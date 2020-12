Dobíjecích stanic elektrických aut relativně dramaticky ubývá, fronty jsou už standard před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Brusel i jednotlivé země Evropy plánují čistě elektrickou budoucnost automobilů a při tom s oblibou hovoří o investicích do infrastruktury. Jenže už současné prodeje elektromobilů znamenají, že situace je relativně pořád horší, a to o hodně.

Z posledních zpráv o prodejích aut je zřejmé, že elektrických aut se prodává stále více. Ze za tím stojí v prvé řadě tlak Evropské unie i jednotlivých zemí Evropy, které současně zdražují prodej, kupovaní i vlastnictví aut se spalovacími motory a dotují totéž na straně elektrických voz, pro dnešek ponechme stranou. Výsledkem je na každý pád zvyšující se počet elektrických aut v provozu, a jasněji než kdy dříve tak vychází najevo stěžejní problém elektromobility - infrastruktura.

Zatímco konvenční auta obsluhuje síť čerpacích stanic, která se v průběhu času vyvinula v souladu s jejich počtem a způsobem využití, pro ta elektrická nic takového neexistuje a ani možnost dobíjení na stejných nebo obdobných místech nic neřeší. Benzin, naftu nebo plyn dotankujete v řádu minut klidně na tisíc i více kilometrů jízdy, tedy pro mnohé třeba na měsíc ježdění, elektřinu budete doplňovat hodiny pro ujetí podstatně kratší vzdálenosti. A byť něco vyřeší možnost dobíjení doma, lidem žijící v činžácích nic takového nepomůže. Dobíjecích stanic tedy musí být podstatně více, než těch čerpacích, aby auta v provozu mohly obsloužit.

To se ví dávno, a tak by člověk čekal, že ruku v ruce s penězi daňových poplatníků a kupců jiných druhů aut investovaných do koupě elektromobilů se bude k lepšímu měnit i infrastruktura, ale on se děje pravý opak. Ačkoli dobíjecích stanic přibývá, elektrických aut už při současném podílu na trhu (obvykle pořád nanejvýš jednotky procent) přibývá více, a tak je infrastruktura jen horší.

Ukazuje to analýza společnosti Cornwall Insight, která se zaměřuje na poměr dobíjecích bodů oproti registrovaným elektromobilům. A její závěr skutečně není pozitivní, neboť například podle posledního počítání na britských ostrovech dnes panuje v této zemi vůbec nejhorší situace, jaká kdy panovala. Pokud byste si tedy elektromobil koupili třeba před třemi léty, byli by na tom z hlediska možnosti dobíjení pořád lépe než dnes.

Podle Cornwall Insight ještě na počátku roku 2018 připadalo na jeden elektromobil devět dobíjecích bodů, momentálně jde již pouze o 0,28 dobíjecího bodu. Situace je tedy 32krát (!) horší a zatímco před dvěma lety mohli Britové „tankovat“ svá elektroauta relativně snadno, nyní musí podle studie v průměru počítat s frontou tří aut před sebou. Že tomu tak je, jen dosvědčují zkušenosti majitelů. A to je třeba dodat, že situace ve Velké Británii je pořád velmi dobrá, zbylé země Evropy jsou na tom jen hůř.

Máme-li být konkrétní, za posledních deset let bylo ve Spojeném království prodáno 185 137 ryzích elektromobilů a 223 384 plug-in hybridů. Na ty ovšem podle údajů britského ministerstva dopravy připadá pouze necelých 20 tisíc dobíjecích stanic, jejichž počet roste za poslední rok velmi pomalu. Oproti tomu elektrických aut se prodává více než dvojnásobek oproti předchozímu roku.

Jeden dopadů je jasný: „Nedostačující infrastruktura může v době, kdy prodeje elektromobilů nabírají na síle, mít závažný dopad na veřejné mínění. Lidé totiž dospějí k názoru, že nepůjde o jednoduchý přerod,“ uvádí analytičky Katie Hickford z Cornwall Insight. Pokud tedy britská vláda chce, aby vozový park země do deseti let výrazně zezelenal, bude muset do infrastruktury investovat enormní sumy. I tak je však nevyhnutelné, že jejich počet bude za počtem aut zaostávat.

Jak jsme již ve stručnosti zmínili, Velká Británie patří v rámci infrastruktury mezi evropské lídry, neboť místní dobíjecí stanice představují 14 procent z celkového množství na starém kontinentu. Dalších 15 % se nachází ve Francii, 20 % v Německu a 25 % v Nizozemsku. To znamená, že tři čtvrtiny dobíjecích stanic se nachází v pouhých čtyřech zemích, jejichž rozloha zahrnuje pouze čtvrtinu osmadvacítky (pokud do ni tedy na moment Británii opět zahrneme, jinak jsme na ještě menším čísle).

Je tedy evidentní, že pokud má problémy Británie, kterou v tomto ohledu můžeme považovat za vyspělou, pak nic než mizérii nelze čekat v ostatních zemích. Dokládá to ostatně pohled na Česko, které je s 0,4procentním podílem na úplném chvostu EU. A jakkoliv nás může těšit, že takové Polsko je na tom díky mnohem větší rozloze ještě hůře, problém s infrastrukturou to neřeší. A bez dobíjecích bodů zkrátka elektromobilita masovou stát nikdy nemůže.

Na takové argumenty nicméně politici neslyší, jejich misí je jednoduše papírové snížení emisí CO2 bez ohledu na cokoli. Dotace na nová elektrická auta nejspíše hned tak nezmizí, navíc před sebou máme zimní období, které představuje další překážku v budování infrastruktury. Zároveň mrazy rychleji vyprazdňují baterie, pročež majitelé musí častěji vyhledávat dobíjecí body. Nacházet budou i dále jen hůře, říká Cornwall Insight, nikoli naopak.

Takové Porsche zkouší nedostačující infrastrukturu řešit dobíjecími přívěsy, to však řeší leda řádění na okruhových dnech, problém leda horních deseti tisíc. Široce dostupných možností dobíjení jen ubývá, v Británii se situace za poslední dva roky zhoršila 32krát. Foto: Porsche

Zdroje: Cornwall Insight, ACEA

Petr Prokopec