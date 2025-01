Levné „americké Ferrari” mohou mít Britové na rozdíl od nás s plným výkonem. Připlatí si, pořád ale nedají víc než za otylý Mercedes před 7 hodinami | Petr Prokopec

Na věc se dá dívat lecjak, nakonec ale platí jedno. K dispozici mají asi nejzajímavější nový supersport posledních let v „plnotučné” verzi za peníze, které jim jinak stačí jen na rozpačitý, víc jak dvoutunový hybridní Mercedes-AMG GT. To nezní zase tak špatně, ne?

Nová Corvette Z06 je jednou z nejzajímavějších sportovních novinek posledních let, možná dokonce tou úplně nejzajímavější, zvlášť pak vzhledem k její americké ceně. Tento vůz se už nějaký čas dá koupit i v EU, jakkoli neuvěřitelně to může znít, je ale současné dražší i slabší. A rázem tak zajímavě nevypadá.

Velká Británie se sice ze spárů evropských regulací s Brexitem zdaleka nevytrhla, leckdy si na sebe vymýšlí i větší biče, přesto se tam spalovacím autům pořád dýchá aspoň trochu volněji. Ukazuje to právě i případ Chevroletu a jeho Crovette, kterou britským zákazníkům nabízí s pravostranným řízením společnost Lumen Automotive.

Cenám se pověnujeme až za malý moment, nejprve je třeba si posvítit na pohonné ústrojí. Když automobilka před čtyřmi lety ohlašovala příchod evropského provedení, mluvila o implementaci filtru pevných částic. Ten sice měl snížit produkci emisí, zároveň se ale negativně projevil na výkonu, jenž klesnul z 497 či 502 koní (paket Z51) jen na 482 koní.

Společnost Lumen nicméně základní Corvette C8 nabízí s 495 hp, tedy s 502 koňmi. Pokud tedy zákazníky neuvádí v omyl, znamená to, že by nabízela americkou verzi osmiválcového motoru. A totéž platí také u varianty Z06, která má produkovat 670 hp, což lze přepočíst na 679 koní. To je přitom výkon, jaký je s tímto provedením spojen již od jeho premiéry, ovšem na druhé straně Atlantiku. Ovšem i Z06 se cestou přes oceán dočkala filtru DPF, který její výkon měl snížit na 646 koní. Znovu ale jen na pevninské části starého kontinentu.

Společnost Lumen nezmiňuje jen stejné hodnoty týkající se výkonu, s jakými je Corvette spojována v Americe, ale uvádí rovněž identickou dynamiku. Verze C8 by tedy stovku (respektive 97 km/h) měla zvládat za 2,9 sekundy, u provedení Z06 lze čekat ještě čas o tři desetiny lepší. U evropských variant ale mělo v důsledku snížení výkonu dojít ke značnému zhoršení na 3,5 a 3,1 sekundy. Vše pak místní klientele měla vykompenzovat bohatší standardní výbava, tu by si však jistě kdejaký nadšenec odpustil.

Zdá se tedy, že Britové opravdu budou moci počítat se silnější a rychlejší americkou verzí hnacího ústrojí, pořád ale budou muset zašátrat v kapse opravdu hluboko. C8 totiž u firmy Lumen vychází na 94 625 liber (cca 2,87 milionu Kč), zatímco dle původního oznámení z roku 2021 mělo jít o 74 200 GBP (2,25 milionu Kč). S touto sumou ale měl být spojen onen nižší výkon. Na provedení Z06 je pak zapotřebí 179 791 GBP (5,46 milionu Kč), zatímco v USA stojí 104 900 USD (2,55 milionu Kč). Je to hodně, jde ale o stejné peníze, na které v Británii vyjde otylý nový Mercedes-AMG GT v provedení 63 S E Performance. A to už zase tak špatně nezní.

Z06 se 679 koňmi a volantem vpravo vychází v Británii na 5,46 milionu korun. „Levné americké Ferrari” už to není, pořád ale jde o stejné peníze, na jaké klientelu na tomto trhu vyjde nezajímavý Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Foto: Chevrolet

