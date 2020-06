Levné „americké Ferrari” po přeletu přes oceán výrazně zdražilo, zázraky se nedějí před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco ve své domovině byl a i pro příští rok zůstává s ohledem na situaci na trhu neuvěřitelně levný, v Evropě můžete na láci v případě nového Chevroletu Corvette zapomenout. Stojí skoro dvojnásobek.

Prakticky celý loňský rok byla jedním ze stěžejních témat cena Chevroletu Corvette osmé generace. Americká ikona oproti svým předchůdcům vsadila na motor uprostřed, stejně jako na větší množství exotických materiálů. Rázem tu byla takřka plnohodnotná konkurence té nejvyšší evropské ligy, nevyjímaje osmiválcové supersporty od Ferrari. Nová Corvette C8 na na ní ale měla jednu silnou zbraň, ve formě kupé odstartovala pod metou 60 tisíc dolarů (cca 1,43 mil. Kč). Není tak vlastně překvapivé, že se o voze mluví jako o americkém zázraku.

Nyní Corvette míří přes oceán a na světě jsou první evropské ceny. A je jasné, že tady se o zázraku mluvit rozhodně nebude, neboť přesun z nového kontinentu na starý vychází pěkně draho. Dalo se čekat, že u nás bude tohle auto dražší, v Německu ale jako kupé startuje na částce 99 tisíc Eur, tedy asi 2,65 milionu Kč. To je bezmála dvojnásobek a v případě roadsteru za 106 tisíc Eur (2,83 milionu Kč) už o dvojnásobek jde. Corvette se tak dostává na úroveň Porsche 911 Carrera, jakkoliv to je samozřejmě ještě o chlup dražší, byť s nižším výkonem.

Zájemce o Corvette do budoucna naštěstí čeká zlevňování. Stávající ceny jsou totiž spojené s úvodní edicí Launch Edition, která je napěchovaná výbavou od střechy až po podvozek Magnetic Ride Control. Stejně tak je standardem i paket Z51, který s pomocí sportovního výfukového systému navyšuje výkon ze 497 koní na 502. Počítat je v tu chvíli možné se sprintem na stovku (respektive na 97 km/h) za méně než tři sekundy, zatímco zmiňované Porsche s 385 koňmi potřebuje 4,2 sekundy.

Corvette tedy cestou přes oceán hodně podražila, přesto není úplně nezajímavou nabídkou. Provedení Launch Edition odpovídá americké výbavě 3LT, jež vychází přinejmenším na 77 745 USD (1,86 milionu Kč). Chevrolet nicméně předpokládá, že postupem času by se do Evropy měl dostat rovněž ekvivalent nižší úrovně výbavy 2LT. I s tou by byl spárován paket Z51, což v Americe odpovídá částce 71 200 USD (1,7 mil. Kč).

Pokud bude tento devítiprocentní pokles zachován také na starém kontinentu, pak by kupé mělo odstartovat někde okolo 90 tisíc Eur (2,4 milionu korun). Rozdíl mezi Corvette a Porsche by tak činil takřka půl milionu korun, což v kombinaci s vyšším výkonem a extravagantnějším vzhledem může na úspěch stačit.

Corvette C8 jako kupé startuje v Evropě na sumě 99 tisíc Eur...



...zatímco roadster je k mání od 106 000 Eur

Zdroj: Motor1 DE

Petr Prokopec