Levné a stylové SUV Renaultu dorazilo na další trh, verze od Dacie může být na spadnutí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nejen začátku prodejů na novém odbytišti nového loga, ale i upravené techniky se dočkala úspěšná novinka Renaultu jménem Arkana. Obě tato fakta jen přitápí pod kotlem očekávání příchodu do Evropy.

V srpnu roku 2018 byl na moskevském autosalonu odhalen Renault Arkana. V loňském roce pak toto SUV-kupé zamířilo do prodeje a konci roku tvořilo celou pětinu ruských prodejů francouzské značky. Proto jsme se ani nedivili, když letos v únoru spatřila světlo světa čínská verze.

Jen u největšího trhu světa se ovšem Renault nehodlá zastavit, skrze divizi Samsung zamířil také do Jižní Koreje. V této zemi se Arkana bude prodávat jako XM3, což ale v důsledku rovněž není překvapení. Samsung totiž loni přišel s konceptem XM3 Inspire, který vycházel přímo z ruské verze. Oproti originálu se ovšem lišil lehce modifikovanou maskou chladiče, na které se objevilo odlišné logo. A kromě toho dorazilo ještě pár dekorací na prazích či náraznících.

Nově zamířilo do prodeje sériové provedení, jež o ony kontrastující barvičky přišlo. Vše ostatní ovšem zůstává na svém místě, pročež tu místo emblému Renaultu máme ono logo Samsungu. Upraveno pak bylo ještě víko zavazadelníku, kde zcela zmizel nápis Arkana vedoucí napříč světly. Místo toho tu máme označení XM3, které se však objevuje pouze v dolním rohu. Specifický je ještě zadní nárazník, tím nám ovšem veškeré venkovní změny končí.

Uvnitř se kromě nového loga objevila nová palubní deska. Ta je ozdobena světelnou lištou, přičemž hostí vertikálně usazený 9,3palcový displej. Analogový přístrojový štít pak nahradil 10,25palcový digitální, povšimnout si lze i elektronické parkovací brzdy namísto klasické ručky. Odlišné výdechy klimatizace jsou pak už jen třešinkou na dortu.

Ta úplně největší novinka však na první pohled není vidět, přičemž ji nelze čekat ani v motorovém prostoru. Na ten si ovšem posvítíme až za malou chvíli, nejprve musíme zamířit k platformě. Arkana je postavena na výrazně upravené architektuře B0, zatímco XM3 stojí na platformě CMF-B. Z toho důvodu vůz narostl o 25 milimetrů do délky na 4 570 mm. Rozvor 2 720 mm je o milimetr kratší.

Změnila se rovněž světlá výška, která poklesla z 205 na 186 mm. Vůz je tak nyní ještě více crossoverem a více tak odpovídá potřebám zemí, které mají přeci jen vyšší kvalitu silnic než Rusko. Mezi ty se nakonec nebude počítat pouze Korea nebo Čína, dále se Arkana, dostane rovněž do Indie nebo Brazílie. A s novou platformou se stále pravděpodobnější stává i příchod do Evropy.

Zdá se tedy, že Arkana nakonec bude globálním modelem. Snížení světlé výšky by mohlo vylepšit spotřebu, modernější platforma CMF-B pak umožní zástavbu anti-emisních systémů. A pokud by SUV-kupé nakonec zamířilo do Evropy, k mání by jistojistě bylo pouze s přeplňovanou jedna-trojkou. V Koreji však bude k mání také s atmosférickou jedna-šestkou.

Ceny druhého zmiňovaného provedení začínají na 17 950 000 wonech (asi 364 tisících Kč) v základní výbavě SE a vrcholí na 26 450 000 wonech (asi 536 tisících Kč) za vrcholnou variantu RE Signature s motorem 1,3 turbo. XM3 bude posílat výkon pouze na přední kola, zatímco u Renaultu Arkana je možné za příplatek dosáhnout také na systém 4x4.

Jak tomu bude v ostatních zemích, nejspíše závisí na zvolené platformě. Její duálnost je nicméně překvapivá, neboť náklady jen zvyšuje. O to větší důvod ale SUV-kupé má, aby do oné Evropy zamířilo, ať už s jakýkoli logem. V minulosti šéfové Renaultu naznačovali možný příchod vozu do Evropy s upraveným designem a logem Dacie, což by automobilce značně zjednodušilo provedení nezbytných úprav. Nakonec i korejské ceny ukazují, že tohle auto může nabídnout hodně za málo kdekoli na světě.

Nový Samsung XM3 možná na první pohled působí jako...



...lehce přepracovaná verze Renaultu Arkana. Ovšem změn je daleko více, než se zdá. I díky nim máme více důvodů věřit, že dorazí také na trhy Evropské unie

Zdroj: Renault-Samsung

Petr Prokopec