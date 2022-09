Letošní prodeje elektromobilů v Evropě malují varovný obrázek, nevidět ho mohou jen slepí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je smutné, když před něčím léta varujete, a lidé to bagatelizují. Je smutnější, když se to přesto začne dít. Úplně nejsmutnější ale je, když ani naplnění chmurných očekávání nevede k tomu, aby se s nastalou situací odpovědné osoby aspoň pokoušely něco udělat.

Často se říká, že lidé pro stromy nevidí les. Jde o metaforu, která trefně vystihuje, když někomu uniká podstata věci kvůli jednotlivostem. Na stěnách ji pak zjevně mají vyrytou mnozí analytici, kteří informují o prodejích elektrických aut. Své tiskové zprávy totiž v souvislosti s nimi plní jedním pozitivem za druhým, zatímco negativa jsou spojena zejména se spalovacími jednotkami. Mnohým se pak následně může zdát, že bateriový pohon začíná získávat dramaticky více zákazníků, jenže realita je zcela jiná.

S jedním takovým „šálením“ se aktuálně vytasila analytická firma JATO Dynamics. Ta s nadšením uvádí, že v červenci měly elektromobily na evropských prodejích nových aut 10,4procentní podíl. V Německu pak jde dokonce o 14 procent, ve Francii o 12 a ve Velké Británii o 11. Tato konstatování nemíníme zpochybňovat, jsou to fakta. Ovšem jak jsme naznačili výše, kvůli tomuto stromu jako by dotyční neviděli zbytek lesa.

Relativní metriky jsou jedna věc, ty absolutní druhá. Je tedy třeba jedním dechem dodat, že celkově bylo v červenci prodáno 90 139 bateriových aut. To jednak není mnoho, především jde ale o pouhých 7 tisíc vozů navíc oproti prodejům z července 2021. Jinými slovy se zde rozmazává nárůst tržního podílu, který ovšem není dán ani tak tím, že by se prodávalo o tolik více elektromobilů. Je dán v prvé řadě tím, že se méně prodává všeho ostatního.

Po letech manipulace s trhem, přerozdělení miliard eur a zavedení nespočtu dalších umělých zvýhodnění elektrických aut i znevýhodnění spalovacích vozů jsme tedy dosáhli v prvé řadě toho, že většina lidí nekupuje nic. Menšina se pak postarala o odbyt pořád tak malého množství vozů, navíc se tak děje jen za pomoci dalších lokální dotací a pokut zejména ve výše zmíněných zemí. Když se podíváme do Česka, kde sice funguje klíčová přerozdělovací mašinérie EU, nepřidávají se ale větší lokální podpory, připadá na elektromobily 311 prodaných aut. A z nich 156 děla Škodu Enyaq, to je skoro nic.

Pohled na bateriové vozy vyznívá ještě tristněji, pokud pomrkneme na auta uzpůsobená spalování LPG. Ta prodávají na českém trhu pouze tři značky, a sice Dacia, Fiat a Renault. Na druhou zmíněnou automobilku v červenci připadl jeden kus, na tu poslední pak 13. Rumuni nicméně mají na kontě 465 exemplářů. Snadno tak dokázali překonat veškeré výrobce elektromobilů, navíc bez jakékoli podpory. Stačilo zkrátka jen nabídnout smysluplná auta za rozumnou cenu.

Ani LPG nicméně politici nefandí, v budoucnu proto ani takové vozy jako nové nemá jít prodávat. Trh tedy nečeká nic jiného než pád. Tím se dostáváme k detailům onoho lesa. V červenci 2019 bylo celkově prodáno 1,32 milionu aut, letos šlo jen o 866 tisíc nových aut. Za pouhé tři roky se tedy celý trh propadl o 34 procent a 456 tisíc prodaných vozů. Co vedle toho znamená 90 tisíc prodaných elektromobilů? Nic.

Onen 10procentní podíl na trhu tedy není něčím, z čeho by se soudný člověk mohl radovat - došlo k němu jen na úkor rozsáhlé devastace celého trhu, která uměle zdražila nové vozy až na úroveň neúnosnou pro spoustu obyčejných lidí. Varovali jsme před tím léta, nikdo na to ale nedbal. A varujeme před tím znovu nyní, kdy už nejde jen o teorii, ale o praxi, která se za nezměněných okolností dál může jen zintenzivňovat - podíl elektromobilů na trhu bude narůstat, ale jen za cenu toho, že si více a více lidí nekoupí nic. Jakmile dotace vyprchají, protože jsou živeny v prvé řadě prodejem aut, která už se neprodávají, půjde celkový odbyt níž jen rychleji.

Uvědomit by si to měla především Škoda, kterou momentálně nejspíše těší, že Enyaq se s 4 530 registracemi dostal na pódium mezi elektromobily. Pokud bychom ale měli poměřovat všechna auta bez ohledu na pohon, nevešel by se ani do nejlepší desítky. A na poměry 800 tisíc vozů, které v Evropě za jediný roky prodávala ještě před pár léty, je odbyt Enyaqu plivnutím do rybníka.

Podíl elektromobilů na celkových prodejích nových aut v Evropě v červenci narostl již na 10,4 procenta. To nicméně není důvod k oslavám, místo toho je třeba bít na poplach. Absolutně se prodeje elektromobilů meziročně téměř nepohnuly, celý trh ale míří razantně dolů. Proto roste podíl elektrických aut, podíl těch benzinových se prakticky nemění. Grafika: JATO Dynamics

Zdroj: JATO Dynamics, SDA

