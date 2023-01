Levný čínský sok Octavie poráží Škodu na hlavu, prodává se 45krát lépe. Při jeho ceně, technice a vzhledu není divu před 3 hodinami | Petr Miler

Z českého pohledu je to smutné představení. Někdejší světový hit Škody vyklízí scénu, a to v prvé řadě na svém kdysi největším trhu. Soupeřů jen přibývá a tento je asi tím nejpovedenějším. Jeho prodeje jsou už po pár měsících v úplně jiné dimenzi.

Changan je nejstarší čínskou automobilovou značkou a patří do velké čtyřky tamních, státem ovládaných automobilek. Jakkoli už samo státní vlastnictví působí pochybně, Changanu se daří a dokáže se prosazovat i mimo svou domovinu. Vděčí za to mimo jiné své široké nabídce, kdy prémiová SUV a osobní vozy nabízí pod vlastní značkou, zatímco levnější SUV či MPV prodává jako Oshany. A užitkové vozy a náklaďáky nabízí coby Kaicene. V posledních měsících ale tlačí do popředí také moderně střižené vozy značky UNI, o nichž u nás už několikrát byla řeč hlavně v souvislosti s SUV. Nejen těmi ale živ je Changan.

Loni automobilka rozšířila nabídku těchto vozů o liftback UNI-V, který měří na délku standardně 4 680 milimetrů, některé verze ji ale díky použitým nárazníkům protahují až k 4 705. Tak či onak jde o docela velké auto na pomezí nižší střední a střední třídy, které má už proto blízko ke Škodě Octavia. Rozvor náprav pak činí vždy 2 750 mm, čím dokonce překonává i prodlouženou Škodu Octavia PRO určenou pro Čínu. Právě té je přímým konkurentem, překonává ji ale prakticky ve všech ohledech.

Už v případě dostupných motorizací se Číňané rozhodli kráčet složitější cestou než Češi. Octavii PRO lze koupit s jediným motorem 1,5 TSI, Changan UNI-V je ale k mání jak se srovnatelným 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem s turbem o výkonu 188 koní a 300 Nm točivého momentu, tak s dvoulitrový turbem s 232 koňmi a 390 Nm. To nezní špatně, zvláště ne ve srovnání s Octavií s maximálně 150 koňmi, potenciál motoru tak nezaostává ani za agresivním zevnějškem. Převodovka UNI-V je vždy automatická, v případě slabšího motoru 7stupňová dvouspojková, se silnějším se pojí osmistupňový automat s hydrodynamický měničem.

Blíže se ale musíme podívat i na zmíněný exteriér, který působí opravdu atraktivně. Pravda, není dokonale originální - čelními partiemi velmi připomíná poslední vozy značky Hyundai, zezadu si pak dost možná vzpomenete na Hondu Civic, nakonec i proto, že logo Changanu hodně připomíná emblém japonské automobilky. Kromě asijských značek je nicméně patrný také vliv Audi či Peugeotu. Ale jako celek jde o líbivý, svébytný vůz.

Interiér je též podobný těm v posledních Peugeotech a stejně jako většina současných aut dává sbohem většině tlačítek. Pár jich přitom najdeme na středové konzoli, Francouze pak Changan napodobuje i malým volantem, který je usazený před digitálním přístrojovým štítem. Ten je zajímavý také tím, že jej tvoří tři obrazovky, které vás obklopují jako u závodních simulátorů. Číňané uvádí, že konfigurace displejů 3+1 zásadně zvýšila bezpečnost, neboť řidič musí pohybovat očima pouze v 10stupňovém úhlu, aby viděl vše důležité - tedy jak data na obrazovkách, tak i vozovku.

Zmínit je třeba, že kromě standardního provedení jsou k dispozici také verze Sport a Speed. Ty se liší oněmi nárazníky, poznáte je také podle oranžově zbarvených doplňků. Nejpodstatnější je tak příchod tlačítka Super Race, s jehož pomocí lze aktivovat sportovní režim. Zrychlí se tím řazení automatu, zatímco volant ztěžkne a výfuk začne produkovat výraznější zvuk. Mimo to se vozu vysune i zadní křídlo a na obrazovce se objeví měřič přetížení.

Ceny jsou mimořádně atraktivní, když s motorem 1,5 turbo startují na 108 900 yuanech (cca 350 tisíc korun), dvoulitr lze pořídit od 129 900 CNY (asi 420 tisíc Kč). To je s ohledem na vše zmíněné láce, koneckonců u nás standardní Octavia s kratším rozvorem a motorem 1,5 TSI pod kapotou startuje na 619 900 Kč. Navíc pokud byste chtěli aspoň trochu srovnat krok, za verzi 2,0 TSI se 190 koňmi dáte už minimálně 1 059 900 Kč - jinak než ve verzi RS tento motor dnes nedostanete.

Není tedy divu, že z UNI-V se téměř okamžitě stal prodejní hit. Pořádně je k dispozici až od druhého kvartálu loňského roku, jeho prosincové prodeje se ale vyšplhaly už na 20 211 aut, což z něj dělá 12. nejprodávanější auto v zemi. A je to mimochodem 45,5krát více, než kolik se za stejný měsíc prodalo Octavie PRO (444 kusů). Ani celoroční výsledky pro Škodu nevyznívají dobře - Changan oslovil 108 845 kupců, Škoda jen 9 347, to pořád skoro dvanáctinásobek, jiná dimenze.

Číňané zjevně umí nabídnout i žádoucí auto konvenčního střihu, ne že ne. A je jen otázkou času, než se dostane k nám. V Rusku se oficiálně začne prodávat už v prvním kvartálu 2023 a další trhy na západ od Číny budou následovat. Až se UNI-V zjeví tady, Škoda z toho radost mít jistě nebude, se svým aktuálním ceníkem rozhodně ne.

Changan UNI-V je atraktivní auto se zajímavou technikou, výbavou i cenou, které jde přímo po zákaznících Škody Octavia. Není divu, že se prodává jako housky na krámě, škodovka nabídce Číňanů nemá jak konkurovat. Foto: Changan

