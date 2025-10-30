Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček
Petr ProkopecNové NSX? Od Pininfariny? A s technikou věrnou původnímu modelu? Per to do mě, ať je po mně, chce se zvolat. Takové auto skutečně dorazí, dokonce ve dvou verzích, ani jedno ale nebude skutečně novým vozem, spíš jedním z příjemnějších projevů jinak podivné automobilové doby.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček
včera | Petr Prokopec
Nové NSX? Od Pininfariny? A s technikou věrnou původnímu modelu? Per to do mě, ať je po mně, chce se zvolat. Takové auto skutečně dorazí, dokonce ve dvou verzích, ani jedno ale nebude skutečně novým vozem, spíš jedním z příjemnějších projevů jinak podivné automobilové doby.
V červnu Honda ohlásila, že na jaře příštího roku spustí program zaměřený na obnovenou výrobu částí některých aut. Detaily i nadále chybí, japonská automobilka pouze upřesnila, že na úvod můžeme čekat návrat NSX první generace. Z montážních linek pochopitelně nebudou sjíždět celá auta, nýbrž jen některé komponenty, ovšem i tak oznámený program vzbudil mezi fanoušky jásot.
O ještě bouřlivější aplaus se ale nejspíše hodlá postarat italské designové studio Pininfarina, které se spojilo se společností JAS Motorsport s letitými zkušenostmi ze závodních kolbišť. A Obě firmy se pak rozhodly zúročit své zkušenosti ve znovuzrození původního NSX. To zní skvěle, vše má ale jeden háček - nepůjde o nové auto, ale jen o aktualizaci toho starého, tedy další restomod.
Kupé si v takovém případě logicky ponechá původní šasí, které doplní zcela nová karbonová karoserie od Pininfariny. Přední výklopná světla ovšem nikam nezmizí. Jak je patrné z prvních dvou snímků, restomod sice ctí původní tvary, ovšem zároveň se přenesl do 21. století, a to jak díky LEDkám určeným k dennímu svícení, tak uhlazením některých linek a zvýrazněním „svalů“. Kapota se dočkala ventilačního otvoru ve stylu původní NSX-R, mimo to však přibyly také průduchy za předními koly a došlo i na zvětšení těch před koly zadními.
Tyto změny nemají jen ozdobnou funkci, ale jsou účelné, neboť jakkoli zadní kola bude roztáčet původní třílitrový šestiválec, JAS jej měl vyladit na nejvyšší možnou odezvu i výkon. Znovu jej ovšem bude přenášen šestistupňový manuál, jiná převodovka nebude k dispozici. Kde ovšem klientela na výběr dostane, to je volba mezi usazením volantu na levé či pravé straně.
Výroba má být logicky velmi omezena, existujících NSX vhodných k takové přestavbě není mnoho. A dá se tedy předpokládat, že cena každého exempláře vylétne vysoko nad úroveň moderních Ferrari. Těm pak ostatně znovuzrozené NSX může i stačit, ve své době ostatně maranellské koníky školilo v ovladatelnosti. Se zvýšeným výkonem a velmi nízkou hmotností by se ovšem pětatřicet let po svém příchodu stalo soupeřem i v přímce.
Ať už vše dopadne jakkoli, příští rok je zjevně rokem NSX první generace. Kromě samotné automobilky a Pininfariny s JAS se se svou troškou do mlýna chystá přijít také další italské designové studio Italdesign. A jak je patrné z přiloženého videa, v jeho případě můžeme očekávat střešní sání odkazující na velmi vzácnou variantu NSX-R GT.
Příští rok se původní NSX vrátí v moderní verzi, se zakázkovou karbonovou karoserií a vyšším výkonem motoru V6 bez turba, který bude dál spojen s manuálním řazením. Háček? Je to restomod, ne nové auto. Foto: Pininfarina
Zdroj: Pininfarina, Italdesign
Bleskovky
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
před 6 hodinami
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
28.10.2025
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
27.10.2025
Nejčtenější články
- Největší automobilka světa prodala na svém domácím trhu za minulý měsíc 18 elektromobilů, tolik k oné revoluci
1.10.2025
- Už měsíc nic nevyrábějící Jaguar Land Rover musela zachránit vláda, zaručila se za něj víc jak 40 miliardami
1.10.2025
- Porsche poprvé ukázalo interiér nového Cayenne a je to další zbytečný, už mnohokrát odmítnutý cirkus. Tohle přece není luxus
1.10.2025
- Čínský soupeř drahých SUV Audi za 320 tisíc Kč se ukázal v novém, za lidové ceny bude k mání i u nás
1.10.2025
- První kontakt s díly k nové nejlevnější Tesle ukazuje, že firma auto oholila jako snad nikdo před ní, nezůstalo v něm skoro nic
1.10.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva