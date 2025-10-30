Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček

Nové NSX? Od Pininfariny? A s technikou věrnou původnímu modelu? Per to do mě, ať je po mně, chce se zvolat. Takové auto skutečně dorazí, dokonce ve dvou verzích, ani jedno ale nebude skutečně novým vozem, spíš jedním z příjemnějších projevů jinak podivné automobilové doby.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček

včera | Petr Prokopec

Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček

/

Foto: Pininfarina

Nové NSX? Od Pininfariny? A s technikou věrnou původnímu modelu? Per to do mě, ať je po mně, chce se zvolat. Takové auto skutečně dorazí, dokonce ve dvou verzích, ani jedno ale nebude skutečně novým vozem, spíš jedním z příjemnějších projevů jinak podivné automobilové doby.

V červnu Honda ohlásila, že na jaře příštího roku spustí program zaměřený na obnovenou výrobu částí některých aut. Detaily i nadále chybí, japonská automobilka pouze upřesnila, že na úvod můžeme čekat návrat NSX první generace. Z montážních linek pochopitelně nebudou sjíždět celá auta, nýbrž jen některé komponenty, ovšem i tak oznámený program vzbudil mezi fanoušky jásot.

O ještě bouřlivější aplaus se ale nejspíše hodlá postarat italské designové studio Pininfarina, které se spojilo se společností JAS Motorsport s letitými zkušenostmi ze závodních kolbišť. A Obě firmy se pak rozhodly zúročit své zkušenosti ve znovuzrození původního NSX. To zní skvěle, vše má ale jeden háček - nepůjde o nové auto, ale jen o aktualizaci toho starého, tedy další restomod.

Kupé si v takovém případě logicky ponechá původní šasí, které doplní zcela nová karbonová karoserie od Pininfariny. Přední výklopná světla ovšem nikam nezmizí. Jak je patrné z prvních dvou snímků, restomod sice ctí původní tvary, ovšem zároveň se přenesl do 21. století, a to jak díky LEDkám určeným k dennímu svícení, tak uhlazením některých linek a zvýrazněním „svalů“. Kapota se dočkala ventilačního otvoru ve stylu původní NSX-R, mimo to však přibyly také průduchy za předními koly a došlo i na zvětšení těch před koly zadními.

Tyto změny nemají jen ozdobnou funkci, ale jsou účelné, neboť jakkoli zadní kola bude roztáčet původní třílitrový šestiválec, JAS jej měl vyladit na nejvyšší možnou odezvu i výkon. Znovu jej ovšem bude přenášen šestistupňový manuál, jiná převodovka nebude k dispozici. Kde ovšem klientela na výběr dostane, to je volba mezi usazením volantu na levé či pravé straně.

Výroba má být logicky velmi omezena, existujících NSX vhodných k takové přestavbě není mnoho. A dá se tedy předpokládat, že cena každého exempláře vylétne vysoko nad úroveň moderních Ferrari. Těm pak ostatně znovuzrozené NSX může i stačit, ve své době ostatně maranellské koníky školilo v ovladatelnosti. Se zvýšeným výkonem a velmi nízkou hmotností by se ovšem pětatřicet let po svém příchodu stalo soupeřem i v přímce.

Ať už vše dopadne jakkoli, příští rok je zjevně rokem NSX první generace. Kromě samotné automobilky a Pininfariny s JAS se se svou troškou do mlýna chystá přijít také další italské designové studio Italdesign. A jak je patrné z přiloženého videa, v jeho případě můžeme očekávat střešní sání odkazující na velmi vzácnou variantu NSX-R GT.


Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček - 1 - Honda NSX Pininfarina 2025 prvni foto 01Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček - 2 - Honda NSX Pininfarina 2025 prvni foto 02
Příští rok se původní NSX vrátí v moderní verzi, se zakázkovou karbonovou karoserií a vyšším výkonem motoru V6 bez turba, který bude dál spojen s manuálním řazením. Háček? Je to restomod, ne nové auto. Foto: Pininfarina

Zdroj: Pininfarina, Italdesign

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.