Levné čínské SUV dorazí i do Evropy s neobvyklou výbavou, stojí extrémně málo

Nejde o auto od žádných amatérů, ale od firmy, která se už od roku 1990 podílí na výrobě čínských modelů Volkswagenu, takže skutečně nelze očekávat nic bídného. Přesto je tento vůz k mání v přepočtu od 299 tisíc Kč a během pár měsíců dorazí do Ruska.

Prodeje čínských aut v Rusku míří vzhůru raketovým tempem, a tak není divu, že čínští výrobci chtějí mimo svou domovinu nabízet další a další modely. Stejně tak nepřekvapí, že jde hlavně o SUV, když na ruském trhu tvoří už přes polovinu všech prodejů a zbytek Evropy je na tom jen o trochu jinak. Do třetice tak nelze označit za překvapení dnešní potvrzení automobilky FAW, že do Evropy vyráží s dalším modelem.

Čínská firma u nás známá hlavně tím, že koncernu VW pomáhá už od roku 1990 v Číně vyrábět značnou část jeho tamních modelů, ještě letos nabídne v Rusku SUV Bestune T77, které jsme si poprvé mohli představit již předloni. Dnes tak jen připomeneme, že 4 525 milimetrů dlouhé, 1 830 mm široké a 1 615 mm vysoké SUV s rozvorem 2 700 mm je na pomezí mezi Škodami Karoq a Kodiaq. Vzhledem připomíná hlavně Lamborghini Urus podobně jako Škodu Vision iV, což byl od tvůrců jistě záměr. Motoricky jej však od italských vzorů dělí v Číně propast, neboť pouze přední kola roztáčí jedna-dvojka naladěná na 136 koní výkonu a 204 Nm točivého momentu.

Do Evropy ale ale tentýž vůz dorazí s jiným označením i jinou technikou. V prodeji se objeví jako FAW Besturn X60, aby lépe zapadl mezi již nabízené modely X40 a X80. Pod kapotou pak přivítá motor 1,5 turbo o výkonu 169 koní, který bude na přední kola mířit přes šestitupňový manuál nebo sedmistupňovou dvojspojku. Lamborghini to pořád není, ale je mu aspoň o trochu blíž.

Číňané ale chtějí více než dynamikou bodovat cenou, která má být velmi nízká. Ve své domovině vůz startuje na pouhých 89 800 yuanech, tedy na přibližně 299 tisících Kč. To je na 4,5metrové SUV se zavazadlovým prostorem 342 litrů velká láce, která se má opakovat i v Rusku, byť ne zcela, hovoří se o prodejní sumě pod 1,3 milionu rublů, tedy asi 380 tisících Kč. Přesto - Škoda Karoq u nás dnes začíná na 613 900 Kč (to není vtip, ještě před pár měsíci stála od 530 900 Kč) a Kodiaq na 818 900 Kč (ani to není vtip, na jaře začínal od 716 900 Kč).

Výbava T77 resp. X60 je pochopitelně zajímavá, nikoli ale jen v rámci své obvyklé bohatosti. Tento vůz je totiž jako první na světě osazen holografickým elektronickým asistentem, který dostal primárně podobu školačky, vybrat si ale můžete i školáka či robota. Pro každou postavu je k dispozici pětice podob, všechny ale dělají totéž - tedy ovládají 43 funkcí, mezi které patří zvedání telefonů či hledání radiostanice. Řídí ale i funkce světlometů, stěračů a klimatizace.

Nepochybně zajímavé auto. Během pár měsíců bychom měli mít jasněji v tom, co přesně mimo Čínu nabídne a kam budou směřovat jeho další kroky. FAW zatím v Rusku spíše paběrkuje, letos prodal jen pár set aut modelů X40 a X80, právě touto novinkou chce ale situaci změnit.

FAW Bestune T77 míří pod názvem Besturn X60 na ruský trh, i s asistentem v podobě školačky v interiéru bude stát hodně málo, jak je u čínských novinek zvykem. Foto: FAW

