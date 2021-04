Legendární muzikant ukázal své nové auto, prý to byla láska na první pohled před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Je označován za vynálezce heavy metalu a byť jeho jméno není širší veřejnosti zase tak známé jako třeba v případě jeho kolegy Ozzyho Osbourna, byl po celý svůj život dost úspěšný na to, aby si kupoval jedno Lambo za druhým.

Když se řekne jméno Tony Iommi, každý si jej hned nepřiřadí ke správnému žánru, když ale dodáme Black Sabbath, pravděpodobně to bude o dost lepší. Iommi je považován za jednoho z nejlepších kytaristů všech doba a spolu s Ozzym Osbournem, Bill Wardem a Geezerem Butlerem tvoří kvartet hlavních postav výše zmíněné skupiny. V 73 letech toho má za sebou už hodně, a to i v automobilovém slova smyslu. Dekády na výsluní hudebního světa mu dovolily koupit si několik Lamborghini, mj. Espada či Miura, nyní k nim přidal to úplně nejnovější.

Jde o Urus, tedy velké SUV, které prý Iommimu učarovalo hned, jak přišlo na svět. „Hned jak byl Urus odhalen, jsem si ho zamiloval. Jede pěkně a je komfortní, byl jsem jím ohromen hned když jsem ho poprvé vyzkoušel na okruhu. Byl skvělý a velmi agilní. Když jsem dal plný plyn, nemohl jsem tomu uvěřit - nezdálo se ani možné, aby auto tak velké jelo tak rychle. Musel jsem ho mít. A najednou jsem se zbláznil do modré, tak muselo být modré,” říká Iommi.

Jeho slova působí trochu dojmem, jako by ho dostal zadarmo, což je nakonec i možné - na fotkách z tiskové zprávy Lamborghini vidíme sice auto s volantem vpravo, neboť Iommi s ním bude jezdit ve Velké Británii, je na něm ale italská značka. S fotografiemi si Italové celkově moc nevyhráli, neboť jedním ze snímků je dřívější záběr ruského zastoupení značky s autem s ruskou registrací a volantem vpravo, což jistě není Iommiho vůz a slouží zřejmě jen pro jiný pohled na jím zvolenou barvu.

Ať už je to ale jakkoli, legendární muzikant působí spokojeně. Prý se těší, až se s autem někam vydá, neboť v poslední době byl v podstatě jen doma, z pochopitelných důvodů. „Je vlastně hezké být po nějaký čas na jednom místě a - ani se mi tomu nechce věřit - toto je nejdéle, co jsem kdy zůstal doma. Ale jakmile bude možné znovu cestovat, zajedu s Urusem do našeho domu v Dorsetu u moře na poloostrově Sandbanks,” říká.

Dodejme, že to bude moci být pěkně rychlý přesun. Nové Iommiho auto pohání motor 4,0 V8 biturbo s 650 koňmi a 850 Nm, které jej přes hmotnost 2,2 tuny vystřelí na stovku za 3,6 sekundy. A pokud hned tak neuberete, rozjede se až na 306 km/h. Tušíme, že tak rychle Tony do Dorsetu nepojede, ale kdo ví.

Legendární kytarista Black Sabbath Tony Iommi teď bude jezdit v Lamborghini, učaroval mu modrý Urus. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Miler