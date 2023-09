Levná čínská Škoda Superb je v Evropě okamžitě hit, celou značku táhne k 450% růstu prodejů z roku na rok před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Přáli bychom si, aby to byla Škoda, kdo je na trhu úspěšný, před realitou ale nemůžeme zavírat oči. Číňané přichází se stále atraktivnějšími auty za stále dobré ceny. A berou vítr z plachet tradičními značkám, které utápí svůj potenciál jen v trhem nevyžádané elektromobilitě.

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že čínské Chery začalo v Evropě prodávat svého konkurenta Škody Octavia. Ačkoli je to na jejím domácím trhu etablovaný model, který Octavii prodejně mnohonásobně překonává, na ty zahraniční se s ním automobilka nehnala, neboť se obávala omezeného zájmu přece jen konzervativnější klientely aut tradičnějších tříd. Když ale protiruské sankce znemožnily mimo jiné škodovce prodávat své vozy v Rusku, vycítili Číňané příležitost a do Evropy - výhledově nejen do Ruska - míří s dalšími svými modely.

To množné číslo je správně, neboť čínská značka už dříve potvrdila, že do Evropy přijde s několika dalšími typy. Vzdálenější budoucnost pro tuto chvíli nechme být, už zkraje léta ale Chery ukázalo po přímém soupeři Octavie také svého soka Škody Superb. Tomu konkuruje s větším modelem Arrizo 8, který se v průběhu letních měsíců začal v zemi fakticky prodávat. A nedá se říci, že se mu nedaří. Než se ale dostaneme k dalším detailům, připomeňme si, čím Arrizo 8 vlastně je.

Jde o už opravdu velký vůz s délkou 4 780 mm, šířkou 1 843 mm, výškou 1 469 mm a rozvorem 2 790 mm. Jedná se tedy o opravdu přímého konkurenta Škody Superb s jen nepatrně odlišnými rozměry, jakkoli jeden rozdíl tu je - Superb je liftbackem hrajícím si na sedan, Arrizo 8 je klasickým sedanem. Není to tedy tak praktické auto a čeští zahrádkáři nebudou z přístupu do zavazadelníku šťastní. To je ale asi tak všechno, co mu lze otevřeně vyčíst. Jinak působí opravdu dobře jak zvenčí, tak zevnitř. V podstatě dělá dojem noblesnějšího auta, než jakým je Superb, třebaže ani ten se zkrátka nedrží. Nevíme, jak tento vůz jezdí, na ztvárnění exteriéru i interiéru si ale Číňané dali záležet a nedokážeme si představit, že by jím kohokoli soudného mohli ohradit.

Pokud jde o techniku, vůz je v Číně nabízen s vícero motory, v Evropě je ale k dispozici zatím jen jedna pohonná jednotka - přeplňovaná jedna-šestka naladěná na 186 koní výkonu a 290 Nm točivého momentu, kdy obojí na přední kola posílá sedmistupňový dvouspojkový automat. To nezní špatně, pozdější rozšíření nabídky má tuto jednotku doplnit z obou stran - nejprve se objeví v prodeji motor 1,5 turbo se 156 koňmi, následně verze s přeplňovaným dvoulitrem s 254 koňmi. Sedmistupňový dvouspojkový automat a pohon předních kol budou standardem vždy. Aktuálně dostupné provedení akceleruje na stovku za 8,9 sekundy, což není zlé, maximální rychlost Číňané neuvádí.

Výbavu ale rozepisují do detailu, tady se mají čím chlubit. V interiéru se už v základu počítá se dvěma 12,3palcovými displeji, dřevěné dekory a kožené čalounění. Je to vůz určený náročnější klientele, tedy alespoň té čínské, přesto je naší optikou v Číně k mání skoro za hubičku. Aktuální základ s 16" koly a relativně skromnou výbavou (pořád ale dostanete věci jako klimatizaci, bezklíčový vstup a start, panoramatické střešní okno nebo palubní Wi-Fi) stojí pouhých 108 900 CNY, tedy asi jen 346 tisíc Kč. A i absolutní vrchol s prvky, které kolikrát nekoupíte ani do dost luxusních aut vyjde na 132 900 CNY, tedy asi 423 tisíc Kč. To jsou ceny jako z pohádky, však základní Superb u nás dnes vyjde skoro na 900 tisíc Kč a nemá ani lepší motor, ani lepší výbavu, v obou případech je na tom naopak hůř.

Nabídnout tu Číňané tohle auto za podobnou cenu kdekoli v Evropě, mají vystaráno, jenže ono to dost dobře nejde. V Rusku tak vůz nabízí od 3 094 900 rublech, což je asi 735 tisíc Kč. Pravda, kurs rublu stále není reprezentativní a u nás by as auto stálo o něco méně, přesto to proti Superbu (srovnatelný by stál přes milion), není vyložená láce. I tak to stačí na okamžitý úspěch. Také díky příchodu Arriza 8 se Chery v srpnu stalo jedničkou ruského trhu mezi zahraničními (jasně, hlavně čínskými) automobilkami s 13 412 prodeji a 450% meziročním růstem. Auto logicky není tak úspěšné jako levnější modely či SUV, přesto se hned takto zkraje prodalo ve více než 1 000 exemplářů. To je na takto pojaté a drahé auto opravdu hodně.

Zastoupení jednotlivých specifikací mezi prodávanými verzemi neznáme, stačí si ale připlatit 150 tisíc rublů a místo základního provedení Prestige dostanete nejvyšší úroveň výbavy Ultimate SE. To je docela málo, asi 24 tisíc Kč, přesto je další pořádná nálož. Ve standardu Prestige je v Evropě v mj. šest airbagů, kožený interiér, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, klimatizace, multimediální systém s navigací, 360° kamery, přední a zadní parkovací senzory, adaptivní tempomat, sada elektronických asistentů, světelné a dešťové senzory, bezklíčový vstup, dálkové startování motoru, 18palcová kola nebo vestavěný videorekordér. To je fůra věcí.

Nejvyšší konfigurace Ultimate SE pak za malý příplatek přidává deset airbagů, panoramatickou střechu, vestavěný osvěžovač vzduchu, rozšířenou nabídkou elektronických asistentů, zlaté dekory na karoserii, černou střechu a dvoubarevný interiér. Jestli by vás to všechno přimělo alespoň uvažovat o tom, že byste dali vale škodovce, musíte posoudit sami. Vážný konkurent je to ale každopádně a v Rusku se expanze Chery určitě nezastaví.

Chery Arrizo 8 už se i fyzicky začalo prodávat v Evropě. V Rusku není zas až tak levné, přesto je zajímavou nabídkou a na prodejích je to ihned znát. Foto: Chery

Zdroje: Chery, Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.