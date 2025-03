Levné čínské Porsche rychlejší než to skutečné je nakonec ještě o ranec levnější. Tohle je na hození ručníku do ringu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Nepochybujeme o tom, že Porsche bude pořád lepším autem, ale čtyřikrát lepším? Čtyřikrát? Přesně o tolik víc stojí, i když si o 1 547 koních své napodobeniny může nechat jen zdát. Navíc při ostré jízdě projevuje podobné neduhy, tohle je vážně na ručník.

Loňský rok se pro Porsche nevyvíjel zrovna nejlépe, jakkoli na první pohled není nač si stěžovat. Automobilka dokázala prodat po celém světě 310 718 nových aut, což ve srovnání s předchozím obdobím představuje 3procentní propad. Není to na vytahování šampaňského z lednice, náhlá čistka mezi nejvýše postavenými manažery se ale zdá být přece jen trochu přehnaná. Jenže není.

Problémem je dynamika vývoje i negativně zasažené aktivity automobilky. Kdyby prodala o trochu méně Panamer, tragédie to není, hlavní potíže jsou ale dvě - elektromobily a Čína. V prvním případě realitu nejlépe dokladuje 49procentní meziroční propad prodejů Taycan, v druhém pak ještě bolestivější, byť nominálně nižší 28procentní ztráta odbytu v Číně. Ani jedno navíc nejspíš nebude konečná - s elektromobily to Porsche nejde a v Číně ztrácí na domácí konkurenci.

Prsty v tom má i technologický gigant Xiaomi, který byl donedávna znám hlavně jako výrobce mobilních telefonů a další drobnější elektroniky. Loni se však zařadil mezi automobilky, když představil sedan SU7 a SUV YU7. První zmíněný vůz přitom jako Taycan vypadá i jede. Ba co více, ve verzi Ultra dokonce překonal rekord Porsche na šanghajském okruhu. Daná jízda sice nebyla zrovna pastvou pro oči, jenže řadu lidí zajímá pouze výsledek, ne způsob, jakým ho bylo dosaženo, stejně s autem takhle jezdit nebudou. Čínský elektromobil se navíc může pochlubit také výrazně vyšším výkonem (1 547 koní vs. 1 034 u Porsche Taycan Turbo GT) a jeho tvůrci mají pomyšlení i na vlastně nesmyslné symboly - vrcholné Xiaomi zdobí znak s několika gramy 24karátového zlata.

Navzdory tomu všemu ale Xiaomi SU7 Ultra stojí srovnání s německým soupeřem směšné peníze. Za jeho vrcholné provedení si totiž Porsche v Číně účtuje 1 998 000 yuanů, tedy 6,6 milionu korun. Číňané pak sice loni oznámili, že od zákazníků budou chtít 814 900 CNY (2,7 milionu Kč), což již Němce poněkud vystrašilo, nakonec však verzi Ultra nabídnou za ještě jinou částku. Startovat se totiž bude na 529 tisících yuanech, tedy na pouhém 1 milionu a 746 tisících Kč.

Pokud jste právě zalapali po dechu, opravdu se vám nedivíme. Zatímco totiž Porsche si za jednoho elektrického koně účtuje 6 383 korun, u Xiaomi vyjde jen na 1 129 Kč. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby se v Číně prodeje Taycanu zasekly ještě víc. A jakmile dojde na dodávky nového SUV YU7, může Porsche na svém klíčovém trhu přestat počítat také s elektrickým Macane, který má dost problémů sám se sebou. A stejné to může být i na dalších trzích, kde se vozy Xiaomi objeví.

Snížení ceny vrcholného Xiaomi o 35 procent je tak dalším políčkem evropským automobilkám, které se rozhodly prosadit s něčím, co neumí udělat tak dobře jako spalovací auta, navíc to neumí vyrobit za rozumné peníze. Je to jako když prohrajete sportovní klání a polomrtví ležíte v cíli, zatímco vítězný soupeř si dá ještě jedno kolečko slávy v rychlejším tempu, než jaké jste vy byli schopni vyvinout ve vrcholné formě. Takhle to je a nedokážeme si představit, jak by to Evropa změnila jinak než návratem od dogmatického uvažování k rozumnému. Tedy k přísnému využívání svých konkurenčních výhod.

SU7 Ultra se právě stalo asi nejlákavějším elektromobilem světa. Není tak divu, že během pouhých 10 minut si jej objednalo sedm tisíc lidí. To je mimochodem třetina loňských globálních registrací Porsche Taycan. Foto: Xiaomi

Petr Prokopec

