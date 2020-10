Levná čínská SUV si v Evropě dělají zálusk i na BMW, toto se začne prodávat za měsíc před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Ambice Číňanům nikdy nechyběly a postupem času jich jen přibývá. Teď už nebojují jen s levnými značkami ještě nižšími cenami, novinka Geely určená pro celý svět chce být čínským BMW X4.

Nová čínská auta začínají evropské zákazníky chytat za srdce. Tomu se nelze divit, jejich design se konečně blíží místnímu vkusu a zachována zůstala strategie bohaté výbavy spojené s nízkými cenami. Smůla je, že většina z nich zůstává vyhrazena pouze zemi svého vzniku, i tento stav se ale v posledních letech mění.

Přímo na trhy zemí Evropské unie zatím dorazila jen hrstka aut, řada nových modelů je ale od začátku odhalována s tím, že EU neminou a na další evropské trhy vyráží téměř bez váhání. To je i případ loňské novinky automobilky Geely, majitele Volva, která nejprve na domácím trhu vytáhla do boje s SUV-kupé označeným FY11 nebo také Xing Yue.

Vůz na první pohled připomene BMW X4 a stejně jako ono se vyznačuje výrazně svažující se zádí. Na oficiálních vyumělkovaných fotkách čínská novinka vypadá přitažlivě, zvláště zepředu, kde nechybí LEDková světla, ostré hrany a sportovně tvarovaný nárazník. Vzadu je pro změnu patrná zvýrazněná odtrhová hrana, kterou rovněž doplňují diody a také čtyři koncovky výfuku.

Na zajímavý vnější vzhled navazuje interiér, který svým designem snadno zastíní i řadu evropských, amerických či japonských vozů. Před volantem trůní digitální přístrojový štít, na který navazuje rozměrná obrazovka multimediálního systému. Středová konzole se navíc stáčí k řidiči, který je tak v centru dění a počítat může třeba s voličem automatu připomínajícím knipl letadel.

Je přitom třeba uznat, že vše působí solidně a robustně. Číňané kromě toho dodali vozu i nádech luxusu, neboť volant i palubka jsou obšity kůží, stejně jako je kožené i čalounění sedadel. Vše pak doplňují hliníkové dekory nebo červeně lakované doplňky, jež korespondují s barvou exteriéru.

Doplnit můžeme ještě informace o technice, která je ale důvěrně známá i zde, a s níž tedy Geely nemusí nad příchodem na další trhy dlouze otálet. FY11 stojí na modulární platformě CMA, kterou značka vyvinula ve spolupráci s Volvem. Architektura je koncipována tak, aby umožnila zástavbu pohonu předních i všech čtyř kol, stejně jako mohou pod kapotu zamířit čtyřválce a tříválce. Vůz měří 4 605 milimetrů na délku, 1 878 mm na šířku, 1 643 mm na výšku a 2 700 mm v rámci rozvoru.

V této podobě vůz míří na trhy Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Arménie. Pod kapotou bude mít jediný motor, a to přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 199 nebo 238 koní. Pohonná jednotka má svůj základ opět v motorech Volva, jen došlo na lehčí modifikace. Data o jízdní dynamice a spotřebě zatím zveřejněna nebyla, jisté ale je, že do Evropy vůz místo jako Geely FY11 dorazí jako Geely Tugella.

Prodeje v Rusku odstartují 16. listopad za zatím neznámé ceny, ve své domovině se ale Tugella s cenou pohybuje od 139 800 do 195 800 yuanů (cca 484 až 678 tisíc Kč). A to jsou na vůz této velikosti, techniky a úrovně, který si dělá čáku na BMW X4, docela lákavé ceny. Příchod do EU je podle Geely jen otázkou času, firma se netají svými plány na globální působnost a vzhledem k jeho dosavadním úspěchům v Rusku bychom se nedivili, kdyby zde Tugella byla k mání už příští rok..

Geely Tugella vypadá přitažlivě a i jeho interiér vzbuzuje pozitivní pocity. Auto chce být konkurentem BMW X4, stojí ale zlomek jeho ceny. Foto: Geely

Zdroj: Geely

