Levné „americké Ferrari" s ohromujícím motorem 5,5 V8 s 679 koňmi bude stát opravdu směšné peníze před 5 hodinami | Petr Prokopec

Ano, nominálně za babku skutečně nebude, uvážíme-li ale, že má pod kapotou jeden z nejsilnějších motorů bez turba, který zní tak, jak už ani Ferrari nezní, pak je startující suma ve Státech lehce nad 2 miliony korun až neuvěřitelně nízká.

Na sklonku října Chevrolet představil novou verzi osmé generace Corvette. Z06 překvapivě nedostala do vínku přeplňovaný motor, neboť prioritami pro americkou automobilku byla odezva a chování na okruhu. Pohon má tedy na starosti 5,5litrový atmosférický osmiválec, který produkuje 679 koní výkonu a 623 Nm točivého momentu. Díky tomu vůz zvládá zrychlit na stovku za 2,6 sekundy, zatímco čtvrtmíli pokoří již po 10,6 sekundách. To jsou opravdu působivá data, která zvládají zastínit i značnou část světové produkce - bez ohledu na to, zda ju pohání atmosféra, turbomotor či elektrická jednotka.

Prakticky ihned po představení Z06 se proto začalo spekulovat o ceně, o níž Chevrolet dosud oficiálně nepromluvil. Nebylo to až tak překvapivé, neboť výroba a následný prodej se mají rozeběhnout až v létě příštího roku a ceny kde čeho se dnes mění velmi rychlé. Jelikož ale automobilka začíná otevírat objednávkové knihy, cenu už zná. Její podobu naznačil Harlan Charles, produktový manažer tohoto modelu, jehož slova jistě naženou k Chevroletu značné množství zákazníků a konkurentům husí kůži. Stejně jako v případě základní C8 totiž můžeme i u ostřejší verze počítat s relativní láci.

„Ceny budou zakrátko oznámeny, zatím ale lidem říkáme, že pokud si srovnají ceny základu a Z06 minulé generace a tento rozdíl vztáhnou na tu současnou, nebude je čekat žádné překvapení,“ uvedl Charles. Z jeho slov je tak jasné, že výkonnější model by měl stát o necelých 30 tisíc dolarů, tedy o zhruba 675 tisíc korun více než C8 Stingray. Ta přitom momentálně startuje na 62 195 USD (1,4 mil. Kč), Z06 tak bude k mání za sumu od nějakých 90 000 USD (2,02 milionu Kč) výše.

Novinka bude k mání doslova za babku, alespoň relativně. Její cena vyniká zejména v porovnání s konkurencí, neboť třeba Porsche 911 startuje ve Státech na 101 200 USD (2,28 milionu Kč). Za to nicméně dostáváte pouze 385 koní a čtyřsekundové zrychlení na stovku. Pokud byste pak chtěli dynamiku amerického supersportu vyrovnat, musíte sáhnout po 911 Turbo, jejíchž 580 koní zaručuje sprint na stovku za 2,7 sekundy. Nicméně v té chvíli vám již z bankovního účtu zmizí 174 300 USD (3,92 milionu Kč), tedy takřka dvojnásobek. A to nemluvíme o cenách Ferrari, s nimiž je Corvette už kvůli základní koncepci srovnávána nejčastěji.

Slova o americkém zázraku a levném americkém Ferrari jsou tedy rozhodně na místě, ostatně žádný jiný vůz s tak silným motorem uprostřed a takovou dynamikou v této cenové hladině neexistuje. Je tak jisté, že Chevrolet bude objednávkami doslova zavalen. Tím se ovšem automobilce poněkud komplikuje její budoucí přesun směrem k úplné elektromobilitě. Je totiž jasné, že s alternativním pohonem již tak nízké ceny spojené nebudou. A dynamika se vlastně ani moc zlepšit nemůže.

