hodlá investovat 50 milionů liber (cca 1,47 miliardy korun) do výstavby nového firemního centra. To se bude nacházet ve Windleshamu v hrabství Surrey, pouhých jedenáct kilometrů od ústředí McLarenu ve Wokingu, kde od roku 1987 do roku 1981 pracoval jako technický ředitel formulového týmu a v roce 1992 začal vyrábět výše zmíněný supersport F1. Murrayho nové sídlo přitom bude postaveno kolem známé budovy ve tvaru atomu, kterou kdysi vlastnil plynařský gigant BOC. Tato budova přitom bude zachována.

Okolo ní však bude vybudován rozsáhlý kampus, neboť do konce roku 2022 má být postaveno prodejní a výrobní oddělení, stejně jako divize zaměřující se na historické vozy. Druhá fáze se odehraje o rok později a během ní má dojít na nové technické centrum. Ve finále pak v roce 2024 vznikne ještě nová budova pro vývoj, stejně jako servisní zázemí pro chystaný supersport T50. Se zahájením jeho prodeje se nicméně počítá již v lednu 2022.

Murray přitom uvádí, že vyprodaná je takřka celá stokusová série silničního provedení, stejně jako zhruba polovina závodní edice čítající 25 exemplářů. Tato dvojice nicméně bude vyráběna ve stávajícím firemním ústředí poblíž Dunsfoldu. Nicméně automobilka již má v plánu třetí model - aktuálně zvaný Project 2 - který již bude montován ve Windleshamu. Oč přesně však půjde, Brit narozený v Jihoafrické republice již neuvedl.

Nápovědou by nám nicméně mohla být historie, kterou se Murray nechává neustále inspirovat. Ostatně i první prototyp nového supersportu byl pojmenován XP1 jako v případě McLarenu F1. I ten se původně měl dočkat sourozence v podobě výrazně levnějšího sportovního vozu, nicméně někdejší šéf britské značky Ron Dennis v té době uzavřel partnerství s Mercedesem, což byl pro vůz s jednotkou BMW konec.

Níže postavený model byl přitom titulován právě Project 2, což nejspíše znamená, že Murray chystá další sporťák. Záběr nové značky se tedy evidentně rozšíří, pročež se výstavba nového ústředí zdá být logickým krokem. Jihoafričan přitom dodává, že komplex bude praktický, energeticky nenáročný a zároveň nikterak přepychový. Napomoci by měl i zaměstnanosti, neboť po otevření zde vznikne hned stovka nových pracovních míst.

Lze pak už jen dodat, že onen prototyp XP1 má již Murray zhruba z poloviny hotový, přičemž zajištěn je již i monokok pro druhý exemplář. Celkově pak takových strojů bude jedenáct, než odstartuje sériová výroba. Zákaznická auta by přitom měla nabídnout více než původně předpokládaných 650 koní, jakkoliv se jejich někdejší hmotnost má snížit, a to pod proklamovaných 890 kilogramů. Bude to skutečně auto jako z jiného světa.

Gordon Murray rozjíždí novou značku ve velkém, již chystá rozsáhlý kampus, do jehož výstavby investuje takřka 1,5 miliardy korun. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroje: Gordon Murray Automotive, Autocar

Petr Prokopec