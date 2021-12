Legendární Orient Express se vrací do služby, mimořádný luxus a styl nabídne ne až tak daleko od ČR před 8 hodinami | Petr Prokopec

Slavná vlaková souprava, která se objevila v nespočtu knižních a filmových příběhů, je znovu uváděna do provozu. Nebude až tak „orient” a ani moc „express”, styl si ale udrží a s původními vagóny bude sloužit v Itálii.

Na celém světě neexistuje známější vlak než Orient Express. Postarala se o to mimo jiné řada knih a filmů, mezi nimiž vévodí slavný román Agathy Christie. Mimo to se ovšem luxusní souprava objevila i v bondovce Srdečné pozdravy z Ruska. Reálně pak její kořeny můžeme vystopovat až do roku 1883, kdy tuto linku zavedla belgická společnost Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ta pak Orient Express provozovala až do roku 2009, jakkoliv jeho sláva, a tedy zájem o něj již pohasínal. I proto byla trasa zkrácena, a místo aby vedla z Paříže do Istanbulu, skončila nejprve v Bukurešti, následně v Budapešti a ve finále jen ve Vídni.

Na Orient Express se nicméně dosud nezapomnělo, název luxusní soupravy byl ostatně přejat několika dalšími společnostmi po celém světě. Ve Spojených státech tak kupříkladu v letech 1989 a 2008 došlo k propojení Los Angeles a Washingtonu, přičemž cesta trvající osm dní zahrnovala nejen nemalý luxus na palubě, ale také výhled na přírodní scenérie a zastávky v ikonických lokalitách. Do jisté míry se tak Orient Express začal podobat cestám na zaoceánských lodích. Zájem o něj však potopila globální ekonomická krize, v jejímž důsledku během posledních cest bylo ve vlaku více členů posádky než cestujících.

Momentálně se však Orient Express vrací mezi živé, jak informuje tisková zpráva skupiny Accor, která má nyní slavnou značku pod palcem. Nestane se tak původním měřítku, o originalitu ale nebude nouze. Vlak bude totiž tvořit sedm vagónů z 20. let minulého století. Každý bude vyveden v trochu jiném duchu, i proto se každý chlubí vlastním názvem. Celá souprava pak byla pojmenována La Dolce Vita, čímž je pro změnu odkázáno na 60. léta a italskou historii. Neděje se tak rozhodně náhodně, neboť nově bude Orient Express cestovat pouze po apeninském poloostrově. To ale nakonec není tak špatná zpráva, na rozdíl od americké interpretace bude pro Čechy relativně dobře dostupný. Navštívit s ním půjde 14 regionů, stejně jako lze počítat se zastávkami v nejznámějších italských městech.

Poprvé by vlak měl vyjet v roce 2023, přičemž o rok později bude otevřen první luxusní hotel, který s ním bude tématicky spojen. Pohodlí cestujících by tak mělo vzrůst na ještě vyšší úroveň. Stejně tak se ostatně počítá i s mezinárodními trasami, jež budou následovat původní tratě. V tomto ohledu ale raději nebudeme předjímat, přece jen vše záleží hlavně na italském úspěchu. Lze přitom předpokládat, že nemalý vliv na něm bude mít i koronavirus, který od podobných lákadel stále poněkud odrazuje.

V tomto ohledu je nicméně třeba připomenout ony zaoceánské lodě, o které se zájem začíná opětovně zvyšovat. Lidé zkrátka chtějí cestovat, a pokud u toho budou zážitky, které jinak nelze okusit, pak si lístky za desítky či dokonce stovky tisíc korun budou bez problémů kupovat. Omezený počet míst pak zajistí i vyšší míru bezpečí. Co vás přitom v případě zájmu čeká, zjistíte na níže přiložených fotkách. S ničím jiným než s absolutním luxusem však nepočítejte ani v případě nocování, ani během stolování.

Nejznámější luxusní vlak Orient Express se vrací mezi živé. Od roku 2023 bude přitom sedm vagónů cestovat napříč Itálií, posléze se však počítá s návratem i do původních šlépějí, respektive na původní koleje. Foto: Orient Express

