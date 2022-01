Levný a neskutečně flexibilní hotel na kolech pro čtyři lze po konci dárcovského auta koupit ještě levněji před 11 hodinami | Petr Miler

Chvíli to vypadalo, že s ním bude utrum, autoři tohoto pozoruhodného stroje se ale rychle přizpůsobili nové situaci. Levně ubytovat až čtyřčlennou rodinu na cestách tak nadále lze, jen výchozí auto si nyní musíte dodat sami.

Asi nemusíme připomínat, že je dnes trávení volného času ve společnosti obytných aut mimořádně populární a proč tomu tak je. I když cestování není přes rizika spojená s koronavirem tak problematické jako dříve, pořád je to trochu vabank - nevíte, kdy kam budete moci, co k tomu budete potřebovat a za jakých podmínek se vrátíte domů. Tímto způsobem je složité něco plánovat a když se tedy přece jen odhodláte někam vyrazit, váš oblíbený hotel už stejně nenabízí co dřív, nebo nejede na plnou kapacitu.

Obytný vůz za takové situace řeší prakticky vše - můžete kamkoli, kdykoli a netýkají se vás téměř žádná omezení, stačí prostě ukázat prstem na mapě a zajet tam, kam je to technicky možné. Problém jen, že taková auta nejsou levná, zvláště pokud vás cestuje víc. Pro dva se celkem dostupná řešení ještě najdou, ale třeba pro čtyřčlennou rodinu? To už chce obvykle stroj za více jak milion, což skutečně nemá nebo nedá každý.

Kde je ale poptávka, tam se dříve nebo později objeví i nabídka, a tak španělská firmy Camperiz začala už dříve nabízet jedno z nejlevnějších obytných aut pro více než dva. Nestalo se to náhodou, podle svých slov šla cíleně za snahou nabídnout co nejpraktičtější obytné auto v co nejlevnějším balení, a tak za základ zvolila Dacii Dokker. Tu pak vybavila vším potřebným a přesto cenu udržela nízko.

Volba na Dokker nepadla náhodou, osobní verze rumunské dodávky je velmi levná a přitom velmi prostorná. Camperiz tak neměl problém díky chytrým hrátkám s prostorem uzpůsobit její vnitřní prostor pro komfortní cestování do zahraničí. Ačkoli se to zvenku nezdá, auto uvnitř díky promyšlenému systému za zadními sedadly dokáže ubytovat tři dospělé uvnitř (jeden spí napříč za volantem, dva vzadu podélně) a přesto na palubě mít zásuvky s výbavou na vaření, nádobím, sporákem, dřezem a 25litrovou rezervou čisté vody.

Všimněte si také přítomnosti přenosného chemického WC a chladničky s kapacitou 30 litrů. Pro dobrodružství ve více než třech lidech je pak k dispozici střešní stan, který je přístupný pomocí skládacího žebříku, nezávislé topení pak ten i zbytek vnitřního prostoru, pakliže budete pobývat v chladnějším prostředí. Naopak integrované stínění má učinit komfortnějším pobyt v momentě, kdy je nepříjemně horko.

Dacia Dokker od Camperizu je pochopitelně malá, ale i to je její kouzlo - pokud na střeše není onen přídavný stan, ani si nevšimnete, co všechno dovede. Problém je jinde - Dokker se v mezičase přestal vyrábět. Chvíli to tak vypadalo, že s tímto nápadem je utrum, Camperiz se ale nakonec rozhodl pro kompromisní řešení - takové auto umí vyrobit i nadále, dárcovský vůz si ale musíte dodat sami.

Pokud jej tedy máte nebo koupíte ojetý, nic vám nebrání dostat totéž vlastně klidně i levněji. Dříve Dokker od Camperizu startoval na 19 995 eurech (cca 490 tisíc Kč) celý, dnes stačí vytáhnout za základní provedení z kapsy 5 925 euro, tedy asi 145 tisíc Kč. To je skoro zázrak, jakkoli volitelné prvky (nejvíce onen spací stan za 2 635 euro) mohou výslednou cenu o pěkných pár tisíc euro zvýšit.

Dacia Dokker od Camperizu dokáže ubytovat až čtveřici lidí s veškerým nezbytným vybavením za málo, jako nová už se ale koupit nedá. Nyní je tedy možné si ji nechat postavit na základech vašeho Dokkeru ještě levněji. Foto: Camperiz

