Levný čínský pokořitel Škody Octavia je stále větší hit, už tak vysoké prodeje letos navyšuje 3,5násobně

/ Foto: Changan Auto

Musel by se stát zázrak, aby čínská jednoho dne nezačala tahat za delší kus provazu i v Evropě. Kdysi tak populární Škoda Octavia musela v Číně už totálně kapitulovat před svým zřejmě nejpovedenějším soupeřem posledních let od Changanu.

Prakticky každý den se musíme ptát, kam kráčí evropský automobilový průmysl. Pod taktovkou politického vedení starého kontinentu se vydal cestou zákazníky nevyžádané elektromobility, která je nejenže drahá a obtížně konkurenceschopná sama o sobě, uměle zdražuje i jinak dostupná a stále žádanější spalovací auta. Je možné - jakkoli tomu nevěříme -, že EU nakonec se svými plány uspěje a elektromobilitu si tu prosadí, ale za jakou cenu? Svět není jen Evropa a místní automobilky musí být primárně konkurenceschopné jinde na Zemi, aby se mohly nazývat úspěšnými firmami.

A to bude pod tlakem evropských nařízení velmi složité, jak nakonec ukazuje i stále bující čínská konkurence. Čína se elektromobilitě též zdaleka nebrání, dogmaticky na ní ale nelpí a dovoluje tamním automobilkám nabízet prakticky cokoli. Protože jen tak lze uspokojit specifické choutky rozličných zákazníků z rozličných koutů země. Tamní automobilky tak dále přichází s novými a stále více konkurenceschopnými spalovacími modely, vedle kterých si do elektrifikace zahledění Evropané ani neškrtnou.

O jednom z nich už u nás byla řeč mnohokrát, musíme nad ním ale dokola žasnout. Od začátku totiž bylo zřejmé, že Changan s liftbackem UNI-V míří přímo do středu terče a Octavii - kdysi bestselleru i v Číně - vezme i to málo, co mu z jeho prodejů ještě zbylo. Tohle je totiž auto uvařené podle úplně stejného receptu, navíc moderně vyhlížející, technicky atraktivní a podstatně levnější.

Abychom nemluvili jen obecně, upřesněme, že UNI-V na délku standardně 4 680 milimetrů, některé verze ji ale díky použitým nárazníkům protahují až k 4 705 mm. Jde tedy o relativně velké auto na pomezí nižší střední a střední třídy, které má už proto blízko ke Škodě Octavia. Rozvor náprav pak činí vždy 2 750 mm, čím dokonce překonává i prodlouženou Škodu Octavia PRO určenou pro Čínu. Právě té je přímým konkurentem, překonává ji ale prakticky ve všech ohledech.

Už po stránce dostupných motorizací kráčí Číňané poněkud pestřejší cestou než Češi. Octavii PRO lze koupit s jediným motorem 1,5 TSI, Changan UNI-V je ale k mání jak se srovnatelným 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem s turbem o výkonu 188 koní a 300 Nm točivého momentu, tak s dvoulitrový turbem s 232 koňmi a 390 Nm. To nezní špatně, zvláště ne ve srovnání s Octavií se 150 koňmi maximálně, potenciál motoru tak nezaostává ani za agresivním zevnějškem. Převodovka UNI-V je vždy automatická, v případě slabšího motoru 7stupňová dvouspojková, se silnějším se pojí osmistupňový automat s hydrodynamický měničem.

Už zmíněný exteriér působí opravdu atraktivně, svébytně. Pravda, čelními partiemi trochu připomíná poslední Hyundai, zezadu si pak dost možná vzpomenete na Hondu Civic, nakonec i proto, že logo Changanu hodně připomíná emblém japonské automobilky. Kromě asijských značek je nicméně patrný také vliv Audi či Peugeotu. Jisté podobnosti s jinými vozy lze ale najít na designu prakticky jakéhokoli nového auta a jako celek UNI-V jistě není kopií čehokoli.

Interiér ve stylu současné módy dává sbohem většině tlačítek. Pár jich najdeme na středové konzoli, znovu Peugeoty pak Changan připomíná malým volantem, který je usazený před digitálním přístrojovým štítem. Ten je zajímavý také tím, že jej tvoří tři obrazovky, které vás obklopují jako u závodních simulátorů. Číňané uvádí, že konfigurace displejů 3+1 citelně zvýšila bezpečnost, neboť řidič musí pohybovat očima pouze v 10stupňovém úhlu, aby viděl vše důležité - tedy jak data na obrazovkách, tak i vozovku.

Kromě standardního provedení jsou k dispozici také verze Sport a Speed. Ty se liší oněmi nárazníky, poznáte je také podle oranžově zbarvených doplňků. A mají také tlačítko zvané poněkud komicky Super Race, s jehož pomocí se aktivuje sportovní režim. Zrychlí se tím řazení automatu, zatímco volant ztěžkne a výfuk začne produkovat výraznější zvuk. Mimo to se vozu vysune i zadní křídlo a na obrazovce se objeví měřič přetížení.

Tím nejzajímavějším jsou ale na tomto autě stabilně nízké ceny, i v této době. Když loni začaly na mimořádně atraktivních 108 900 yuanech (cca 334 tisíc korun), leckdo si myslel, že půjdou rychle nahoru. Jenže nešly a vůz s motorem 1,5 turbo začíná na stejné sumě dodnes. Dvoulitr lze pořídit od 129 900 CNY (asi 399 tisíc Kč), což je s ohledem na vše zmíněné pořád láce, koneckonců u nás standardní Octavia s kratším rozvorem a 1,5litrovým turbem pod kapotou u nás startuje na 619 900 Kč. A byť čínská verze PRO je levnější, pořád začíná výš než UNI-V končí - za ten víc jak 139 900 CNY (asi 430 tisíc Kč) nedáte, ani kdybyste se v konfigurátoru uškrtali smrti. Zvolte podobnou Octavii a pod milion korun se nedostanete.

Není tedy divu, že z UNI-V se stal obrovský prodejní hit, který boduje jen víc. Letos si podle čerstvých statistik CAAM připsal už 54 241 prodejů a meziročně roste o 347,18 %. Míří tak mezi nejprodávanější auta v Číně vůbec, zatímco Octavia paběrkuje a je letos pořád jen na stovkách prodaných vozů. Changan navíc s UNI-V nezůstane jen v Číně, už ho prodává v Rusku a do EU s ním chce též. Jak chce škodovka něčemu takovému konkurovat kdekoli? Se svou až nepochopitelnou oddaností ještě dražším elektrickým autům to zvládne jen stěží.

Changan UNI-V je atraktivní auto se zajímavou technikou, výbavou i cenou, které jde přímo po zákaznících Škody Octavia. Není divu, že se prodává jako housky na krámě, i letos po prvotních úspěších prodejně masivně roste. Foto: Changan

Zdroje: Changan, CAAM

