Levná nová auta stále existují, na tohoto sympaticky střiženého soupeře Škody Fabia stačí jen 177 tisíc Kč | Petr Prokopec

/ Foto: Tata Motors

Máte pocit, že jsme vytáhli 10 let starý článek? Však tehdy u nás Škoda Octavia začínala na 347 900 Kč a byla technicky stejná jako dnes. Jenže nevytáhli, stále dražší a ne nutně lepší auta jsou nám nabízena v Evropě, Tata ve své domovině prodává třeba nový Altroz a je pořád levný.

Škoda Fabia je sice nejlevnějším vozem mladoboleslavské automobilky, při ceně startující na 419 900 Kč ji ovšem za levnou nelze považovat ani omylem. Zvlášť pokud začnete blíže zkoumat, co za své peníze dostáváte. Na délku totiž hatchback jen o pár milimetrů přesahuje metu čtyř metrů, což sice na cesty po městě či víkendový výlet stačí, ovšem v případě dovolené u moře už si cestu užívat nebudete. Zvlášť když atmosférický litrový tříválec pod kapotou vás přes hory a přes doly (no, hlavně ty hory...) nedostane zrovna s nadhledem tempu.

V případě Evropy ovšem Fabia nijak nevyčuhuje z davu, Brusel i samy automobilky se v poslední dekádě zasadily o to, aby velmi drahá byla prakticky všechna nová auta. Za takovou Octavii po faceliftu tak musíte dát už dokonce 609 900 Kč, jakkoli čtvrtá generace není vyloženě nová, ale evolučně vychází ze svého předchůdce. Ten přitom v roce 2013, kdy zamířil do prodeje, byl k dispozici od nějakých 335 tisíc korun. Během relativně krátké doby tak došlo na takřka dvojnásobné zdražení.

Stačí nicméně vyrazit za hranice starého kontinentu, a rázem na vás dýchne nostalgie starých dobrých časů. V takové Indii jsou nová auta stále k mání doslova za hubičku, jak dokládá i faceliftovaná Tata Altroz. Tedy čtyřmetrový hatchback alias konkurent Fabie, který je k dispozici od 689 tisíc indických rupií. To jsou vskutku malé peníze, dle současného kurzu jde o asi 177 tisíc korun. Podobné cenové dno jsme tu přitom měli před onou dekádou, kdy takto nízko začínaly Dacie Logan a Sandero.

V Indii přitom nejde o nic neobvyklého, za podobné částky můžete pořídit řadu aut, které se délkou musí vejít do čtyř metrů (obvykle jim chybí jen pár milimetrů), a to kvůli nižší daňové zátěži. Facelift modelu Altroz ale z davu vyčuhuje, neboť se netýká pouze přední a zadní části, jak je obvyklé. Místo toho automobilka přistoupila k modernizaci i v rámci boků, neboť přepracovány byly rovněž blatníky či dveře. Nový je i design litých kol, která mohou mít až 16palcový rozměr.

Díky novým světlům a nárazníkům přitom Altroz původně představený v roce 2019 lépe zapadá do současné nabídky Tata Motors. Uvnitř pak profituje z digitálního kokpitu, přičemž 10,25palcový přístrojový štít doplňuje stejně velká obrazovka multimédií. Dorazilo i nové ovládání klimatizace či dvoubarevný volant, Indové navíc zvětšili úhel otevírání zadních dveří na 90 stupňů kvůli snazšímu nastupování a vystupování. Šest airbagů pak napěchovali již do základního stupně výbavy.

Po stránce motorické se již nic nového neudálo, klientela tedy může dál volit mezi 1,5litrovým turbodieselem naladěným na 90 koní a dvěma verzemi jedna-dvojky. Ta slabší produkující 74 koní je přitom uzpůsobena ke spalování benzinu i CNG, silnější posílající dopředu 88 kobyl ovšem zvládá pouze benzin. Na výběr je pak pětistupňový manuál, šestistupňový dvouspojkový automat či nový pětistupňový klasický s konvertorem točivého momentu.

Je pak otázkou, zda se do nabídky vrátí i verze Altroz Racer, která dostala do vínku přeplňovanou verzi 1,2litrového tříválce. Ten produkuje 120 koní, což při hmotnosti pohybující se okolo 1,1 tuny vede už k velmi slušné jízdní dynamice. Mimo hranice Evropské unie tak lze hledět se stále větší závistí, což nás vlastně myšlenkově vrací do dob komunistické nadvlády. Jen s tím rozdílem, že tehdy jsme spásu hledali na západě, kde se dnes věci mají stejně jako u nás. Samozřejmě, ceny aut nejsou vše, ale co jiného dobrého jsme spolu se dvojnásobným zdražením Octavie dostali? Marně přemýšlíme aspoň nad jednou věcí...

Indický Altroz prošel faceliftem, který mu nadělil modernější zevnějšek i vnitřek. K mání je ovšem tento konkurent Škody Fabia stále za hubičku, na rozdíl od českého vozu. Foto: Tata Motors

Zdroj: Tata Motors

