Levná luxusní auta vietnamského nudlového miliardáře míří do Evropy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VinFast

Komu jsou bližší starší BMW než nejnovější vozy mnichovské značky, tomu vietnamské novinky nemusely být cizí. Ve své podstatě jde o inovované, licencované bavoráky. A nebudou k mání jen ve Vietnamu.

Až do nedávna Vietnam neměl žádnou vlastní automobilku. Konglomerát VinGroup spadající pod prvního tamního miliardáře Pham Nhat Vuonga, který pohádkově zbohatl na instantních nudlích známých i u nás, v roce 2018 představil novou značku VinFast. A byť od té chvíle neuběhly ještě ani tři roky, věci nabraly rychlý spád.

Automobilka totiž nezačala z ničeho, používá legálně licencovanou, starší techniku BMW. Pod názvem Lux A2.0 představila sedan postavený na bázi řady 5 generace F10 z let 2010 až 2017, zatímco za označením Lux SA2.0 najdeme X5 F15 produkované v období 2013 až 2018. A loni v září se k nim přidal i vrcholný osmiválcový model President, který vychází též z X5 F15 a mělo by zvládnout jet až 300 km/h.

Pokud byste si ale mysleli, že tyto zůstanou vyhrazeny jen své domovině, mýlili byste se. Stejně jako originály se chystají do světa, jak ostatně naznačila též loňská koupě obřího testovacího centra v Austrálii. VinFast nyní potvrdil, že se svými vozy míří i na zahraniční trhy.

Automobilka ale uvádí, že absolvovala veškeré nezbytné registrační procesy potřebné pro prodej jejích vozů téměř kdekoli na světě. VinFast se podle všeho chystá v prvé řadě na ruský trh, čemuž nahrává i skutečnost, že Vietnam má uzavřenou dohodu s Euroasijskou ekonomickou unií. Pod tu spadá také Rusko, vietnamská automobilka zde tak má otevřené dveře dokořán.

Patřičné registrace ale proběhly i ve Spojených státech či napříč Evropskou unií. VinFast je tak registrovaný i u nás a je třeba říci, že s homologací to nebude mít složité - pár let stará BMW tu nebude problém prodávat, pouze motory budou muset splnit nové emisní požadavky. Ani to ale VinFast netrápí, nepoužívá originální, ale upravené pohonné jednotky vesměs bezproblémových typů (typicky 2,0 turbo).

Nutno dodat, že k úspěchu má značka slušně nakročeno, neboť své prvotiny prodává docela levně - minimálně vzhledem k tomu, čím jsou a co nabídnou. Sedan Lux A2.0 (kdo toto jméno vymyslel?) začíná na 1 017 175 000 vietnamských donzích, což je asi 950 tisíc Kč. Za vybavené, modernizované BMW 5 s 225 koňmi? To není špatné stejné jako 1 415 765 000 dongů za SA 2.0 - to je 1,3 milionu Kč za 225koňové SUV, ex-BMW X5.

Mimo to automobilka prodává i onen osmiválcový President, s tím ale v Evropě nepočítejme, stejně jako hatchback Fadil, pro změnu bývalý Opel Karl Rocks. A aby toho nebylo málo, VinFast nabízí i elektrické skútry. Vypadá to, že se nám tu rýsuje něco velkého, ostatně o obchodním talentu Pham Nhat Vuonga nemá smysl pochybovat.

VinFast prodává rychlé osmiválcové SUV President, s tím ale v EU spíše nepočítejme. Foto: VinFast



Sedan Lux A2.0 za 900 tisíc... Foto: VinFast



...a SUV Lux SA2.0 ale mimo Vietnam zamíří nepochybně. Foto: VinFast

Zdroj: VinFast

Petr Prokopec