Levná čínská napodobenina VW Tiguan v Evropě docela boduje, při její ceně ani není divu před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Nedá se říci, že by šlo o vyloženou kopii, nebudeme ale Číňanům věřit ani sekundu, pokud řeknou, že se německým bestsellerem neinspirovali - jde o auto velmi podobné i velmi podobně velké. Cena je ale úplně jiná.

Automobilka Changan nepatří mezi čínské výrobce, kteří si už stihli udělat jméno ve světě, i ta ale začíná vystrkovat růžky mimo svou domovinu. A Evropa není výjimkou. Jako vstupní bránu na starý kontinent využívá nepřekvapivě Rusko, které otevřeně označuje jako základnu pro další výpady na západ. A z novinek značky posledních let se zdá, že na dobývání Evropy je připravena docela dobře. Modely jako CS85 Coupe a CS95 míří docela vysoko, my se dnes ale podíváme na skromnější typ CS35 Plus.

Zatímco první zmíněné vozy představují pro Changan vrchol nabídky, inovovaný CS35 útočí na běžnou klientelu. Oproti předchozímu CS35 byl prodloužen o 165 milimetrů a na délku tedy měří 4 335 mm. To je jen o chlup méně než v případě Volkswagenu Tiguan, který nezmiňujeme náhodou, neboť zvenčí si nelze nevšimnou značné vizuální podobnosti, zejména pak v případě čelních partií. Jenže zatímco Tiguan u nás startuje na 808 900 Kč, což je opravdu hodně, o víc 100 tisíc výš než na jaře, za čínského soka dáte v Rusku jen 1 399 000 rublů, tedy asi 438 tisíc Kč. To je skoro polovina, rozdíl v ceně je tedy enormní.

Přitom ani technicky či jinak není CS35 Plus nezajímavý. Pohání jej v základu atmosférická jedna-šestka naladěná na 128 koní, Tiguan pracuje s jedna-pětkou se 130 koňmi. Motor je možné spojit s pětistupňovým manuálem nebo šestistupňovým automatem Aisin. Od hnacího ústrojí se můžeme přesunout k podvozku, který vpředu používá vzpěr McPherson a vzadu jednoduchou torzní příčku. Veškerý výkon přitom míří dopředu, zákazníci přitom mohou vybírat mezi 16-, 17- či dokonce až 18palcovými litými koly. Kotoučové brzdy ale dostanou ve všech rozích, což u čínských vozů nebývá obvyklé - povětšinou totiž vzadu pracují levnější bubny.

Uvnitř je možné již v základu počítat se dvěma airbagy, klimatizací či multimediálním systémem, který doprovází 10,25palcová obrazovka s rozlišením 1 920 x 720 pixelů. Pokud pak v nabídce výbavy zamíříte výše, dočkáte se třeba bezklíčového vstupu a startování, zpětné kamery nebo elektrického ovládání sedadla řidiče a střešního okna. Zajímavostí je i možnost dálkového startování přes mobilní aplikaci a hlavní novinkou, kterou přinesla letošní modernizace, je unikátní funkce, kterou neznáme ani z mnoha dražších aut.

Jde o displej před spolujezdcem, který už nějaký ten pátek vídáme třeba ve Ferrari, ani v těch ale neumí to, co v tomto Changanu. Zde je dotykový a umožňuje spolujezdci ovládat multimediální systém vozu bez toho, aniž by sahal do výhledu řidiče, který na prostřední obrazovce může sledovat třeba navigaci. V takovém případě ale zapomeňte na zmíněnou startovní cenu - špičkově vybavený CS35 Plus přijde i s automatem nejméně na 1 559 900 rublů, což je ale pořád docela sympatických 487 tisíc Kč.

Jak jsme tedy zmínili již v úvodu, Changan je na dobývání Evropy připraven a pokud by podobné ceny udržel i v západnějších cípech Evropy, nemusel by být neúspěšný. V Rusku se již dnes řadí mezi 10 nejprodávanějších čínských aut vůbec a byť na takovou pozici stačilo 3 665 prodaných aut loni a tedy jen pár set vozů měsíčně, něco to ve vší nové konkurenci zvlášť při relativně malé známosti značky znamená. Ani místnímu publiku nemusí být proti mysli čínské auto, které na západním vzoru možná vysloveně neparazituje, ale rozhodně se jím viditelně inspiruje. Stačí, aby nestálo moc.

Changan CS35 Plus se prodává v Rusku se zajímavou cenovkou i výbavou. A jako levnější alternativa VW Tiguan docela boduje. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.