Levný bestseller Mitsubishi se ukázal v novém a dravějším provedení, v Evropě už ho ale nekoupíte
Petr ProkopecI u nás patřilo tohle Mitsubishi k velmi dobře prodávaným vozům, však šlo po léta o jedno z nejlevnějších nových aut na trhu. Kvůli povinný nesmyslům si muselo sbalit fidlátka, jinde ale dál zůstává k dispozici, dokonce i jako sedan. Právě tato verze má teď za sebou modernizaci.
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Levný bestseller Mitsubishi se ukázal v novém a dravějším provedení, v Evropě už ho ale nekoupíte
před 2 hodinami | Petr Prokopec
I u nás patřilo tohle Mitsubishi k velmi dobře prodávaným vozům, však šlo po léta o jedno z nejlevnějších nových aut na trhu. Kvůli povinný nesmyslům si muselo sbalit fidlátka, jinde ale dál zůstává k dispozici, dokonce i jako sedan. Právě tato verze má teď za sebou modernizaci.
Mitsubishi Space Star patřilo mezi nejlevnější auta na českém trhu, ještě před několika málo měsíci jste si u nás 3,8metrový hatchback mohli pořídit za méně než 300 tisíc korun. Dnes si o něm již můžeme nechat už jen zdát, neboť v platnost vstoupila směrnice zvaná GSR2, kterou kromě Evropské unie skoro nikdo jiný za svou nepřijal. Ta po výrobcích požaduje mj. permanentní připojení aut k internetu nebo specifický monitoring řidiče. Vše je samozřejmě zaštítěno ušlechtilými zájmy, reálně to ale jen tlačí ceny zejména obyčejných nových aut výš a ta déle prodávaná to vytlačuje z nabídky. Jako v případě Space Staru.
Jasně, Mitsu se mohlo podvolit, úpravy takových vozů ale nejsou snadné ani levné a výrobci pochopitelně model od modelu zvažují, zda se jim vyplatí. A protože Space Star působil v segmentu, kde marže nejsou vysoké, Mitsubishi se rozhodlo, že Česko a stejně tak i všechny ostatní evropské trhy malý hatchback opustí. Úplně ale neskončil.
Jednak je k dispozici (obvykle pod jménem Mirage) jako stejný pětidvéřový hatchback, někde j k mání také jako 4,3metrový sedan Attrage. To platí třeba o Thajsku, kde o Bruselu snad ani neslyšeli, a tak tam levné Mitsubishi pokračuje v prodeji. Koneckonců šestá generace tohoto modelu byla poprvé představena již v roce 2012, vývojové náklady jsou tedy v jejím případě dávno zaplaceny. S každým dalším prodaným kusem tak automobilka jen a pouze vydělává, a zjevně v tím v dohledné době nehodlá skončit.
Attrage se totiž dočkal dalšího faceliftu, přičemž Mitsubishi se zaměřilo hlavně na čelní partie, kde se designéři nechali inspirovat už nevyráběným modelem Lancer Evolution. Přepracována byla hlavně maska chladiče, kde navíc značka ubrala na chromu a přidala na černém povrchu. Výsledek vypadá dravěji a vlastně i o dost jinak než u stávajícího provedení, jakkoli třeba světla zůstala stejná jako od předchozího faceliftu, který přišel již před sedmi lety.
Je to prakticky jediná zásadní změna, neboť zbytek karoserie již zůstal nedotčen. Uvnitř pak kromě odlišného čalounění nedošlo na jedinou novinku, načež klientela může dále počítat třeba s analogovým přístrojovým štítem. Něco takového je dnes pomalu anomálie, na druhou stranu to však jen přispívá k jednoduchosti vozu, a tedy k jeho levnému pořízení i údržbě. Ceny v Thajsku startují na 564 tisících bahtů, což odpovídá 360 tisícům korunám.
Po stránce mechanické je možné počítat s atmosférickou jedna-dvojkou, která disponuje 79 koňmi, o jejichž přenos na přední kola se stará výlučně automat CVT. S touto technologií je pak spojen i hatchback, který se v Thajsku nazývá Mirage. V jeho případě ovšem Mitsubishi s novou čelní maskou zatím nepřišlo. Pořídit ho ale lze ještě levněji než o 46 centimetrů delší sedan, a sice od 509 000 THB (asi 325 tisíc Kč).
Mitsubishi Space Star známý také jako Mirage z českého trhu již zmizel, v Thajsku je však dál k mání. Dokonce také jako sedan Attrage, který se aktuálně dočkal faceliftu. Foto: Mitsubishi
Zdroj: Mitsubishi
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