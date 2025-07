Levné rodinné Hyundai pro 7 dostalo s faceliftem až brutální vzhled, při ceně od 340 tisíc Kč mu ale nikdo nic vyčítat nebude před 7 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto skutečně stojí zásadně méně než Škoda Fabia, i když jde o 4,6metrový rodinný vůz s motorem 1,5, automatem a spoustou výbavy. Nikdy to nebyl krasavec a není jím ani po faceliftu, ale sejde na tom u takového auta vůbec?

Při pohledu na ceny mladoboleslavských vozů máme občas pocit, že se Škoda zbláznila. Třeba základní Fabia dnes startuje už na 419 900 Kč, což je na čtyřmetrový hatchback v úplném základu soda. Kromě volantu a dvou řad sedadel dostanete už jen věci jako manuální klimatizaci či 15palcová ocelová kola, kdy ta přední roztáčí atmosférická verze litrového tříválce. Něco takového ještě pár let zpět stálo zhruba polovinu a lidé takovou nabídkou opovrhovali, i když jejich příjmy byly nižší než dnes.

Pár let šílených regulací a podobně šíleného přerozdělování ze strany Evropské unie ale skutečně vedlo k tomu, že i předražená Fabia nakonec dává řadě lidí smysl. O to víc ale můžeme se závistí hledět daleko za naše hranice, kde nejenže bruselská pravidla neuznávají, ale ještě se jim smějí. Však si tu sami kazíme svět pro nic.

Co lze mimo EU prodávat, ukazuje také Hyundai Stargazer, které je od roku 2022 k mání v řadě asijských zemích od Bruneje přes Indonésii až po Thajsko a Vietnam. Jeho původní pojetí do značné míry připomínalo i v Česku nabízenou dodávku Staria, a to hlavně kvůli úzké světelné liště na přídi. Tento designový styl byl divoký, Korejci ale prakticky na den přesně tři roky po zahájení výroby přichází s faceliftem, který je snad ještě divočejší. Až brutální styling patrně čerpal inspiraci u nového Santa Fe.

Stargazer se tak dočkal radikálně přepracované přídě, kde je písmeno „H“ v podobě světelných segmentů roztáhnuto přes celý čumák, přičemž totéž najdeme také na zádi. Souběžně s tím dostal přepracovanou masku chladiče, která je nyní opravdu masivní, a vůz má i odlišné nárazníky. Stargazer se tak hlavně zepředu tváří spíš jako SUV než MPV, pohled na boční partie, kde se kromě designu kol nemělo nic, ale hned naznačí, oč tu kráčí.

Uvnitř už novinek mnoho není, zmínit lze především přepracovanou palubku, která nově hostí digitální přístrojový štít spojený do jednoho panelu s obrazovkou multimédií. Oproti minulosti ubylo fyzických tlačítek, jakkoliv ta základní Hyundai ponechalo ve hře. Navíc klimatizaci vyhradilo separované ovládání, kritikou na všechny strany by tedy klientela metat nemusela. Zvláště když ceny v přepočtu startují podle konkrétního trhu na sympatických 350 tisících Kč. Ve srovnání se základní Fabií za 420 je to zázrak.

Stargazer bude i nadále k mání nejen ve výchozím provedení, ale i ve verzi X, která se liší hlavně ochrannými plasty ve spodní části karoserie, které mají zvýraznit jeho off-roadový charakter. Dosud jej Hyundai párovalo s vyššími výbavami, nově však mají oba modely zamířit k zákazníkům ve třech úrovních. Ve všech případech však pod kapotou bude 1,5litrový atmosférický čtyřválec se 115 koňmi. Ty ale může přenášet pěti- či šestistupňový manuál nebo CVT.

Zaměstnána jsou pokaždé jen přední kola, přičemž zmíněné stádo by s vozem mohlo i docela zacvičit, jeho hmotnost se totiž v závislosti na výbavě pohybuje mezi 1 190 a 1 270 kilogramy. Tím nám ale informační pramen již vysychá, dodat tak jen můžeme, že v rámci faceliftu se Hyundai rozhodlo i upravit název, načež nově za zákazníky míří Stargazer Cartenz či Stargazer X Cartenz.

Ani po faceliftu není Stargazer Cartenz zrovna krasavec. Pokud ale porovnáte cenu s užitnou hodnotou, rázem vás exteriér trápí o poznání méně. Foto: Hyundai

