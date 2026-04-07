Legendární sporťák je zpátky jako blesk z minulosti. Motor V8 a manuál spojuje s hmotností Škody 105. A může na silnice
před 4 hodinami | Petr Prokopec
v roce 2026 to zní jako neuvěřitelná kombinace vlastností, zvlášť když za ní stojí člověk, který se dosud pohyboval hlavně ve Formuli E. Ale je skutečná, jde o završení čtyři roky trvajících příprav, které má šanci posunout svět aut správně do minulosti.
Pokud se zajímáte o závody aut a neunikla vám ani jejich slavná historie, asi vám nemusíme představovat Lolu T70. Tedy ikonickou britskou „placku“, která disponovala hliníkovým šasí, do nějž byl zasazen americký osmiválec. Společnost Lola Cars v 60. letech minulého století vyráběla tři varianty, a sice otevřený spyder, kupé s pevnou střechou a následně jeho vylepšené provedení. Ve své éře se T70 zúčastnila řady závodů, z nichž 232 vyhrála a ve 348 získala pódium. Mimo to se objevila i ve snímku Le Mans Steva McQueena.
Není tedy vlastně překvapením, že po ukončení výroby se řada firem vrhla na repliky, ze kterých se stalo skutečně žhavé zboží. Společnost Broadley Automotive s nimi zabodovala natolik, že jejím vozům byl udělen certifikát automobilové asociace FIA, a tak se mohou účastnit historických závodů. V roce 2005 se pak ostatně ke svému asi nejslavnějšímu dílu vrátila i samotná Lola. Nicméně ta stihla vyrobit jen sedm exemplářů, než v roce 2012 ukončila činnost.
O 12 let později se ale majitelem společnosti stal Till Bechtolsheimer, který získal nejen práva na značku, ale i její technické centrum a větrný tunel. Předloni navíc koupil firmu Paceteq, která mimo jiné vyrábí software a která měla Lole napomoci ve vstupu do Formule E. Na ten skutečně došlo, přičemž během úvodní sezóny 2024-2025 získal Lucas di Grassi jedno druhé místo. Letos se ovšem týmu vůbec nedaří, v šampionátu je až na poslední příčce.
Přesto všechno je nyní na britskou firmu upřena pozornost značné části automobilového světa. Lola totiž oznámila, že se do výroby vrací model T70, dokonce ve dvou verzích. Provedení T70S je vylepšenou verzí původní závěrečné specifikace, pročež tu znovu máme hliníkové šasí, do kterého byl zasazen americký osmiválec. Konkrétně jde o pětilitrový motor Chevroletu, který produkuje 537 koní. S nimi pak kupé vážící bez náplní pouhých 860 kilo, což je pro představu hmotnost někdejší Škody 105, a zvládá stovku za 2,5 sekundy.
Vedle toho se ovšem v nabídce objeví také provedení T70S GT, které je vůbec prvním silničním vozem značky v historii. Také v tomto případě dorazí hliníkové šasí, s tím ovšem bude spárován objemnější 6,2litrový osmiválec Chevroletu. Jeho výkon ovšem činí „jen“ 507 kobyl. Znovu je však spojen s nízkou suchou hmotností, která v tomto případě činí 890 kg, což odpovídá Škodě „stodvacítce”. Stovkou tak jedete za 2,9 sekundy, přičemž místo pětistupňového manuálu okruhové varianty dostáváte šestistupňový.
Zajímavá je u obou verzí karoserie, neboť ta byla vyrobena z vláken rostlinného odpadu a přírodní pryskyřice. Bechtolsheimer uvádí, že jde o vůbec první využití takového kompozitního materiálu na světě. Materiál zvaný LNCS pak má být levnější než sklolaminát a v některých ohledech překonává i karbon. Firma by tak měla stanovit nová měřítka, přičemž přírodní kompozit nejspíše bude nabízet i konkurenci.
Samotný návrat T70 pak nebude masovou záležitostí, celkově má totiž vzniknout jen 16 aut, v což jsou zahrnuty závodní i silniční verze. Jen poptávka pak rozhodne o tom, kterých bude víc. Ceny zatím oznámeny nebyly, rozhodně ale nepočítejte s tím, že byste se dostali pod metu 10 milionů korun. Tady se spíše poleze minimálně na dvojnásobek, přičemž u civilního provedení můžete počítat i s klimatizací, která má vaše výlety zpříjemnit.
Lola T70 se vrací, dokonce poprvé také v silničním provedení. To se dočká 18palcových kol, zatímco závoďák užívá pouze patnáctky. Rozměry karoserie jsou přitom shodné, v obou případech lze počítat s délkou 4 225 milimetrů a rozvorem 2 432 mm. Foto: Lola Cars
Zdroj: Lola Cars
