Levný Číňan rozmázl drahé evropské elektromobily na nejtěžším okruhu, s 1 550 koňmi je ale pořád o parník horší než 525koňové spalovací auto

Pro Evropu je to dvojitá prohra a hned vám řekneme, proč tomu tak je. Tohle auto v každém případě ukazuje cestu, jak učinit elektrickou mobilitu atraktivní. Cestu, po které v tuto chvíli na starém kontinentu nikdo nedokáže jít, ani zdaleka.

Tak nám zabili Ferninanda. Tedy Ferdinanda Porsche. Tedy kus toho, co z jeho odkazu dál žilo v automobilce stále nesoucí jeho jméno - technické excelence, kterou hned tak někdo neumí napodobit. A pokud ano, tak jenom za cenu extrémního úsilí a promrhaných peněz.

Stal se pravý opak, neboť čínská automobilka Xiaomi z pohledu Porsche dokonala dílo zkázy a na Severní smyčce Nürburgringu překonala čas jeho elektrického Taycanu Turbo GT. Není to o moc, jak si za chvíli řekneme, problém je ale v tom, že zatímco německý stroj s paketem Weissach stojí od 6 189 935 Kč a i v Číně začíná na 1 998 000 CNY (téměř 6 milionů Kč), Xiaomi SU7 Ultra, které ho v sériovém provedení se srovnatelným okruhovým paketem právě pokořilo na nejnáročnějším okruhu světa, přijde na 529 000 juanů, tedy necelých 1,6 milionu Kč. A to bolí. To bolí.

Je prakticky jisté, že evropská cena tohoto auta bude vyšší, ale nebude čtyřikrát vyšší. To je ale nakonec detail. Podstatné je, že Xiaomi dokáže s relativně levným, masově vyráběným elektrickým autem rozmáznout smetánku evropských aut stejného ražení, když dosáhlo času 7:04,957. To je lepší výsledek nejen ve srovnání se zmíněným Taycanem (7:07:55), ale dokonce i ve srovnání s 1914koňovým Rimacem Nevera, což je ještě mnohonásobně dražší hypersport.

Evropa tak prohrává doslova na svém domácím hřišti ve velmi specializované disciplíně, což je opravdu bolavé. A je to prohra dvojitá - jednak ukazuje, jak jsme sázkou na elektromobilitu akorát odhalili svou nekonkurenceschopnost. Však považte, že i absolutní smetánka místních elektrických aut dostala nabančeno od firmy vyrábějící mobily, která ještě před pár léty pomýšlela leda na konstrukci elektrické koloběžky. A lidé za nimi stojící potřebují ke všemu promrhané miliardy, aby této prohry dosáhli.

Druhá prohra je ovšem ještě bolestivější, neboť tento výsledek rovněž připomíná, že auta, kterých se starý kontinent „dobrovolně” zbavuje, dokážou být pořád o několik tříd rychlejší. Jakkoli je výkon Xiaomi úctyhodný, majitelé Porsche 911 GT3 (RS) na to mohou říci jen: „Podrž mi pivo na křídle.” I relativně obyčejná a civilizovaná GT3 (která je pořád o hodně levnější než Taycan Turbo GT) se s časem dostala pod 7 minut (6:56,294), verze RS je na tom pak ještě o dost líp (6:44,85). A to se bavíme o autech, která mají „jen” 525 koní.

Nový čínský rekordman mezi elektromobily tedy potřebuje takřka třikrát vyšší výkon (1 548 koní), aby jasně prohrál s 525koňovým spalovací vozem? Navíc kolik toho na okruhu ujede? Data o jízdě Xiaomi v tomto ohledu zatím nemáme, spotřeba Taycanu GT ale předem naznačuje mnohé. Tady půjde o stovky kilowatthodin na 100 km jízdy, auto dá možná dvě kola a skončí. A teď si představte, že by GT3 měla 700 koní. Nebo 1 000 koní. Nebo... 1 548 koní! I třetinový výkon jí stačí k o třídu, možná i třídu a půl lepšímu výsledku.

Takhle ale tento článek zakončit nechceme, neboť Xiaomi dává z elektromobilů aspoň nějaký smysl. Ano, nedostanete tak široce použitelné auto, nedostanete až tak rychlé auto, ale dostanete dost rychlé auto, se kterým na okruhu pokoříte kdekoho, za cenu lepší Škody Kodiaq. Tak to je. Možná si dáte 6 kol za den, ale pořád máte aspoň něco zajímavého v poměru hodnoty a ceny. Co dostanete se Škodou Enyaq RS za podobné peníze? Co dostanete s Porsche Taycan Turbo GT za 6 milionů? To jsou vedle toho jen fontány zmaru.

Podívejte se ale sami, jak si Xiaomi na okruhu vedlo. Žádná krásná jízda plná lehkonohé elegance to není, auto vážící 2,36 tuny se po Ringu plácá trochu jako slon v porcelánu, je to ale pořádně „naspeedovaný” slon. Video ukazuje, jak na nejdelší dosáhne rychlosti 345 km/h, a jeho akcelerace je opravdu úctyhodná. Na okruh je to málo, aby z toho byl absolutní rekord, ale vzhledem k ceně je to dost přesvědčivé na to, aby přinejmenším u Porsche stáhli vlajky na půl žerdi. Tomuto nemohou, neumí konkurovat. A dobře to vědí.

Civilní, sériová verze Xiaomi SU7 Ultra není tak rychlá jako loňský odlehčený prototyp, pořád je ale nejrychlejší mezi elektromobily. A jeho čas vzhledem k ceně je přesvědčivý. Foto: Xiaomi

