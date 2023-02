Levné čínské BMW X4 dorazilo do Evropy. Konkurovat chce drahým značkám, stojí ale míň než Škody před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan Auto

Zavedeným značkám přibývá čínské konkurence a její auta se obvykle snaží soupeřit hlavně cenou. Tento vůz míří výš, tváří se jako sok BMW X4 nebo Mercedesu GLC, cenou ale zůstává o mnoho níž.

Není to zase tak dávno, co jsme se zmiňovali o novém Geely Tugella. Čínské SUV-kupé dostalo techniku vyvinutou ve spolupráci s Volvem, což mu umožňuje bez jakýchkoli velkých zásahů vyrazit za zákazníky na starý kontinent. Vše navíc halí karoserie připomínající BMW X4, jako celek ale auto působí svébytně a při svých cenách má slušnou šanci zabodovat.

Dnes vám můžeme ukázat charakterově podobnou novinku, která se též dostala do Evropy, nepřekvapivě primárně znovu do Ruska. Místo Geely za ní stojí konkurenční značka Changan Auto, také jejím tvůrcům ale bylo inspirací mnichovské SUV. Bavorák ovšem auto nepřipomíná jinak než základními tvary, které se v mezičase staly vlastními kdejakému SUV-kupé. Nejméně originální je tak nejspíše znak Changanu, který více než co jiného evokuje logo „americké” Acury, jen obrácené vzhůru nohama. Posuďte ale sami, jak na vás toto auto působí.

My bychom řekli, že Changan CS85 Coupe zvenčí neurazí, jiná slova je ale třeba volit v případě interiéru. V jeho případě si automobilka zaslouží potlesk, neboť kabina působí velmi čistým, hodnotným dojmem až noblesním dojmem. Jakkoli byla zachována řada tlačítek, aby ovládání nebylo realizováno jen skrze dotykové displeje, ty jsou do hladkých ploch velmi vkusně zakomponovány. Značka se navíc chlubí vysokým rozlišením u obou obrazovek, kdy před řidičem trůní digitální přístrojový štít. Multimediální systém je pak spojen s ještě podstatně větším displejem, obojí navíc dostáváte ve standardu.

Vůz bude v Rusku nabízen ve jen s nejsilnějším z dostupných motorů, tedy dvoulitrovým turbem produkujícím 224 koní. Toto stádo dostala na povel osmistupňová automatická převodovka Aisin spojená s pohonem 4x4. Zrychlení z klidu na stovku tak vrcholný Changan CS85 Coupe zvládne již za 7,5 sekundy, což na poměrně velký vůz s dvoulitrovým motorem nezní špatně.

Čínské SUV měří 4 720 milimetrů na délku, 1 845 mm na šířku, 1 665 mm na výšku a 2 705 mm v případě rozvoru. Je to tedy na poměry SUV-kupé relativně praktické auto, které zmíněné Geely snadno překonává - ať už jde o prostor mezi nápravami nebo v zavazadelníku, jenž je dán větší délkou i výškou. V tomto ohledu pak ostatně novinka trumfuje i BMW X4, ačkoli i vizuálně působí spíše jako nižší a delší auto.

Tím nám dostupné informace končí, zmínit již můžeme jen cenu startující i s hromadou výbavy na částce 3 299 900 rublů, což na koruny nezní moc krásně (je to asi 1 milion Kč). Ale znovu je třeba říci, že o poměrech na ruském trhu aktuální kurs tamní měny mnoho neřekne. Co naznačí více, je srovnání se Škodou Kodiaq, která začíná na 3 364 000 RUB. Changan tak míří přesně pod její základ, ale s docela jinou technikou a výbavou, je to dokonce i o něco větší auto. Vyhlídky na značky na působení v západnějších částech Evropy jsou podle Changanu nenulové, nic konkrétního ale zatím od automobilky nezaznělo.

Changan CS85 Coupe se dostal do prodeje v Rusku. Je to takové čínské BMW X4, bodovat chce ale cenami nižším než u Škody i v dosti vysoké specifikaci. Foto: Changan Auto

Zdroj: Changan Auto

Petr Prokopec

