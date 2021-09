Levný čínský sok Škody Octavia Combi zlevnil, za 264 tisíc nabízí neuvěřitelné věci včera | Petr Miler

Je obecně výjimečné, aby v této době nějaké nové auto zlevnilo, tady se tak navíc stalo z už velmi nízkých cen. Vůz mířící přímo proti Octavii má nové jméno, více výbavy a jako třešinku na dortu i zajímavější ceny.

Psali jsme o něm už vícekrát jako o Baojunu RC-5W, teď už si tak ale neříká. Podle čínsko-amerického konglomerátu SAIC-GM-Wuling, který za vývojem a výrobou tohoto kombíku stojí, bylo zmíněné označení příliš matoucí, a tak jej zkrátka změnil. Výchozí liftback RC-5 se tedy jmenuje stejně, kombík, který jde v Číně přímo proti Škodě Octavia a a nemá problém ji prodejně porážet, si ale nově říká Valli.

Můžeme se ptát, jestli je to označení šťastnější, neboť stále umožňuje řadu alternativních zápisů, SAIC-GM-Wuling ale dosáhl přinejmenším toho, že si lidé obě karosářské verze dále nespletou. Kombíky, které na rozdíl od Evropy v Číně získávají stále více na oblibě, jsou podle výrobce tím více žádoucím zbožím, odtud také nové jméno - slovo Valli lze údajně interpretovat jako „vytoužený” vůz nebo auto, které „rozumí životním potřebám”.

Přinejmenším z hlediska praktičnosti nepřehání. Vůz prošel řadou dílčích faktických úprav, a tak nově nabízí až 536 litrů prostoru pro zavazadla v základu a 1 600 litrů po sklopení zadních sedadel. Už z toho je vidět, že jde o velké auto - je 4,69 metru dlouhé, 1,81 metru široké, 1,49 metru vysoké auto s rozvorem 2,7 metru, který pojme pět lidí. V základním provedení je vůz osazen benzinovým čtyřválcem 1,5 bez turba s výkonem 99 koní, zvolit je ale možné také stejně objemné turbo se 147 koňmi. K mání pak je šestistupňový manuál nebo automat CVT.

Výbava je tradičně velmi bohatá už v základu. Standardem jsou mj. plná LED-světla s asistentem dálkových, senzor stěračů nebo střešní okno, takže nemusíme dodávat, že dostanete bez příplatku i slušný infotainment, klimatizaci nebo elektrickou výbavu. Za příplatek vám pak Baojun udělá pomyšlení - palubní systém s permanentním připojením k internetu, hlasové ovládání, bezdrátové dobíjení mobilu, elektricky nastavitelná sedadla s pamětí, pokročilý jízdní asistent spoléhající na kameru s vysokým rozlišením a radary s dosahem 120 resp. 160 metrů nebo parkovací kamera s 360° pohledem jsou v nabídce.

Auto se přes to, že vypadá... moderně a nikdy nestálo moc, potýká s proměnlivými prodejními výsledky, a ta se výrobce rozhodl přitopit pod kotlem. Jednak zveřejnil novou sadu fotek ukazující, co všechno se dá s Vallim dělat, k tomu navíc snížil jeho ceny. Auto je tak nyní možné koupit od pouhých 79 800 CNY, tedy asi 264 tisíc Kč. Uvážíme-li, co všechno tohle auto nabízí, je to až neuvěřitelně málo. Za to u nás nekoupíte ani základní Fabii bez srovnatelného motoru, výbavy, prostoru, čehokoli.

Ani vrcholná verze s maximální výbavou a automatem pak nestojí víc než 105 800 CNY, což je asi 349 tisíc Kč. Tušíme, že to prodeje ustálí na vyšších číslech, více ale ukáže až čas. Čínský trh je ošidný a přízeň tamních kupců vrtkavá, jak zrovna nejlépe poznává sama Škoda, která z vrcholu padá až ke dnu.

Soudě podle prezentačních fotek si s někdejším Baojunem RC-5W, dnes už Baojunem Valli, užijete spoustu legrace. Těžko říci, co je na tom pravdy, cena 264 tisíc korun za takové auto ale z českého pohledu docela legrační je. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: SAIC-GM-Wuling

Petr Miler