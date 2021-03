Levné čínské auto za 272 tisíc Němce láká, ADAC ale důrazně radí se mu vyhnout před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

Tohle auto stojí v Německu skutečně jen 272 tisíc Kč, za což nabízí docela dost muziky. Současně s tím ale také mizernou kvalitu a prakticky jistotu, že z těžší havárie po svých neodejdete.

Existuje řada důvodů, proč elektromobily stále nejsou masovým zbožím, nýbrž spíše alternativou. Jedním z nich je cena, která je v porovnání s benzinovými a dieselovými vozy neospravedlnitelně vysoká. Mnoho států to řeší dotacemi, díky nimž je možné třeba v Německu pořídit takový Renault Zoe i zdarma. Sice jde v té chvíli jen o pronájem prostřednictvím operativního leasingu, ovšem po dva roky vás s malým nájezdem auto skutečně nic nestojí.

Pokud se nicméně rozhodnete pro vlastnictví, nemusíte ani v tomto případě sahat příliš hluboko do kapsy. Od prosince loňského roku je totiž na německém trhu k mání čínský elektromobil Suda SA01, který po uplatnění dotací vychází na pouhých 10 390 Eur (cca 272 tisíc Kč). To je o fous vyšší částka, než za jakou u našich sousedů pořídíte Dacii Sandero, pročež by se dal očekávat i nemalý zájem, a to navzdory veškerým předsudkům, ať již vůči Číně, nebo vůči elektromobilům. Německý autoklub ADAC však před pořízením vozu varuje.

Automobilka Suda totiž využila pravidel Evropské unie, jež umožňují prodej aut v malém množství i za předpokladu, že ty nejsou vybavené jinak předepsanými prvky. Sedan SA01 proto není osazen airbagy či ESP, stejně jako nedisponuje autonomními brzdami či monitoringem jízdních pruhů. Pokud by šlo pouze o absenci těchto prvků, nejspíše by se celá záležitost dala přejít nadzdvihnutím obočí. Problémem nicméně je, že Suda zaostává jak v pasivní, tak v aktivní bezpečnosti.

ADAC podrobil vůz nárazovým zkouškám, stejně jako otestoval jeho jízdní vlastnosti. A jak nejspíše tušíte, potlesk na konci nezazněl. Při simulaci čelního nárazu částí přídě při rychlosti 64 km/h došlo na tvrdý kontakt hlavy a hrudníku řidiče s volantem. Se zraněním by nicméně kvůli designu palubní desky musel počítat také spolujezdec, a to hlavně v oblasti kolen a hýždí.

Výčet nedostatků tím ani zdaleka nekončí. Po nárazu nebylo možné otevřít dveře řidiče, což se v tomto případě jeví jako stěžejní problém. Nesmíme totiž zapomínat, že Suda je elektromobilem. Měl by, ale nedisponuje zařízením, které by záchranáři použili k odpojení vysokonapěťového okruhu. Kombinace těchto dvou nedostatků znamená, že pokud byste čirou náhodou náraz přežili, neutečete případnému požáru nebo budete vystaveni elektrošokům a hasiči vám nebudou umět pomoci.

Situaci navíc ještě zhoršuje skutečnost, že Suda není osazena předpínači bezpečnostních pásů. I to může míru zranění jen umocnit, navíc riziko havárie je v tomto případě vyšší než u kteréhokoliv jiného vozu. V důsledku absence ESP totiž vůz po vozovce létá jako namydlený i při rychlosti 70 km/h, jakkoliv moderní auta běžně zvládají i více než 90 km/h. Brzdná dráha dlouhá 42 metrů při zastavení z rychlosti 100 km/h pak rovněž patří k vůbec nejhorším.

Ve výsledku je tedy jedno, že Suda SA01 nestojí mnoho a uvnitř nabízí dostatek prostoru pro posádku i její zavazadla. K prakticky mizivé bezpečnosti se totiž přidává i špatná kvalita, neboť v rámci laku nebo slícování je na tom lépe i taková Tesla. ADAC proto koupi opravdu nedoporučuje a zároveň apeluje na politiky, aby jednak zrušili výjimku týkající se malosériových vozů a zároveň s auty, jako je tato pojízdná čínská rakev, nespojovali dotace.

Německý autoklub otestoval čínský elektromobil Suda SA01, který se na tamním trhu začal v prosinci prodávat. Výsledky jsou ale natolik hrozivé, že ADAC apeluje na politiky, aby vůz odstřihli od dotací a zároveň zrušili výjimky spojené s malými sériemi aut. Foto: ADAC

Zdroj: ADAC

