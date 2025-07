Letošní růst prodejů elektromobilů v Evropě je do značné míry „fejk”, v Německu jich výrobci víc než čtvrtinu prodávají sami sobě včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Divíte se, kde se letos najednou našlo tolik zákazníků pro roky nabízené - a roky nechtěné - modely jako VW ID.3? Odpověď se zdá být prostá: Nikde. Automobilky je do značné míry prodávají samy sobě.

Při pohledu na letošní prodeje elektrických aut v Evropě se člověk musí podivit - výrazně rostou, aniž by se oproti loňsku cokoli podstatného změnilo. Pode dat sdružení výrobců ACEA se letos během prvních pěti měsíců roku v zemích EU prodalo 701 089 elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o mohutných 26 %, o který se postaralo hlavně Německo coby největší evropský trh (+43,2 %).

Jasně, do hry vstoupila nová fáze fungování přerozdělovacích mechanismů EU, v jejímž případě jsme už dříve konstatovali, že se postarala mj. o maximalizaci odložení registrací loni prodaných aut do letošních prvních měsíců, což je samo o sobě významné. A přinesla také vyšší slevy, ještě intenzivnější marketingové aktivity výrobců atp. To všechno samozřejmě nějak pomůže, ale zdá se to být příliš málo na to, aby to za polovinu roku za situace obecně uvadajícího zájmu o tato auta přineslo takové posuny.

Kdyby se o nárůst staraly primárně nové modely, dalo by se to pochopit, ty obvykle mohutně prodejně zazáří než zase padnou, ale tak tomu není. Podle statistik Dataforce například VW letos prodal asi o polovinu víc modelů ID.3 a ID.4 než loni. V případě ID.3 se do května bavíme o nárůstu odbytu o 58,5 % z roku na rok, to je dost podezřelé. Však jde o roky starý vůz, o který nikdy nebyl valný zájem, ani když byl nov. A v roce 2025 se najednou přižene do showroomů Volkswagenu hromada lidí s tím, že ho musí mít? Bez nových dotací, opravdu dramatických slev a dalších podpor to nezní moc pravděpodobně.

Zůstávalo tedy trochu záhadou, kdo tato auta vlastně kupuje. Analýza německého KFZ-Betrieb provedená ve spolupráci s už zmiňovanou firmou Dataforce, od níž též odebíráme spoustu statistik o evropských prodejích nových vozů, nyní dává celkem srozumitelnou odpověď: Nikdo. Tedy nikdo skutečný, nikdo autonomně se rozhodující, nikdo představující svobodnou vůli si takové auto koupit. Alespoň v Německu, které se o celý meziroční nárůst stará ze všech zemí nejvíc.

Jak konstatují kolegové z KFZ-Betrieb, německý automobilový trh zůstává letos v podstatě stabilní. Jako celek mírně klesá a o větší či menší meziroční poklesy celkového odbytu se starají soukromí zákazníci, firemní klientela, prodejci i autopůjčovny. Jen jeden typ subjektu mezi kupujícími se tomuto trendu masivně vymyká - sami výrobci. Ti si letos sami od sebe koupili o masivních téměř 30 procent aut víc než loni. A bez nápovědy uhádnete, o který typ vozů „měli největší zájem”.

No samozřejmě to byly elektromobily, však o nich mluví jako o pokladech od rána do večera. Analýza tak konstatuje, že se letos o prodej celých 27 procent všech (!) elektromobilů v zemi postarali přímo ti, kdo je vyrobil. To je krajně neobvyklé procento a Focus z toho bez okolků vyvozuje, že čtvrtina prodejů je „účetní podvod”.

My to nazveme módně „fejkem”, ale situace není zase tak jednoduchá. Nejsou to fiktivní prodeje v tom smyslu, že výrobci tato auta nakoupí a odvezou je někam na pole, to by bylo moc drahé. Mohou je kupříkladu ve větší míře uplatnit ve vnitřních strukturách firmy, ani to ale není jen tak, pořád v tom bude spousta nepřirozenosti a z ní vyplývající neefektivity.

Zaměstnancům mohou být kvůli tomu vnucována auta, která by si jinak nevybrali a společnost to může připravit o část kvalitního personálu, jež půjde „za lepším”. Firma bude takto používat pro určité účely vozy nevhodné či rozumně zcela nepoužitelné, bude takto pořizovat automobily nepřiměřeně drahé, auta s rychlejší ztrátou hodnoty v čase, může takto pořízené vozy záhy prodávat s velkými slevami apod. To všechno se dříve nebo později propíše do její ekonomické bilance. Jediné, co bude firmu dobře živit, je skutečný prodej za skutečné ceny skutečným zákazníkům. A o ten je tady zjevně nouze.

Nikdo pochopitelně nedokáže ze samotných prodejních čísel přesně říci, jak moc - a jak moc draze - musí firmy pro tento výsledek ohýbat realitu, to ví jen automobilky jako VW, jejichž prodejní čísla v případě elektrických aut tak výrazně rostou. Obecně můžeme říci jen tolik, že vlastnoručně vyrobené prodeje automobilek jsou z pohledu celkových statistik významné. Pokud se například v červnu v Německu nominálně prodalo o 4 tisíce elektrických aut za měsíc víc a automobilky si letos samy od sebe koupily za celý rok o 29 tisíc aut víc (bez ohledu na typ), jsou jejich „samoregistrace” opravdu zásadním impulsem pro vývoj kompletních statistik. Jen není možné od stolu říci, jak moc zásadní jsou.

Jak pro nás ale uvádí oslovení analytici Dataforce, automobilky nejsou s to takto nafukovat prodejní čísla dlouhodobě, a tak už následující měsíce jasněji ukážou, jak na tom kdo je. Ten, jehož prodeje elektromobilů byly zkraje roku výrazně „zmasírovány” interními prodeji, přestane v měsíčních číslech vykazovat výraznější meziroční nárůsty, v extrémním případě se mohou vykazovaná čísla obrátit i v poklesy. Každý výrobce má zkrátka limitní množství vozů, které takto dokáže za nějak přijatelných nákladů uplatnit „mimo trh”, pak už mu zkrátka nezbude než spoléhat hlavně na to, co se skutečně prodá.

Kolik Škoda v Německu reálně prodala Enyaqů? I to je po dnešku otázkou, také odbyt tohoto modelu v zemi zkraje roku výrazně rostl, aniž by přišel s něčím podstatně novým. Letošní statistická data ukazují extrémní podíl prodejů elektrických modelů přímo firmám, které je samy vyrábí. Foto: Škoda Auto

Zdroje: KFZ-Betrieb, ACEA, KBA, Dataforce, Focus, Autoforum.cz

Petr Miler

