Levná kopie slavného auta tvrdě narazila na západě, po intervenci soudu balí kufry před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mahindra & Mahindra

Podobné praktiky známe hlavně od čínských značek, na cizím duševním vlastnictví ale rádi parazitují i jiní. Tento případ je docela pikantní a prozatím má dobrý konec.

Příznivci Říše středu to asi neuslyší rádi, prakticky všechny úspěšné čínské automobilky se ale na výsluní doslova prokradly. Platí to i o té aktuálně největší, která začala tím, že vyráběla ledničky, pak kopírovala Mercedesy a kde co dalšího. A také díky zneužívání cizího duševního vlastnictví se stala dostatečně ekonomicky efektivní, aby si vydělala na investice i do firem, na nichž léta parazitovala. Dnes se tváří jako ohromně úspěšná firma, která vyvíjí i platformy používané evropskými značkami, těžko lze ale zapomenout na fakt, že její majitel a šéf kdysi hrdě stál u kopie Mercedesu s červenou mašlí na kapotě, se kterým pak sám jezdil.

Nejen Číňanům jsou ale podobné kontroverzní praktiky vlastní. Podobným směrem se vydala i jinak respektovaná indická automobilka Mahindra & Mahindra, vlastník studia Pininfarina. Taková firma by si z podstaty mohla nechat snadno navrhnout originální auto přesně podle svého gusta, ona ale raději zkopírovala Jeep Wrangler. A loni jej k nevoli Američanů poslala do prodeje.

Příběh je o to pikantnější, že Mahindra po léta prodávala model Mahindra CJ, který byl obdobou Jeep CJ-3B z 50. let, na nějž získala od Jeepu licenci. Postupem času ale asi přišla na to, že chce něco jako Jeep vyrábět dál, Američané už ji to nechtějí poskytnout (a nebo za to nechce platit). A tak pod vedením Ramkripy Anantan, šéfky firemního designu, stvořila Mahindru Thar, která není ničím jiným než ilegální kopií Wrangleru. Jeep se prodeji vozu snaží zabránit, na domácím kolbišti značky ale nic nezmohl, a tak se Thar v Indii normálně prodává.

Není to úplně to samé jako Wrangler, podobnost ale jistě není neúmyslná či náhodná, však si oba modely srovnejte sami níže. Platí to navíc nejen v případě zevnějšku, ale i kabiny. Také zde najdeme dost odlišností, ale také spoustu spojitostí v základní architektuře i detailech - například kruhových výdechů ventilace či umístění a ztvárnění výstupu infotainmentu.

Technicky tento vůz není žádné ořezávátko, jde o schopný off-road s patřičným parametry. Nájezdový resp. odjezdový 42 resp. 37° jsou excelentní čísla, podobně jako ten přechodový 27°, světlá výška 226 mm a brodivost 650 mm. Vůz je asi 4 metr dlouhý a okolo 1,85 metru široký, opět velmi podobné dimenze ve srovnání s Wranglerem. Auto je primárně třídvířkem, opět jako Wrangler, střecha může být plátěná nebo plastová, jako... však vy víte. Do budoucna Mahindra uvažuje i o delším a pětidvéřovém provedení.

Z motorů lze volit buď turbodiesel 2,2 se 130 koňmi a 320 Nm, nebo turbobenzin 2,0 se 150 koňmi a opět 320 Nm. Pohonné jednotky plní normu Euro 6, protože Mahindra s vozem chce do celého světa, převodovka je buď manuální šestistupňová nebo stejně disponovaný automat Punch 6L50. Nechybí redukce nebo zámek diferenciálu, tohle vypadá opravdu jako poctivá off-roadová technika. A ceny jsou skutečně lidové - základ přijde v Indii v přepočtu na 346 tisíc Kč, na skutečný Wrangler u nás budete potřebovat alespoň 4- až 5krát tolik.

S tímhle autem chtěla Mahindra vyrazit také do Austrálie, ale tvrdě narazila. Jeep chtěl zasáhnout už do homologačního procesu, s čímž Mahindra nesouhlasila, a tak se do hry vložil soud. Byl očekáván tradičně komplikovaný proces, který měl v tomto případě relativně velmi rychle, do 30. července rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude možné Thar v Austrálii prodávat, nakonec se ale nic z toho nestane. Indové u prvního stání překvapivě kapitulovali.

Právníci zastupující Mahindru u federálního soudu prohlásili, že výrobce nebude dovážet, propagovat ani prodávat v Austrálii současný Thar ani jeho budoucí verze, po čemž soudce pochopitelně uznal, že dále není co soudit. Indové si přitom dříve přihlášku k homologaci v Austrálii dali a nejméně jeden prototyp byl nafocen na tamních silnicích. Z toho tedy evidentně nic nebude.

Jeep pochopitelně výsledek ocenil s tím, že potěšen rozhodnutím Mahindry a bude dále chránit svůj ikonický model. Indové pro změnu v tiskové zprávě prohlašují, že to nic nemění na jejich odhodlání k expanzi na západ a model přepracují tak, aby Jeep nedráždil. To zní jako rozumný konec dosud poněkud nerozumného příběhu - kopírovat cizí vzory aut je prostě hloupé a neudržitelné a divíme se, že tak velká a významná firma jako Mahindra & Mahindra si toho nebyla vědoma předem.

Mahindra Thar je jasnou kopií Jeep Wranger, jejímuž prodeji Američané brání. V Indii se vůz do prodeje dostal přesně v této podobě za zlomek ceny skutečného Jeepu, v Austrálii ale tvrdé narazil a prodávat se tam nebude. Foto: Mahindra & Mahindra



Pro srovnání současný Wrangler. Foto: Jeep

Zdroje: Jeep, Mahindra & Mahindra

