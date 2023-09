Levný čínský soupeř Kodiaqu a Karoqu se začal prodávat na západě, se svými cenami už tak poraženou Škodu dorazí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Čínské automobilky se ve světě rozpínají dříve nepoznanou rychlostí a zjevně se nesmíří jen s dobytím Ruska, Mexika nebo jiných více či méně rozvojových zemí. Chery jde na západ, v Austrálii už teď míří k výšinám a k tomu vytahuje pořádný nový trumf.

Čínské Chery své středně velké SUV Tiggo 7 poprvé představilo už v roce 2016. Navzdory číslici ve jméně sice nepřišlo s nabídkou sedadel pro sedm pasažérů, stěžovat si ale jinak nebylo na co. Vůz dostal atraktivní vzhled, zajímavou techniku a dobře vybavenou i vypadající kabinu. Lépe situovaní Číňané začali brát showroomy útokem, jejich zájem ale postupem času začal slábnout.

Automobilka se proto rozhodla podpořit zájem několika typickými čínskými modernizacemi, z nichž ty největší autu přidaly do jména slovo „Pro” a „Plus”. Inovace změnily zejména vnější design, který se stal v předních partiích o poznání ostřeji řezaným. S novými a menšími světlomety dorazila i LED-technika, která se objevuje také v mlhovkách. A nové lampy najdeme rovněž vzadu, kde jsou navíc módně spojené svítící linkou.

Jak změny vpředu, tak i ty vzadu se starají o optické zmohutnění vozu a včetně většího množství chromu také o jeho posun do vyšších sfér. A je třeba říci, že Tiggo 7 vypadá po jakémsi velkém faceliftu hodnotněji a moderněji, i když ve své podstatě zase tak moderní není. V případě interiéru platí něco podobného, ačkoli ten je moderní i ve skutečnosti - dostal úplně novou palubní elektroniku včetně plně digitální přístrojovky.

Auto se proměnilo také mechanicky, neboť nabídka je nyní postavena okolo nového motoru 1,6 turbo s až 186 koňmi výkonu a 275 Nm točivého momentu. Sílu motoru na přední nebo všechna kola přenáší sedmistupňová disponovaná dvouspojka. Na detailních technických parametrech si Číňané obvykle moc nepotrpí, a tak v tomto případě známe jen kombinovanou spotřebu 6,6 litru benzinu na 100 km, tušíme ale, že zrovna u takového auta většinu lidí dynamika zajímat ani nebude. Se 186 koňmi jistě nebude pomalé.

Číňané auto auto prezentují jako soupeře Škody Kodiaq, je to ale trochu nadnesené. Tiggo 7 Pro měří 4 513 milimetrů na délku, 1 862 mm na šířku, 1 697 mm na výšku a 2 670 mm v případě rozvoru. Karoq je tedy skutečně citelně menší (na délku mu naměříme jen 4 382 mm), Kodiaq je ale zase o něco větší, Tiggo 7 Pro má pak motor už z horních pater spekter nabídek obou škodovek. Vůz tedy zapadá kamsi mezi obě česká SUV, nakonec mu to ale může být jedno. Cenově je totiž pod oběma z nich.

I když jde o auto sympaticky vyhlížející, technicky „kompetentní” a také velmi bezpečné (Tiggo se chlubí pěti hvězdami z testů C-NCAP, což je čínská obdoba evropského Euro NCAP), naceněno je velmi agresivně. Že tomu je tak v Číně, kde začíná na až neskutečných 86 900 yuanech (jen cca 273 tisíc Kč), nepřekvapí, ono je tomu tak ale i v Austrálii, kde se právě začíná prodávat. To je z našeho pohledu už standardní „západní” trh, na kterém ani nelze legálně prodávat, natož se prosadit s něčím polovičatým.

U protinožců se Tiggo 7 Pro bude prodávat ve třech provedeních. Základní verze Urban začne s s cenou na 39 990 AUD (cca 588 tisíc Kč) a už ta nabídne výlučně LED osvětlení, 18palcová litá kola, osm airbagů, vyhřívaná přední sedadla, panoramatické střešní okno, bezdrátové nabíjení telefonu či bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Pokud si lidé připlatí 2 000 AUD (29 tisíc Kč), dostanou navíc 360stupňovou kameru, automaticky sklopná zrcátka, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru nebo aktivní osvěžovač vzduchu.

Jen o další 4 000 AUD výš (o 59 tisíc Kč výš, tedy na 45 990 AUD alias 676 tisících Kč) startuje provedení Ultimate AWD, které má jako jediné pohon 4x4. Výbava pak krom výše zmíněného počítá mj. s 19palcovými litými koly, šesti jízdními režimy, červenými předními brzdovými třmeny, paměťovými zrcátky, automaticky stmívacími zpětnými zrcátky, ventilovanými předními sedadly a elektricky ovládaným sedadlem řidiče s pamětí

Pro srovnání - Škoda Karoq startuje v Austrálii na 43 990 AUD, tedy skoro podstatě tam, kde Tiggo 7 Pro končí s plnou výbavou a 4x4. Nabízí tedy nesrovnatelně více ve všech ohledech za nepatrně vyšší cenu. Kodiaq je pak s cenou 54 990 AUD (808 tisíc Kč) v úplně jiné cenové dimenzi. Není divu, že Chery už bez Tigga Škodu u protinožců prodejně překonává (v srpnu 760 oproti 698 autům) a s Tiggem 7 Pro v nabídce ji leda dorazí.

Znovu se tak musíme ptát, na co značky jako Škoda vlastně čekají? Až budou prodávat pětkrát nebo desetkrát méně aut než Číňané? V Česku se škodovce asi nestane, že by s Chery prohrála, je to její domácí trh. Ale stejně jako dostává napráskáno od Číňanů v Austrálii, prohrává u nás třeba s MG řada jiných konkurentů. Značky jako Citroën, Fiat, Honda nebo Mazda se na Číňany už nechytají, některé jsou na zlomcích jejich prodejů. Nemuselo by tomu tak být, kdyby byly konkurenceschopné. Ale nejsou a snad ani nechtějí být.

Inovované Chery Tiggo 7 je zajímavou nabídkou i na západních trzích. V Číně konkurenční Škody zničilo, jinde má zjevně nakročeno k témuž. Foto: Chery

Zdroje: Chery, FCAI VFACTS, Škoda Auto

