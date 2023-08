Výsledky Fiatu jsou varováním pro celý koncern Stellantis, sází na koně, který soustavně prohrává před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Věřte nebo ne, ale Fiat je aktuálně nejúspěšnější značkou celého koncernu, i když je jeho portfolio postavené kolem starých spalovacích modelů, které se také prodávají nejlépe. Nenaznačuje to něco?

Minulý týden jsme si posvítili na Alfu Romeo. Italská automobilka se totiž pochlubila výsledky za první letošní pololetí, které jsou o poznání veselejší než loni. Celosvětově zaznamenala 57procentní meziroční růst prodejů, v případě Evropy je dokonce stoprocentní. Na první pohled to vypadá jako důvod k oslavám - a jistě mohlo být hůř -, jenže když si letošní prodeje srovnáte s těmi z předpandemických časů, zjistíte, že mnoho důvodů k radosti neexistuje. Za první pololetí roku 2018 totiž Alfa Romeo prodala takřka dvakrát víc aut než za stejné období letos.

Přesunout se můžeme k Fiatu, jehož PR oddělení též nelenilo a pustila do světa tiskovou zprávu plnou superlativů. Automobilka totiž po celém světě prodala 645 tisíc nových aut, tedy o 10 procent víc než za loňský leden až červen. I tentokrát by ale bujaré oslavy byly nemístné - ještě v roce 2010 byl Fiat na více než dvoumilionových prodejích. A byť poslední dekáda byla spojena s postupným poklesem, ještě v roce 2019 měla značka na kontě za první pololetí 710 tisíc registrací. Spíše než cokoli jiného by tedy aktuální stav měl být pro Italy varováním, ne důvodem k otevírání šampaňského.

Podstatné je ostatně i to, kde a s čím automobilka boduje. Více než 50 procent produkce totiž skončilo mimo Evropu, především pak v Jižní Americe. Zrovna tento region není spojen s fanatickým přístupem k elektrifikaci, klíčová Brazílie sází na jiné řešení. Tam značka boduje hlavně s 4,4metrovým pick-upem Strada, který se prodává od zhruba 440 tisíc korun. To je částka, za kterou v Evropě pořídíte Škodu Fabia s druhou úrovní výbavy Style a litrovým tříválcem, bavíme se o úplně jiném autě.

Mimo Jižní Ameriku Fiat zabodoval také v Itálii, stejně jako v Turecku. Znovu u toho však nebyl bateriový pohon, nýbrž ten spalovací doprovázený mnohem nižšími cenami. Na domácím trhu je totiž pro značku bestsellerem Panda, na pomezí Evropy a Asie se pak jedná o model Tipo. Zákazníci tedy Fiatu jasně ukazují, oč mají zájem. Automobilka to ale vidí jinak, podle jejího názoru je elektrický hatchback 500 globální ikonou hodnou následování.

I když tedy ona Panda dorazí příští rok v nové generaci, tak levná jako nyní jistě nebude. Záda jí navíc mají krýt vozy jako Fiat 600, což je ovšem elektromobil, který bude k mání za přibližně milion korun. Italové tedy zřejmě mají pocit, že když se jim konečně po dlouhé době začalo alespoň trochu dařit, je zapotřebí další pád. Toho se velmi brzy i mohou dočkat, většina zemí chce totiž s dotacemi elektromobilů skončit. V té chvíli ale přestanou být zajímavé pro další část publika.

Závěrem jen zmíníme, že registrace Fiatu jsou nejvyšší ze všech značek koncernu Stellantis. To je pro Fiat jistě pozitivní, ale pro celý Stellantis je to znovu varovné. Portfolio Fiatu není žádná hitparáda, přesto stačí na první místo - dostupná spalovací auta jsou dnes dostatečnou motivací ke koupi. A více než růst samotného Fiatu za to může pád ostatních značek, zejména pak Jeepu, který zdražil, elektrifikuje a klesá. Co takhle začít zase vnímat trh jako trh a zákazníka jako nezastupitelného hybatele veškerého dění?

Fiat 500e se sice neprodává úplně špatně, pořád si ale nachází podstatně méně zákazníků než spalovací verze, která je morálně stará už 16 let. Není to samo o sobě varovné? Elektrická varianta se navíc prodává hlavně v Německu a ve Francii, kde většinu lidí zaujmou vedle vzhledu už jen dotace. Foto: Fiat

Zdroj: Stellantis

Petr Prokopec

