Levné Dacie neskončí, nezabije je ani emisní norma Euro 7, říká šéf, problémy přijdou pak před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Obávat se dnes o budoucnost jakéhokoli dostupného auta je na místě, v případě Dacií ale prý můžeme být v klidu. Tedy alespoň to pro dohlednou dobu říká prodejní šéf značky, zákaz spalovacích aut může situaci změnit.

Pokud jste se ještě před nějakými třemi čtyřmi roky zeptali lidí na Dacii, většina z nich nad rumunskou značkou ohrnula nos. To bylo ještě před koronavirem, válkou na Ukrajině i dalšími faktory, které nechaly vyplout na povrch léta proinflačního jednání centrálních bank i vlád, které nemohly pramenit v nic jiného než dekády nevídanou inflaci. I když tedy třeba taková Škoda Octavia stála v roce 2018 již ne úplně malých 437 900 Kč, pořád u nás bylo prodáno 261 437 nových aut, což byl druhý nejlepší výsledek v české historii. Dnes je situace diametrálně odlišná.

Spousta běžných lidí se tak před showroomy Škody otáčí na podpatku a místo toho míří za prodejci Dacie. Zmíněnou Octavii totiž již bez 619 900 Kč nepořídíte. Scala je pak aktuálně k mání za více peněz než někdejší mladoboleslavský bestseller v onom roce 2018, základ totiž vychází na 459 900 Kč. Levná nicméně není ani Fabia, na kterou si musíte připravit 369 900 Kč. Sandero je oproti tomu k dispozici od 296 400 Kč, na sedmimístný Jogger vám pak stačí 440 500 Kč.

Otázkou pochopitelně je, jak tomu bude v příštích letech. Politici zasedající v europarlamentu totiž dál staví automobilové branži do cesty obtížně překonatelné překážky. Tou první je norma Euro 7, jenž má začít platit od poloviny roku 2025, druhou je pak nucený přechod na elektrický pohon, s nímž je spojen rok 2035. Prodejní šéf značky Xavier Martinet se nicméně snaží rozehnat obavy publika a dodává, že i na přitvrzení emisních regulí je Dacia dobře připravena a levná auta značky ani nezabije, ani drasticky nezdraží.

Musíme se nicméně ptát, zda jeho slovům můžeme bezmezně věřit, ač jsme si jisti, že nejsou míněna neupřímně. Však v případě oné normy Euro 7 zatím padl pouze návrh, k jehož schválení ještě nedošlo. V podstatě nikdo v celé branži tak neví, nač se doopravdy má připravit. Možná Martinet ví něco, co my nikoli.

Trvá totiž na svém a na rozdíl od Škody uvádí, že Sandero nezmizí v propadlišti dějin, jako to hrozí Fabii a spol. „Výzvou pro tento model není Euro 7, ale zákaz spalovacích motorů v roce 2035. Až na konci dekády dorazí nová generace Sandera, pravděpodobně bude mít odlišné druhy pohonu. Takové technologie již skupina Renault má k dispozici,“ říká prodejní šéf. Přitom poukazuje jak na hybridizaci, tak na úplnou elektrifikaci.

Něco takového pochopitelně povede ke zdražování, Dacia by se však i nadále měla pohybovat spíše u země než v oblacích. Klíčová je totiž v jejím případě hmotnost. „Sedmimístný Jogger váží prázdný pouze 1,2 tuny, v této třídě je však průměrem 1,5 tuny. Díky tomuto rozdílu nepotřebujeme velké motory a dosahujeme tak nižší ceny. Dacie vždy patří mezi nejlehčí vozy na trhu, třeba Spring váží jen 970 kilo, takže baterie mohou být malé.“

Martinet přitom dvou- až třítunová elektrická monstra nepovažuje za zrovna vhodné řešení, stejně jako mu na rozum nejde ona norma Euro 7. „Nerozumím tomu, proč zavádět emisní standard, který je spojen s vysokými náklady a velmi malým benefitem, jenž navíc přichází krátce předtím, než budou spalovací motory zakázány. Splníme všechny požadavky dané normou, až začne v létě 2025 platit, ale vyústí to ve vyšší náklady,“ upřesňuje.

I zákazníci Dacie tedy nevyhnutelně pocítí zdražení, na druhou stranu ale stále ještě budou mít, kam se obrátit. Co však přijde po roce 2035, je ve hvězdách. Spring totiž startuje na 576 400 Kč, což je sice částka, jakou si zákazníci Dacie ještě mohou dovolit utratit, ovšem v takové chvíli požadují plnohodnotný vůz. Tedy třeba onen Jogger, který za danou sumu nabídne vše, včetně 110 koní a prakticky veškerých příplatků.

Spring je však oproti sedmimístnému kříženci mezi kombíkem, MPV a SUV o takřka metr kratší, přičemž jeho dynamika zaostává i za Škodou 120 z 80. let minulého století. Na jedno nabití pak ani nemusí zvládnout cestu z Prahy do Brna, zatímco taková Dacia Jogger osazená nejen nádrží na benzin, ale i na LPG nemusí tankovat ani při výletu do Paříže. I když nás tedy těší, že rumunská značka na rozdíl od konkurence stále ještě myslí na zákazníky, ani v jejím případě již vše nevidíme růžově, svůj osud nemá dokonale ve svých rukou.

Sandero aktuálně startuje pod 300 tisíci korunami, je tedy o více než 70 000 Kč levnější než Škoda Fabia. Tu navíc emisní norma Euro 7 může poslat pod drn, zatímco rumunský hatchback má přežít. Foto: Dacia

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.