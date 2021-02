Levné a stylové SUV Renaultu dostalo novou vrcholnou verzi, i ta stojí jen 478 tisíc před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Renault

Ano, není to zdaleka tak málo jako za základní provedení, s ohledem na velikost, techniku, výbavu a nakonec i značku vozu je to ale sympatická cenovka. Jen u nás bohužel na zahájení prodejů Renaultu Arkana pořád čekáme.

Hned poté, co Renault v roce 2019 odhalil model Arkana, jsme museli začít křičet, že automobilky dělají v EU velkou chybu. Auto totiž zamířilo jen za ruským publikem, a stalo se tak vedle čínských modelů dalším dostupným modelem kategorie SUV-kupé. To je dnes žádaný typ vozu v rajónu prestižních značek (vzpomeňme cokoli od Audi Q5 Sportback až po Mercedes GLE Coupe), z těch obyčejných jej ale tou dobou nenabízel nikdo. Přitom nešlo očekávat, že by prostý lid o takový vůz nestál.

Že to není mylný předpoklad, naplno ukázaly další měsíce, během nichž se z Arkany stal obrovský prodejní hit, který táhl celé prodeje Renaultu v Rusku. Divit se není čemu - jde o dobře vypadající, docela velké (délka skoro 4,6 metru) SUV-kupé klidně s pohonem všech kol, slušnými motory a bohatou výbavou. Cena od 1 211 000 rublů (asi 351 tisíc Kč) pak připomíná spíše nabídky čínských, ne evropských značek.

Vlastně tedy ani není divu, že Francouzi přehodnotili svůj původně odmítavý postoj a loni odhalili i Arkanu pro EU. Háček? Dodnes se nedá ani objednat, natož fakticky koupit, z čehož je asi nejlépe patrné, že verze pro trhy Evropské unie původně nebyla v plánu. Kdy se to změní a kolik zde bude Renault Arkana stát, zatím stále nevíme, v Rusku se ale mohou těšit z dále se rozšiřující nabídky, kterou nově obohatil úplný vrchol.

Říká si Pulse a je to dále „vystajlovaná” stylovka. Standardně je vyvedená ve dvoubarevném lakování - střecha, kryty vnějších zpětných zrcátek a kola jsou černá, zbytek karoserie může být modrý, červený, bílý, šedý nebo černý, přičemž ona modrá zvaná Iron je k dispozici pouze pro provedení Pulse.

Dodatečné dekorace se dočkala i kabina s červeným prošíváním sedadel, stejně laděnými prvky ve výplních dveří a na palubce, k nimž se přidává pseudokarbonové obložení. Na několika místech vidíme i označení modelu a verze, které standardu též chybí a zapomenout bychom neměli ani na hliníkové nášlapy pedálů.

To je docela dost specifik a bohatá je rovněž výbava čítající všechno možné od infotainmentu Easy Link s navigací, přes automatickou klimatizaci a vyhřívání sedadel, volantu i čelního skla až po parkovací kameru. Nechybí ani audiosystém Bose, samozatmívací zrcátka nebo kopice airbagů včetně těch bočních a hlavových vpředu i vzadu. Z techniky je k dispozici pouze vrcholný motor 1,3 turbo o 150 koních s automatem a pohonem předních nebo všech kol.

Je to tedy skutečně našlapaná verze, přesto vyjde na 1 648 000 rublů s pohonem 4x2 a 1 728 000 RUB s 4x4. To je asi 478 a 501 tisíc Kč - můžeme se zřejmě jen modlit, aby vůz u nás stál jakkoli podobné peníze, zvlášť ve srovnatelné specifikaci.

Renault Arkana se dočkal vrcholné verze Pulse za pěkné peníze, bohužel zatím jen v Rusku, u nás na zahájení prodejů stále čekáme. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler